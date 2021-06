Note MRF – Vendre : les vents contraires de RM ont pesé sur les performances

L’action se négocie actuellement à 21,6X le BPA consolidé pour l’exercice 2023E, ce qui est cher.

MRF a annoncé un Ebitda T4FY21 de Rs 7,5 milliards (+31% en glissement annuel), 9% en deçà de nos estimations en raison des vents contraires de RM. Le chiffre d’affaires a augmenté de 31 % en glissement annuel, inférieur à celui rapporté par les concurrents. Les vents contraires de RM et un mix inférieur continueront de faire pression sur les marges à l’avenir. Selon nos estimations, la société a perdu des parts de marché dans le segment M&HCV au cours de l’exercice 2021, ce qui est préoccupant. Maintenir la vente avec un FV révisé de Rs 69 150 (à partir de Rs 78 000). L’action se négocie actuellement à 21,6X le BPA consolidé pour l’exercice 2023E, ce qui est cher.

T4FY21 Ebitda 9% inférieur aux estimations en raison des vents contraires de la RM

MRF a annoncé un Ebitda T4FY21 de Rs 7,5 milliards (+31% en glissement annuel), 9% en deçà de nos estimations en raison des vents contraires de RM, partiellement compensés par une croissance des revenus meilleure que prévu. Les revenus ont augmenté de 31 % en glissement annuel (5 % au-dessus des estimations), ce qui est probablement dû à (i) une augmentation à deux chiffres dans le segment du remplacement et (ii) une forte reprise dans le segment OEM. Nous voudrions noter que CEAT avait signalé une augmentation de volume de 50 % en glissement annuel et qu’Apollo Tires (opérations autonomes) avait signalé une augmentation de volume de 49 % en glissement annuel au cours du T4FY21. La marge d’Ebitda s’est établie à 15,7 % (en glissement annuel, -540 points de base en glissement trimestriel), soit 230 points de base en dessous de notre estimation de 18,0 % en raison des vents contraires de la RM.

La marge brute a diminué de 630 points de base en glissement trimestriel au T4FY21 en raison (i) d’une augmentation du panier RM et (ii) d’un mix produits plus faible (mix plus élevé du segment OEM), en partie compensés par des augmentations de prix prises en décembre. Les autres dépenses n’ont augmenté que de 14 % en glissement annuel (augmentation des revenus de 31 % en glissement annuel), principalement en raison d’une forte réduction des dépenses publicitaires, promotionnelles et de déplacement. Les charges d’amortissement ont augmenté de 12 % en glissement annuel, la société ayant mis en service sa nouvelle usine au Gujarat. Le PAT déclaré s’est élevé à 3,2 milliards de roupies (-52% en glissement annuel) au T4FY21, 18% en deçà de nos estimations en raison d’un manque au niveau de l’Ebitda.

Réduire le BPA de l’exercice 2022-23E de 11 à 16 % ; SELL reste avec un FV révisé de Rs 69 150

Nous avons réduit nos estimations de BPA pour l’exercice 2022-23E de 11 à 16 %, en raison d’hypothèses de marge d’Ebitda plus faibles en raison des vents contraires de la RM. Les sociétés de pneumatiques ont enregistré de solides performances d’exploitation au cours des trois derniers trimestres, tirées par une forte croissance dans le segment du remplacement et des coûts RM bénins (jusqu’au T3FY21). Cependant, à l’avenir, nous nous attendons à ce que les marges brutes restent sous pression en raison (i) des pressions sur les coûts RM et (ii) d’un mix de produits inférieur (mix plus élevé du segment OEM). En outre, MRF a perdu des parts de marché dans le segment M&HCV au cours de l’exercice 2021, ce qui est préoccupant. Maintenir Vendre ; Juste valeur révisée à Rs 69 150 (contre Rs 78 000 auparavant), valorisant l’action sur la base des estimations du BPA 18X mars 2023e. Chez CMP, l’action se négocie à 21,6X le BPA consolidé pour l’exercice 2023e, ce qui est cher.

