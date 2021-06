Note Sobha – Acheter : Une autre performance solide par entreprise

Mgmt a indiqué que les lancements restent sur la bonne voie et que la société continuera de se concentrer sur la gestion des flux de trésorerie.

Sobha a réalisé ses meilleures préventes de ~ 1,3 msf au T4FY21 (en hausse de 48 % en glissement annuel, 18 % en glissement trimestriel) ; sa part dans les nouvelles ventes à Rs 8,7 milliards s’est améliorée de 59% en glissement annuel et de 29% en glissement trimestriel, alimentée par 2,8 msf de lancements au cours du trimestre. La dette nette a légèrement baissé à ~ 28,5 milliards de roupies (29,8 milliards de roupies au troisième trimestre de l’exercice 21). Mgmt a indiqué que les lancements restent sur la bonne voie et que la société continuera de se concentrer sur la gestion des flux de trésorerie.

Nous nous attendons à ce que le dynamisme des ventes soutienne la reprise de la demande de logements et le solide pipeline de lancement d’environ 14 msf de Sobha. Nous continuons à suivre l’ancien AS ; maintenir Acheter avec un TP révisé basé sur SOTP de Rs 574 alors que nous avançons les évaluations jusqu’en septembre 2022e.

Les ventes continuent de gagner du terrain : la croissance a été aidée par des ventes plus élevées à Bengaluru (hausse de 13 % en glissement trimestriel), à Gurugram (91 % en glissement trimestriel) et à Pune (130 % en glissement trimestriel). Les ventes de l’exercice 21 à 4,0 msf ont chuté de seulement 1% en glissement annuel malgré le verrouillage du premier trimestre de l’exercice 21. Sobha a lancé des projets d’environ 2,8 msf au T4FY21 (2,9 msf en FY21) ; il dispose d’un solide pipeline de lancement de projets d’environ 14 msf au cours des quatre à six prochains trimestres. Il prévoit de lancer des projets d’environ 7 msf au H2CY21 et d’environ 3 msf au H1CY22.

Des recouvrements robustes stimulent la réduction de la dette : aidée par des recouvrements sains (en hausse de 13% en glissement trimestriel), la société a réussi à réduire sa dette nette en glissement trimestriel à Rs 28,5 milliards au T4FY21. Le flux de trésorerie net pour l’exercice 21, à 2,3 milliards de roupies, a été le meilleur de l’histoire de l’entreprise. La direction s’attend à ce que la dette se réduise d’environ 1,5 à 2,0 milliards de roupies au cours de l’EX22 et que la dette : fonds propres atteigne 1,1x d’ici le S1FY23 (1,17x à la fin de l’EX21).

Perspectives : les flux de trésorerie sont primordiaux : avec la reprise de la demande et les lancements susceptibles de reprendre, nous pensons que l’accent mis par Sobha sur les flux de trésorerie lui sera utile. Nous maintenons ‘BUY/SN’.

