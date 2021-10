Note Sobha – Tenir : les volumes au T2 sont les meilleurs jamais enregistrés pour le constructeur

Nous nous attendons à ce que cette dynamique se poursuive au deuxième semestre et au-delà et nous modélisons pour 4,8/5,3/5/5,4 msf de volumes de ventes au cours des FY22/23/24e.

Selon la mise à jour commerciale de Sobha, la société a atteint ses meilleurs volumes trimestriels de tous les temps au T2FY22 avec des réservations de ventes brutes de 1,35 msf d’une valeur de Rs 10,3 milliards, en hausse de 51% en glissement annuel en termes de volume et de 49% en glissement annuel en termes de valeur grâce à Bengaluru, Gurugram et Marchés de Pune. Alors que le T1FY22 a connu une performance modérée en raison de la deuxième vague de Covid, l’amélioration de la performance du T2FY22 reflète une forte demande en Inde du Sud, tirée par l’embauche dans le secteur IT/ITeS, qui s’est accompagnée d’augmentations de salaire et de taux hypothécaires bas de 6,5-7,0%. Nous prévoyons que cet élan se poursuivra au deuxième semestre et au-delà et nous modélisons pour 4,8/5,3/5/5,4 msf de volumes de ventes au cours des FY22/23/24e.

Nous révisons notre TP basé sur SOTP à Rs 774/action (auparavant Rs 540) car nous attribuons une valeur plus élevée à la banque foncière de l’entreprise en raison d’un cycle haussier prévu pour le logement résidentiel en Inde du Sud à moyen terme. Cependant, nous passons à Hold de ADD après l’appréciation de 55% du cours de l’action au cours des trois derniers mois. Les principaux risques liés à notre appel sont un ralentissement de la demande résidentielle et une augmentation des niveaux d’endettement de l’entreprise.

Attendez-vous à ce que l’amélioration des performances se poursuive au cours du S2FY22-FY24e : nous pensons que la performance des ventes de la société au T2FY22 est louable et nous nous attendons à ce que la dynamique des ventes se maintienne avant le S2FY22e également grâce aux nouveaux lancements. Les développeurs répertoriés, dont SOBHA, ont organisé un certain nombre de lancements dans les villes de niveau I. Les développeurs maintenant la discipline des prix avec des hausses de prix de 4 à 5 % sur une base comparable dans les nouvelles phases des projets en cours, nous nous attendons à des hausses de prix à un chiffre chaque année pour protéger les marges d’Ebitda des développeurs basés dans le Sud, qui varient entre 20 et 25 %.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.