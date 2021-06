Note NTPC : acheter : les chiffres opérationnels étaient solides au quatrième trimestre

Des tours de refroidissement se trouvent à la centrale électrique de NTPC Ltd. à Dadri, en Inde, le vendredi 12 mars 2010. NTPC Ltd. prévoit de démarrer une unité au charbon dans sa centrale de Dadri dans trois mois, a déclaré le directeur général de l’usine de Dadri, SN Ganguly. Vendredi. Photographe : Pankaj Nangia/Bloomberg

NTPC a signalé des chiffres opérationnels solides au T4FY21 grâce à la reprise de la demande d’électricité. Alors que le PAT indépendant (SA)/consolidé (conso) était déclaré de Rs 44,8/46,5 milliards, en hausse de 258/205 % en glissement annuel, le PAT ajusté était de Rs 38,3/40 milliards, en hausse de 31/25,2 % en glissement annuel, respectivement. De solides bénéfices de base soutenus par une augmentation de 7,3/8,4% en glissement annuel en SA/cons. les fonds propres réglementés à Rs 663/840 milliards ont contribué à augmenter le BPA de l’exercice 21 de 19,2/12,7% à Rs 14,7/15,9. NTPC a doublé son objectif d’ajout de capacité RE de 32 CY à 60 GW et est sur la bonne voie avec une capacité solaire de 1,5 GW gagnée lors des dernières offres et une participation à 5 GW des offres à venir. Il ajoutera une capacité de plus de 13 GW RE au cours de l’exercice 22-24.

Les créances ont diminué de 29 milliards de roupies en glissement trimestriel à 128 milliards de roupies (inférieur au niveau de l’exercice 20 de 142 milliards de roupies), aidées par le régime PFC/REC. Le dividende final de NTPC de 3,15 Rs/sh porte le paiement total de l’exercice 21 à 6,15 Rs/action (supérieur à la politique et en plus du rachat d’actions de 2%). Maintenir Acheter.

La rentabilité opérationnelle reste élevée : Au T4FY21, contre. adj. Le PAT était de 40 milliards (en hausse de 25,2% en glissement annuel) et les revenus de Rs 301 milliards (en baisse de 0,3% en glissement annuel). Le PAT ajusté autonome était de 38,3 milliards de roupies (en hausse de 31 % en glissement annuel) Le chiffre d’affaires était de 265,7 milliards de roupies (en baisse de 2,5 % en glissement annuel). Les autres revenus ont augmenté de 62 % en glissement annuel en raison de la hausse du LPS et des revenus de dividendes.

La production brute autonome/groupe au T4FY21 était de 77,6/91,7 BU, en hausse de 13,7/20,6 % en glissement annuel. Le charbon PLF a augmenté de 760 points de base à 77,1%. Le tarif moyen était légèrement inférieur à 3,87 Rs/unité alors que le PLF reprenait. Les cibles d’installation sont : FY22 – 5 GW thermique et 1,1 GW RE ; FY23 – 4,9 GW thermique et 5 GW RE. L’objectif d’investissement pour l’exercice 22 est de 237 milliards de roupies.

Objectif de capacité RE doublé à 60 GW : NTPC a doublé ses objectifs RE à 60 GW par CY32 contre 30 GW plus tôt. Il vise à mettre en service plus de 13 GW de capacité RE d’ici l’exercice 24 pour atteindre 15 GW. La capacité opérationnelle actuelle des ER est de 1,35 GW, tandis que 2,9 GW sont en cours de mise en œuvre et 3,3 GW sont à divers stades d’appel d’offres. Objectifs d’ajout de capacité d’ER cumulatifs annuels : FY22 – 3 GW, FY23 – 8 GW, FY24 – 15 GW. Il participera au prochain programme 5GW IREDA CPSU. Il a également signé des protocoles d’accord avec cinq États pour la mise en place de 17 GW dans les UMREPP [Gujarat (4.75GW) and Maharashtra (2.64GW) already signed].

Les capacités ajoutées contribuent à augmenter les capitaux propres réglementés et le BPA : le BPA ajusté de NTPC pour l’entité autonome/consolidée au cours de l’exercice 21 a augmenté de 19,2/12,7 % à Rs 14,7/15,9 grâce à de solides bénéfices de base en raison d’une augmentation de 7,3/8,4 % des produits autonomes/contre. fonds propres régulés en glissement annuel et rationalisation des acquisitions.

Un solide pipeline de mise en service, soutenu par des initiatives vertes, renforcera davantage les bénéfices de base. La sous-récupération est passée à Rs 6 milliards contre Rs 2,5 milliards à la fin de l’exercice 20 en raison de problèmes de stabilité initiaux dans les unités nouvellement mises en service de Darlipali et Lara et d’une brèche dans la digue de cendres à Kahalgaon. Comme tous les problèmes sont maintenant résolus, nous nous attendons à une amélioration substantielle sur ce front.

Maintenez l’achat avec un prix cible inchangé de Rs 165/action. Il se négocie actuellement à un P/B autonome FY23E de 0,8x (P/E de 6x) et un P/E consolidé FY23E de 5,3x.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.