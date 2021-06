Note Petronet LNG – Acheter : les volumes sont restés stables dans un contexte de déclin de l’industrie

in

Maintenir l’achat avec le nouveau Rs 320 PT au milieu d’une évaluation attrayante à 11x FY22E P/E (~ 20% disque à hist moy).

PLNG a enregistré un volume stable en glissement annuel contre JEFe de +3%. Avec des importations indiennes de GNL en baisse de 12% en glissement annuel au T4FY21 en raison d’une forte hausse des prix spot, le PLNG a gagné 700 points de base de part de marché en glissement annuel. L’Ebitda a raté JEFe de 12% en raison d’un volume plus faible et d’un levier d’exploitation négatif. Nous avons réduit nos bénéfices de 6 à 6,5 % pour les exercices 22-23E, en raison de l’impact sur le volume des restrictions continues liées au COVID. Maintenir l’achat avec le nouveau Rs 320 PT au milieu d’une évaluation attrayante à 11x FY22E P/E (~ 20% disque à hist moy).

Volumes : Les volumes à Dahej ont été de -1% y/y, contre -12% pour l’industrie. L’utilisation à 91% était la plus basse depuis le premier trimestre de l’exercice 21 sur un volume spot plus faible en janvier en raison de la forte hausse des prix Spot GNL. Les volumes de Kochi ont augmenté de 8% en glissement annuel mais restent un faible contributeur aux volumes globaux, avec ~ 95% des volumes globaux provenant toujours de Dahej. Les volumes globaux étaient presque stables en glissement annuel, manquant JEFe (croissance de 3%).

Ebitda inférieur de 12 % à JEFe : l’Ebitda a manqué JEFe en raison d’un volume inférieur, d’un coût salarial plus élevé en raison des dispositions liées au COVID et de coûts fixes plus élevés que prévu entraînant un levier d’exploitation négatif. PAT a raté JEFe car les autres revenus ont baissé de 56% q/q, en raison de Rs 180 millions de pertes de change enregistrées au cours du trimestre contre Rs 300 millions de gains de change au T3FY21.

Nous avons réduit le BPA FY22-23E de 6 à 6,5% : le volume de PLNG au T1FY22 a subi un certain impact des restrictions liées à la pandémie à travers le pays. Nous avons abaissé notre vol est pour FY22-23E de 1,5%-2% et intégré un levier opérationnel négatif.

La dernière vente aux enchères de gaz domestique a un impact négatif limité sur les perspectives de volume de GNL : les 5,5 mmscmd récemment mis aux enchères du nouveau bassin KG ont vu une faible demande des usines d’engrais SOE, des raffineries d’IOCL le long de JHPL et des acteurs de CGD – les trois principaux segments consommateurs de GNL, atténuant un préoccupation majeure du gaz domestique remplaçant l’usage du GNL par les clients cibles du PLNG.

Maintenir l’achat : nous maintenons l’achat sur PLNG avec Rs 320 PT (contre Rs 335 auparavant), sur la base de DCF en supposant un CoE de 12%, notant également que la valorisation actuelle à ~ 11x FY22E P/E est attrayante dans le contexte de la position de leader parmi le GNL opérateurs et une forte visibilité sur les bénéfices.

