Note Petronet LNG – Neutre : Les résultats sont en ligne avec les estimations

À notre avis, la vulnérabilité de Dahej augmentera à mesure que les contrats LT existants commenceront à expirer à partir de 2027-2028.

Le premier trimestre de PLNG était conforme à nos prévisions et aux estimations du consensus Bloomberg, avec un Ebitda de Rs 10,5 milliards (-3% qoq) et un PAT de Rs 6,4 milliards (+2% qoq). L’utilisation de Dahej a encore baissé à 87% (contre 93% au quatrième trimestre, notre estimation à 85%). La montée en puissance du terminal de Kochi a été plus lente, avec une utilisation de 24% (vs 22% au T4 et notre estimation de 27%). Les marges brutes/Ebitda par unité étaient également conformes et ont augmenté de 1 à 3 % en glissement trimestriel en raison d’une hausse des tarifs de Kochi de 5 %.

La montée en puissance du gaz domestique et les nouvelles capacités concurrentes rendent Dahej vulnérable

Avec une macro-économie faible, une nouvelle production de gaz domestique en hausse et des prix élevés du GNL, les perspectives d’importation de GNL de l’Inde sont faibles. Nous continuons de croire que le terminal de Dahej est vulnérable. Malgré sa capacité de 90-95% immobilisée dans des contrats à long terme (LT), nous nous attendons à ce que l’utilisation de Dahej soit inférieure à 90% sur les FY22-24F (vs 102-111% sur FY15-20). À notre avis, la vulnérabilité de Dahej augmentera à mesure que les contrats LT existants commenceront à expirer à partir de 2027-2028.

Les gros investissements prévoient une préoccupation majeure ; Les réductions tarifaires de Kochi sont retardées, mais nous semblent certaines

Récemment (T4), PLNG a parlé de plans d’investissement agressifs allant jusqu’à ~ Rs 185 milliards. Les plans comprennent une nouvelle capacité de regazéification des friches industrielles et des sites vierges, et des plans dans des domaines nouveaux/non liés comme la distribution de GNL et le biogaz comprimé (CBG). À ce stade, ces plans semblent ambitieux. Cependant, nous pensons qu’une décision ferme d’aller de l’avant serait prise négativement par les investisseurs. Avec une hausse de 5% en avril, le tarif de Kochi à Rs 87/mmbtu est 50 à 60% plus élevé que les terminaux Dahej/pairs. Les propres acheteurs du promoteur de PLNG demandent des réductions tarifaires et les négociations ont avancé. Nous supposons maintenant une baisse des tarifs à Rs 70/mmbtu à partir du 22 avril (avant 21 avril).

Le volume à court terme et le pic des bénéfices sont derrière ; maintenir neutre

Nous avons encore réduit nos bénéfices FY22F/23F de 3-4% principalement sur l’hypothèse d’un volume inférieur à Dahej. Nous continuons de croire que les volumes/bénéfices à court terme de PLNG ont culminé au cours des exercices 20/21, respectivement, et nous ne voyons aucune croissance des bénéfices au cours des exercices 21-24F. Nous reportons notre évaluation basée sur le DCF au 23 mars (à partir du 22 septembre). En raison de bénéfices à court terme inférieurs et d’hypothèses de dépenses d’investissement à plus long terme plus élevées, notre TP tombe à 235 Rs (au lieu de 270 Rs). Les rendements des dividendes de PLNG à 5-6% sont attrayants et les valorisations à 11,7x FY23F ne sont pas chères. Mais, avec des bénéfices faibles, nous nous attendons à ce que PLNG reste dans la fourchette comme au cours des dernières années. Dans le gaz indien, nos choix préférés sont des noms en aval comme Gujarat Gas, IGL, MGL et GUJS (tous notés Buy).

