Note PVR – Acheter : un nouvel entrant aura un impact négligeable sur l’entreprise

Le retour de Cineline en tant qu’exposant affectera l’Ebitda de PVR de seulement 2 % ; Note « Acheter » conservée

Multiplex Industry est prêt à voir un nouvel entrant. Cineline India Ltd (qui fait partie du groupe Kanakia) réintègre le secteur de l’exploitation de films au premier trimestre de l’exercice 23 (sous une nouvelle marque) à travers neuf propriétés avec 23 écrans. PVR avait acquis 135 écrans de cinéma Cinemax en 2012 pour Rs 3,95 milliards. Sur ce nombre, 23 écrans appartenaient à Kanakia Group, que PVR avait loué jusqu’en mars 2022. Étant donné que le bail arrive à son terme et que la clause de non-concurrence a pris fin, PVR perdra ces écrans au profit de Cineline. L’impact sur le PVR sera négligeable : 2% sur l’Ebitda. À notre avis, l’industrie du multiplex est essentiellement un duopole, et nous n’anticipons pas de montée en puissance significative des acteurs secondaires.

Événement et justification de la réintégration : il est surprenant de voir Kanakia Group réintégrer étant donné : (i) ils avaient auparavant le sentiment que l’industrie des multiplexes était un jeu de consolidation ; (ii) ils voulaient se concentrer sur le cœur de métier de l’immobilier et de l’hôtellerie. Ils ont été présents dans le monde de l’exploitation cinématographique pendant 15 ans à travers la marque ‘Cinemax’. En 2012, la société avait vendu son activité multiplex ainsi que la marque Cinemax à PVR et avait loué neuf propriétés avec 23 écrans à PVR à Mumbai, Thane, Nashik et Nagpur. À la lumière de l’affaiblissement de la dynamique de l’industrie pour les acteurs non organisés et à écran unique, il existe une formidable opportunité pour les acteurs organisés de prendre des parts de marché.

Impact limité sur le PVR mais le Maharashtra est le marché numéro un : le PVR compte actuellement 158 ​​écrans dans le Maharashtra et un total de 855 écrans. Ainsi, ces 23 écrans représenteront ~3% de ses écrans totaux et 14% de ses écrans Maharashtra. Cependant, il est important de noter que le Maharashtra est le plus grand marché indien pour les films ; PVR devra donc accélérer pour revenir à sa domination sur ce marché.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.