Note Mindtree «Acheter»; Ensemble solide de nombres dans Q4FY21

Mindtree (MTCL) a livré un ensemble solide de chiffres pour le T4FY21 – les revenus ont augmenté de 5,2% t / t à 288,2 millions de dollars, en ligne avec notre estimation de 289,0 millions de dollars. La marge d’Ebit s’est établie à 18,6% par rapport à notre prévision de 19,0%. Le bénéfice net a chuté de 2,8% t / t à 3,2 milliards de roupies, mais surclassait toujours l’estimation de Street. Les contrats gagnés ont été solides à 375 millions de dollars.

Le pipeline continue de rester robuste avec une bonne combinaison de contrats de rente. La direction reste convaincue de réaliser une croissance à deux chiffres avec une marge Ebitda de 20% et plus au cours de l’exercice 22. Compte tenu de la forte demande et de l’exécution impressionnante, maintenez Acheter avec un TP inchangé de Rs 2,821 (35x Q2 FY23E) alors que nous passons au T2FY23E.

Accélération du rythme: après une croissance lente au premier semestre 21, MTCL a réalisé des trimestres successifs de forte croissance. La société a terminé l’exercice 21 avec une baisse de son chiffre d’affaires de 1,1% (+ 8,1%, hors TTH). Au quatrième trimestre de l’exercice21, parmi les secteurs verticaux, seul le BFSI a enregistré une baisse marginale de qoq. Les voyages et l’hôtellerie et la vente au détail, CPG et fabrication, qui ont été les plus durement touchés au début de Covid-19, ont enregistré une forte croissance séquentielle de 16,1% et 8,6% t / t, respectivement. Toutes les zones géographiques ont enregistré une croissance du chiffre d’affaires par trimestre. La société a recommandé un dividende de Rs 17,5 au T4FY21 (dividende FY21: Rs 25).

L’exécution reste forte; bien positionné en cycle ascendant: la marge Ebitda publiée est de 21,9%, en baisse de 120 points de base par trimestre. La baisse était principalement due à la hausse des salaires (240 points de base) et aux vents contraires du change (50 points de base), compensés par les vents favorables de la croissance des revenus et de l’efficacité opérationnelle (170 points de base). La stratégie 4 * 4 * 4 de MTCL, qui se concentre sur des groupes industriels, des gammes de services et des zones géographiques spécifiques, semble frapper les bonnes notes avec des améliorations dans les détails. Selon nous, MTCL semble bien positionnée pour tirer profit de cette forte vague technologique.

Perspectives: élan à maintenir – Nous restons convaincus des perspectives à long terme de MTCL, compte tenu de sa concentration exceptionnelle sur la croissance et l’exécution. Nous réaffirmons qu’il est susceptible d’être l’un des principaux bénéficiaires de l’actuelle upcycle. L’action se négocie à 26,2x FY22E. Nous maintenons «BUY / SO».

