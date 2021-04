Note positive d’Antonio Romero à Sabadell

05/04/2021 à 21:23 CEST

Joan Blanch

Antonio Hidalgo Il a reconnu son erreur lors de la conférence de presse après le match des Leganés. L’entraîneur de Sabadell n’a eu aucun scrupule à admettre qu’il n’avait pas atteint la ligne d’arrivée. Il a rectifié à la volée et avant que la pause ne donne accès à Victor Garcia et Antonio Romero au lieu de Aaron King et Grego Sierra.

Le milieu de terrain sévillan n’avait disputé que six matchs cette saison mais malgré cela, il ne s’est pas du tout affronté. Au contraire, leur entrée sur le terrain a coïncidé avec les meilleures minutes de l’équipe Harlequin et leur réaction après la pause. Romarin a continué à travailler avec une implication totale malgré sa connaissance du marché d’hiver, cela a été clairement indiqué par le secrétaire technique, qui n’a pas compté pour Antonio Hidalgo.

Ses bonnes performances et les nombreuses absences de l’équipe dans la zone large peuvent lui donner une chance dans cette dernière ligne droite de la saison, puisqu’il a revendiqué une bonne partie des fans de Sabadell.

On verra ce que décide le technicien du Centre d’Esports Sabadell face au match transcendantal que l’équipe des Arlequinade disputera ce dimanche contre Carthagène, mais apparemment à Leganés, le sévillan Antonio Romero aurait pu gagner une place dans le onzième des Antonio Hidalgo.