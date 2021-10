Note NTPC – Acheter : Poursuite des progrès sur la voie d’une image verte

in

La dernière enchère remportée par NTPC était à un tarif de Rs 2,34/kWh sans VGF pour l’enchère RUMSL du 21 juillet de 325 MW.

NTPC Ltd a remporté 1,99 GW dans le cadre de l’enchère électronique d’un contrat de projet d’énergie solaire dans le cadre du CPSU Scheme-II, tranche III de l’appel d’offres de 5 GW. Dans le cadre de ce programme, NTPC percevra un tarif de Rs 2,45/kWh, obtiendra un financement à écart variable (VGF) de Rs 4,5 m/MW et pourra établir la centrale à l’emplacement de son choix. Cependant, il sera limité à l’utilisation de modules domestiques uniquement. La dernière enchère remportée par NTPC était à un tarif de Rs 2,34/kWh sans VGF pour l’enchère RUMSL du 21 juillet de 325 MW.

Chemin vers l’image verte : avec ce NTPC, il y a 1,3 GW de projets commandés, 2,9 GW en cours de mise en œuvre et 2,9 GW qui ont été remportés récemment mais pour lesquels les PPA n’ont pas encore été signés, portant le portefeuille à c7GW. Projets lucratifs : Nous pensons que le tarif de Rs 2,45/kWh avec une subvention VGF est très attractif et pourrait permettre à NTPC de générer un TRI des capitaux propres de l’ordre de 18 à 22 %. Nous pensons que des TREI au milieu de l’adolescence sont possibles sur (i) un facteur d’utilisation des capacités plus élevé en raison des nouvelles technologies ; (ii) la baisse du coût d’emprunt ; (iii) le financement par emprunt à long terme.

NTPC finance des projets renouvelables avec des capitaux propres de 80:20 contre 70:30 pour les projets thermiques, ce qui le rend très compétitif. Elle s’attend à devenir une « entreprise énergétique intégrée » avec sa vision de l’hydrogène, de l’ammoniac et du méthanol « verts », et même de la recharge des véhicules électriques dans le cadre de son plan de 60 GW de capacité renouvelable d’ici 2032. Soutenue par un effectif d’environ 17 000 personnes, la plus faible coût du capital et du soutien souverain (par rapport à ses pairs), il est susceptible d’être une source d’ajout de capacité électrique pour un marché des énergies renouvelables en croissance.

Vue d’investissement : NTPC bénéficie d’un modèle commercial supérieur avec des rendements réglementés, en tant qu’entreprise phare dans un pays qui devrait continuer à voir la croissance de la demande d’électricité à long terme. Ses 18 GW de centrales en construction devraient lui permettre d’augmenter confortablement ses bénéfices au cours des trois à quatre prochaines années, et son faible coût d’emprunt devrait lui être très utile dans les enchères et les portefeuilles d’énergie renouvelable. Cela lui donne accès à un bilan solide qui devrait lui permettre d’expérimenter de multiples opportunités de croissance à long terme.

Maintenir l’achat et le TP de Rs 180 : nous évaluons les capitaux propres réglementés de base de NTPC pour l’exercice 23e à un objectif P/B justifié de 1,6x et équilibrons les investissements à 1x P/B. Cela se traduit par notre prix cible inchangé de Rs 180, ce qui implique 1,2x FY23e P/B et une hausse implicite de c42%. Nous évaluons l’action Acheter. Principaux risques à la baisse : appels d’offres agressifs pour le portefeuille d’énergies renouvelables ; retards dans la mise en service des centrales.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.