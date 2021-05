Note Reliance Industries – Ajouter: les résultats du dernier trimestre étaient mitigés

Les acheteurs entrent dans le centre commercial Reliance Mall dans la banlieue de Borivali à Mumbai, en Inde, le lundi 9 novembre 2020. Reliance Industries Ltd., milliardaire Mukesh Ambani, qui a effacé ses rivaux du secteur des télécommunications en Inde en vendant des forfaits de données à 2 $ et des appels vocaux gratuits, se déploie une tactique très similaire – des prix féroces – pour gagner un avantage dans l’espace de commerce électronique de plus en plus compétitif du pays. Photographe: Dhiraj Singh / Bloomberg

RIL a enregistré une reprise soutenue de la performance opérationnelle au T4FY21, les revenus de détail et les ajouts d’abonnés Jio revenant aux niveaux d’avant Covid et la contribution O2C / amont augmentant séquentiellement. Cependant, l’ARPU de Jio, le niveau élevé des capex, les ajustements récurrents du bilan et les informations limitées restent des sujets de préoccupation. Nous avons légèrement réduit les estimations du BPA, tout en conservant Add notant une hausse limitée de notre FV inchangé de Rs 2 050 et l’absence de déclencheurs positifs à court terme.

O2C et le commerce de détail surprennent positivement, tandis que Jio manque les estimations: L’Ebitda consolidé du quatrième trimestre de l’exercice21 était de 6% au-dessus de notre estimation à 233,5 milliards de roupies (+ 8% t / t), reflétant l’amélioration de la performance opérationnelle dans tous les segments sauf Jio, qui était en deçà des attentes. (i) Le commerce de détail a enregistré un retour en force avec ses revenus les plus élevés (+ 23% t / t) et Ebitda (+ 33% t / t), hors revenus d’investissement, porté par un fort rebond dans les catégories principales, dont 10% de part du digital et des nouvelles incursions dans le commerce , expansion des marges et augmentation significative de l’empreinte (+2,6 millions de pieds carrés). (ii) Les segments O2C / amont ont bénéficié de volumes et de marges plus élevés. (iii) L’Ebitda en amont a fortement augmenté en raison de la montée en puissance de la production de gaz. (iv) L’Ebitda de Jio a légèrement augmenté de 2% t / t, 5% en dessous de notre estimation, car les ajouts d’abonnés en bonne santé de 15,4 millions ont été compensés par un ARPU inférieur de 4% aux prévisions.

Le bénéfice net consolidé ajusté était de 6% inférieur à notre estimation à Rs 124,3 milliards (BPA de 20,6 Rs, ex-actions propres), en raison de la hausse du taux d’imposition à 9%. Le bénéfice net publié était plus élevé à 132,3 milliards de roupies, y compris un gain exceptionnel de 8,5 milliards de roupies résultant de la cession de certains actifs de schiste.

Au cours de l’exercice 2021, l’Ebitda consolidé a reculé de 8% à 807,4 milliards de roupies en raison d’une contribution plus faible dans tous les segments sauf Jio; Le bénéfice net ajusté a cependant diminué de 1% à Rs 434,9 milliards (BPA de Rs 72,1) grâce à une augmentation des autres revenus, une baisse des intérêts débiteurs et une baisse du taux d’imposition, qui a été en partie compensée par des coûts de D&A plus élevés.

Les capex sont restés élevés à Rs 797 milliards: nous estimons une dette nette effective de Rs 594 milliards ($ 8 milliards) au 31 mars 2021 contre Rs 2,49 milliards ($ 33 ​​milliards) il y a un an; la dette nette effective aurait été plus élevée à Rs 992 milliards en excluant Rs 398 milliards de créances de call money sur émission de droits, que RIL comptabilisait dans les actifs financiers. Capex est resté élevé à Rs 797 milliards pour l’année; Le capex en espèces était plus élevé à Rs 1,06 trn, y compris le remboursement des créanciers de capex. Le FCF a été négatif à –888 milliards de roupies en raison du remboursement des créanciers de capex et des passifs WC, dont l’essentiel a été comptabilisé au cours du premier semestre 21. CWIP et IAUD ont augmenté à Rs 1,26 trn contre Rs 1,09 trn il y a un an et les autres actifs non courants ont augmenté à Rs 650 milliards.

Réduire le BPA des exercices 2022-23e de 2 à 5%: nous avons réduit l’estimation du BPA de 5% au cours de l’exercice 2022 et de 2% au cours de l’exercice 2023, tout en conservant globalement nos prévisions Ebitda, en tenant compte (i) de l’impact lié à Covid sur les activités de détail, (ii) en hausse des ajouts d’abonnés et un ARPU inférieur pour Jio, (iii) un taux de capex plus élevé et (iv) d’autres changements mineurs. Notre juste valeur reste inchangée à Rs 2050 sur la base des estimations de mars 2023.

