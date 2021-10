Note Nestlé Inde – Acheter : la croissance a été soutenue au T3CY21

Nestlé a pris du retard par rapport à ses pairs (en hausse de 5,7% en 2021 contre 22% de gain dans l’indice Nifty FMCG), et alors que le marché devient volatil, l’attrait de Nestlé en tant que solide défensive avec des perspectives de bénéfices robustes augmente. Nous pensons que le rapport risque-rendement est assez favorable.

Croissance soutenue au troisième trimestre : (i) La croissance des ventes domestiques à 10,1 % en glissement annuel a été impressionnante, tirée par une croissance élevée à un chiffre du volume et du mix. (ii) La croissance a été généralisée, avec des catégories clés dans les confiseries (Kitkat, Munch, Milkybar), Nescafé Classic, Milkmaid et la gamme pour tout-petits (Ceregrow, Nangrow) affichant une forte croissance à deux chiffres. (iii) La marge brute s’est contractée (-239 pb) en raison de la hausse des coûts des matières premières et des emballages. Cependant, la baisse de la marge d’Ebitda a été plus faible (53 pb en glissement annuel) à 24,4%, aidée par un contrôle rigoureux des coûts. (iv) Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires net/Ebitda/PAT du T3CY21 était en hausse de 9,6%/7,3%/5,2% en glissement annuel, respectivement, et largement en ligne avec le consensus. (v) Nestlé a annoncé un dividende intérimaire de Rs 110 par action.

Faits saillants : (i) Nestlé a réalisé une croissance à deux chiffres à la fois dans les métros et dans les petites villes. Cela met en évidence une opportunité importante pour Nestlé de libérer de la valeur dans les zones rurales, où elle est considérablement sous-pénétrée. (ii) Parmi les canaux de distribution, le commerce moderne a rebondi pour enregistrer une forte croissance au milieu des années vingt alors que la situation pandémique s’est atténuée au troisième trimestre. E-com a continué de connaître une croissance accélérée. (iii) Le portefeuille Out of Home (OOH) a atteint des niveaux pré-pandémiques dans certaines zones géographiques et certains canaux. (iv) L’environnement des coûts des intrants reste inflationniste et Nestlé a l’intention d’atténuer son impact grâce à l’optimisation des coûts et à des gains d’efficacité. (v) L’usine ultramoderne de Nestlé à Sanand est devenue opérationnelle au cours du trimestre.

L’attrait structurel à long terme de Nestlé est largement incontesté : (i) Structurellement, nous considérons Nestlé comme un indicateur de la croissance de la consommation indienne à mesure que les revenus par habitant augmentent. (ii) La stratégie de volume et de premiumisation de Nestlé produit régulièrement des résultats avec des positions de leader dans diverses catégories. (iii) Les marques fortes de Nestlé, son portefeuille de produits sous-pénétré et sa concentration sur la nutrition, la santé et le bien-être la placent bien pour soutenir une forte croissance à long terme. (iv) Nestlé renforce également sa présence rurale à travers les LUP (Low Unit Packs) et l’innovation ciblée, ce qui devrait également augmenter sa trajectoire de croissance. (v) Nestlé a pris du retard par rapport à ses pairs (hausse de 5,7% sur l’année 2021 contre 22% de gain dans l’indice Nifty FMCG), et à mesure que le marché devient volatil, l’attrait de Nestlé en tant que solide défensive avec des perspectives de bénéfices solides augmente. Nous pensons que le rapport risque-rendement est assez favorable.

Maintenir l’achat : le prix actuel de Nestlé implique une croissance des bénéfices à long terme de 13 à 14 %, ce que nous considérons comme peu exigeant. Nous incluons les résultats du T3CY21 dans notre modèle, ajustons marginalement nos estimations à long terme et reconduisons notre base d’évaluation à octobre 2021 à partir de juillet 2021. En conséquence, notre TP basé sur le DCF s’élève à Rs 20 800. Nous conservons Buy car nous pensons que Nestlé, avec un portefeuille de produits axé sur la nutrition, la santé et le bien-être, est bien positionné pour soutenir une forte croissance à long terme.

