Note RCom NCD: SC maintient l’ordre SAT sur la pénalité Sebi sur Care Ratings

L'avocat principal CU Singh, représentant Sebi, a déclaré que le montant de la pénalité n'aurait pas pu être réduit car les agences de notation sont celles qui donnent leurs notes et sur la base de celles-ci, les investisseurs prennent leurs décisions.

La Cour suprême a confirmé lundi l’ordonnance du Securities Appellate Tribunal (SAT) qui a réduit la pénalité imposée par Sebi sur Care Ratings de Rs 1 crore à Rs 10 lakh dans une affaire liée à des défaillances dans l’attribution d’une cote de crédit aux débentures non convertibles de Communication de confiance. Cependant, le CS a précisé que la réduction du montant de la pénalité ne peut pas être un précédent pour d’autres cas.

Une magistrature dirigée par la juge Indira Banerjee, tout en rejetant l’appel de Sebi, a déclaré que la réduction apportée aux faits et circonstances de l’affaire ne pouvait constituer un précédent dans d’autres affaires.

Sebi avait imposé la sanction à CARE Ratings pour avoir enfreint le règlement 15 (1) et les clauses 3 et 8 du code de conduite des agences de notation de crédit en vertu du règlement de 1999 du Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies). June a approuvé l’ordonnance du Sebi concernant la violation commise, mais a réduit la peine, jugeant « qu’il s’agissait d’un manque de diligence raisonnable pour n’avoir pas agi dans les délais. Nous sommes d’avis que la peine maximale de Rs 1 crore est hautement excessive, sévère et arbitraire et ne correspond pas aux violations ».

L’avocat principal CU Singh, représentant Sebi, a déclaré que le montant de la pénalité n’aurait pas pu être réduit car les agences de notation sont celles qui donnent leurs notes et sur la base de celles-ci, les investisseurs prennent leurs décisions. Il a déclaré que Care Ratings avait également subi une pénalité dans les affaires IL&FS et avait demandé une semaine pour le consigner.

Singh a déclaré au SC que d’autres agences de notation de crédit avaient abaissé les notations des obligations non convertibles émises par RCom six mois avant Care Ratings, mais il a continué à maintenir les notations. Tout manquement ou retard dans la crédibilité des informations en raison d’un manque de diligence raisonnable mettrait en danger l’argent durement gagné d’investisseurs innocents. Par conséquent, le plus haut niveau de diligence raisonnable devrait être exercé par les agences de notation de crédit.

L’avocat principal Somasekhar Sundaresan, comparaissant au nom de Care, s’est opposé à l’enregistrement du cas d’IL&FS, impliquant Care Ratings. “S’il y a une autre ordonnance, ces ordonnances sont susceptibles d’appel, elles seront maintenues ou tomberont selon leur propre mérite et elles sont totalement étrangères à la décision de savoir si cette ordonnance est viable ou non”, a-t-il soutenu.

L’affaire concerne le défaut de RCom de rembourser le principal de Rs 375 crore et les intérêts de Rs 9,7 crore qui étaient dus en février 2017 et mars 2017, respectivement.

Sebi avait constaté que Care Ratings n’avait pas surveillé les facteurs affectant la solvabilité de RCom en temps opportun, ce qui a entraîné un retard important dans la conduite du processus de notation et la dégradation de la notation.

L’agence de notation n’avait pas lancé de révision de ses notes antérieures attribuées à RCom, même après la publication des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2017, a déclaré Sebi.

En mai 2017, CARE Ratings a dégradé en défaut les notes attribuées aux NCD émises par RCom. Les résultats ont montré une baisse importante des accumulations de trésorerie affectant son profil de crédit et un développement majeur dans le secteur des télécommunications avec l’entrée de Reliance Jio, réduisant les marges bénéficiaires de tous les autres acteurs du marché, avait déclaré le régulateur dans son ordonnance.

