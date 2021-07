Note NMDC – ACHETER : La scission d’une aciérie est un bon déclencheur

in

Par conséquent, nous augmentons notre TP à Rs 215 (auparavant Rs 185) sur un Ebitda 5x inchangé alors que nous passons aux bénéfices du T3FY22e.

Nous transformons NMDC en Buy conformément au conseil d’administration de la société approuvant le plan d’arrangement pour la scission de son usine sidérurgique. À notre avis, l’approbation du conseil d’administration est un pas définitif vers une éventuelle cession de l’aciérie et la rue n’a attribué aucune valeur à l’usine (CWIP de Rs 186 milliards).

Considérant que le processus de cession peut être long et incertain, nous attribuons une valeur d’option de 22 Rs/action (équivalent à 50 % du coût de remplacement) à l’aciérie. Par conséquent, nous augmentons notre TP à Rs 215 (auparavant Rs 185) sur un Ebitda 5x inchangé alors que nous passons aux bénéfices du T3FY22e.

L’aciérie devrait obtenir son dû

Le conseil d’administration de NMDC a approuvé le plan de scission de NMDC et NMDC Steel d’une manière qui refléterait le modèle d’actionnariat de NMDC dans NMDC Steel. À notre avis, il s’agit d’une étape importante et dans le délai de juillet 2021, comme l’a guidé la direction lors de l’appel aux résultats du T4FY21. À la fin de mars 2021, le CWIP de l’aciérie était de Rs 186 milliards de la dépense totale attendue de Rs 216 milliards. Selon notre compréhension, la rue n’attribue aucune valeur à l’usine en raison des incertitudes concernant le désinvestissement/la mise en service. Nous pensons que la scission pourrait être un prélude à une cession et que la valeur de l’aciérie pourrait donc commencer à se refléter partiellement dans le cours de l’action.

Nous fixons la valeur de l’aciérie à 50 % du coût de remplacement

À notre avis, l’emplacement de l’aciérie et l’incertitude quant à la mise en service sont les principaux goulots d’étranglement pour une éventuelle cession. Cela dit, à l’exception de l’extension Dolvi de JSW Steel (5 mtpa), nous ne voyons aucune capacité majeure à bord avant FY24. Par conséquent, l’aciérie de 3 mpta (HRC) pourrait être attrayante pour les opérateurs historiques disposant d’une capacité en aval suffisante ou pour les acteurs étrangers cherchant à prendre pied dans l’industrie sidérurgique indienne à croissance rapide et à faible coût. Par conséquent, nous fixons la valeur d’option de l’aciérie à Rs 22/action – 50% du coût de remplacement.

Outlook : un déclencheur sonore

Avec la décision du conseil d’administration de la NMDC, nous pensons que la rue commencera à attribuer de la valeur à l’aciérie. En outre, la NMDC a jusqu’à présent financé les dépenses d’investissement de l’aciérie par le biais de provisions internes. Toutes les dépenses effectuées par la NMDC pour le compte de l’aciérie après le 21 mars seraient remboursées par la nouvelle entité. Par conséquent, la NMDC se concentrerait sur les investissements organiques à haut rendement dans le secteur du minerai de fer.

Cependant, étant donné l’emplacement ardu de l’aciérie et les incertitudes concernant la mise en service, nous attribuerons une valeur d’option de 22 Rs/action, soit l’équivalent de 50 % du coût de remplacement de 650 $/t pour une usine HRC de 3 mtpa. De plus, nous passons au Q3FY23e, ce qui entraîne un TP révisé de Rs 215 sur un Ebitda 5x inchangé. Nous mettons à niveau vers ‘BUY/SO’ à partir de ‘HOLD/SN’.

