Note Mindtree – Acheter : ensemble de chiffres solides au premier trimestre de l’exercice

Nous révisons notre TP à Rs 2 850 (à partir de Rs 2 821) au fur et à mesure que nous avançons vers Q3FY23e. Maintenir Acheter.

Mindtree (MTCL) a fourni un solide ensemble de chiffres pour le premier trimestre de l’exercice 22 – les revenus ont augmenté de 7,7 % (7,6 % en CC) en glissement trimestriel à 310,5 millions de dollars, conformément à notre estimation de 311,0 millions de dollars, mais bien au-dessus de l’estimation de 302,0 millions de Street. La marge de 17,7% était globalement conforme à l’estimation de notre/Street de 17,8%. Le bénéfice net a augmenté de 8,2% en glissement trimestriel, dépassant l’estimation de Street. Les gains de transactions ont été les plus élevés jamais enregistrés à 504 millions de dollars.

La société assiste à l’adoption accélérée d’un pipeline numérique et robuste dans tous les secteurs. Nous pensons qu’une forte demande et une exécution robuste conduiront à une croissance rentable à deux chiffres du secteur au cours de l’EX22. Nous révisons notre TP à Rs 2 850 (à partir de Rs 2 821) au fur et à mesure que nous avançons vers Q3FY23e. Maintenir Acheter.

Croissance solide et généralisée : Mindtree a enregistré une forte dynamique de croissance dans toutes les gammes de services, ce qui constitue une base solide pour le reste de l’année. Tous les segments ont enregistré une forte croissance en glissement trimestriel, menés par les voyages, le transport et l’hôtellerie à 13,1 % en glissement trimestriel, la vente au détail, les biens de consommation courante et la fabrication en hausse de 7,7 % en glissement trimestriel et les communications, les médias et la technologie ont progressé de 6,9 ​​%. Parmi les zones géographiques, l’Europe continentale a mené la croissance avec 30,4% en glissement trimestriel, suivie par l’Amérique du Nord à 7,7% en glissement trimestriel. L’attrition LTM a augmenté de 160 pb en glissement trimestriel à 13,7%. Des efforts soutenus dans les collections ont conduit à une réduction de DSO de trois à 57 jours.

Accélération numérique au service de la croissance : la marge d’Ebitda à 20,3 % a chuté de 160 pb en glissement trimestriel, principalement en raison de l’augmentation des effectifs (170 pb) et du coût des visas (40 pb), qui ont été partiellement compensés par le change et l’efficacité opérationnelle (40 pb). L’effectif net a augmenté de 3 442 (le plus élevé jamais enregistré en un trimestre) à 27 256. Le coût de sous-traitance a doublé en glissement annuel. Mgmt pense que ce coût restera probablement élevé à court terme, mais qu’il se modérera au fur et à mesure qu’il formera des étudiants plus frais et augmentera ses capacités internes. MTCL augmentera à nouveau les salaires jusqu’au niveau de la direction intermédiaire. Malgré ces vents contraires, la direction a réitéré son engagement à dégager une marge de plus de 20 % au cours de l’EX22 en utilisant divers leviers de coûts et de levier opérationnel.

Perspectives : Fortes capacités d’exécution : Nous restons confiants dans les perspectives à long terme de MTCL grâce à une croissance durable et des capacités d’exécution. Nous pensons qu’elle est fortement positionnée pour bénéficier immensément de ce fort cycle de mise à niveau technologique. L’action se négocie à 27,8x FY22e. Nous maintenons ‘BUY/SO’ avec un TP révisé de Rs 2 850 (35x Q3FY23e) sur la base de ses fortes perspectives de croissance.

