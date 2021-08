Note Tata Motors – Acheter : Chiffres opérationnels conformes au consensus

30 % pour l’industrie au cours des exercices 21-24E).”/>

Sur le front du photovoltaïque domestique, TTMT a atteint une part de marché ICE à deux chiffres (après 9 ans) et mène également la charge d’électrification en Inde via une approche écosystémique (collaborative): a) produits (10 nouveaux lancements par CY25), b) charge infra avec Tata Power, c) localisation de la batterie. Maintenir Acheter.

Principaux faits saillants du trimestre : les revenus autonomes ont chuté d’environ 41 % en QoQ à ~ Rs 119 milliards tandis que les revenus de JLR ont diminué d’environ 24 % à ~ GBP5 milliards (les ASP ont augmenté d’environ 10 % en QoQ à ~ GBP 58,8 k/unité).

JLR travaille en étroite collaboration avec les fabricants de puces et les fournisseurs de niveau I pour augmenter les approvisionnements (l’objectif de volume du deuxième trimestre a été relevé d’environ 5 000 unités à environ 65 000 unités par rapport aux prévisions de début juillet 21). Les activités CV/PV en Inde ont enregistré des marges d’EBITDA de 0,1%/4,1%, car les réductions des coûts fixes ont atténué l’impact négatif important du levier d’exploitation (Covid). Les sorties d’impôts au premier trimestre sont en grande partie dues à la non-reconnaissance d’actifs d’impôts différés dans des régions clés (par exemple, le Royaume-Uni) et s’inverseraient au fur et à mesure que les bénéfices s’accumulent.

Points clés à retenir de la convocation : La direction a indiqué : a) le programme de recentrage commence à porter ses fruits avec 150 millions de livres sterling d’économies grâce au mix et à la performance opérationnelle ; la même chose est susceptible d’augmenter à mesure que la normalisation du volume se produit en H2FY22 ;

b) La contribution du groupe motopropulseur électrifié de JLR aux volumes est passée à 66 % (~8,5 % BEV+PHEV) contre 53 % en glissement annuel ; cependant, en raison du manque de puces, il est peu probable qu’elles soient conformes aux normes d’émissions au premier semestre, car JLR donne la priorité aux modèles plus rentables (SUV) ;

c) les économies sur le VME et la garantie devraient se maintenir cumulativement à moins de 10 % (6,4 % au premier trimestre ); en Inde, les pressions sur les prix des matières premières ont été atténuées via des augmentations de prix d’environ 2 % en PV et 5 % en CV et des programmes structurés de réduction des coûts ; d) Les véhicules électriques sont la pierre angulaire de la stratégie photovoltaïque indienne ; et e) l’inventaire PV de l’Inde est passé de 6 jours à 17 jours à la fin de l’exercice 21 tandis que l’industrie est à environ 30-45 jours.

Maintien de l’ACHAT : nous pensons que les gains continus de parts de marché dans le secteur photovoltaïque domestique, le cycle d’upcycle de CV et la livraison de TTMT sur la production de FCF (l’objectif est d’être sans dette d’ici FY23/FY24) seraient des éléments de contrôle clés pour les investisseurs. Nous pensons que le consensus continue de sous-évaluer l’activité indienne tout en ignorant le pivot d’allocation de capital uniquement électrique fait par JLR. Nous maintenons notre cote d’achat avec un TP révisé basé sur SoTP de 513 (auparavant : Rs 528).

