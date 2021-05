Note “No Raise” de la nouvelle Telenovela de William Levy en Colombie – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Avec de grandes attentes, la nouvelle version de «Café à l’arôme de femme» est sortie en Colombie le 10 mai dernier, avec William Levy, qui après 8 ans d’absence du petit écran revient aux mélodrames avec cette histoire qui dans chacun des 3 versions qui en ont été faites (2 au Mexique), il a toujours été un succès.

Cependant, les résultats ne sont pas du tout ceux attendus, et le jour de sa création, sa note était très mauvaise avec seulement 8,7 notes, largement dépassée par le programme de la chaîne de compétition «Diafío The Box» qu’elle a obtenu. 14.3.

Et bien que la production espérait que le lendemain la note augmenterait, c’est le contraire qui s’est produit et elle a chuté de près d’un point à 7,8 et hier, elle n’en avait que 7,6.

Dans les réseaux sociaux, il a été géré que le peu d’audience qu’elle a eu est dû au rejet que les Colombiens ont de la chaîne RCN où cette histoire est diffusée, puisqu’ils accusent ladite chaîne de télévision de censurer les manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours en ce pays, qui a bouleversé les gens.

Cependant, si tel était le cas, tous les programmes de cette chaîne auraient la même note, et hier, alors que «Café à l’arôme de femme» avait 7,6 personnes, le programme qui l’a suivi sur cette même chaîne avait 9,4, soit près de 2 points plus que la fiction avec William Levy.

On s’attend maintenant à voir ce qui se passera avec sa première aux États-Unis sur Telemundo le 25 mai et au Mexique sur Azteca 7 à la fin du mois de juin.