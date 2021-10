Note Tata Motors – Acheter: TPG offre une surprise positive pour l’entreprise

Le lancement de Tata Nexon EV à Taj atterrit à Bandra. Photo express de Prashant Nadkar, jeudi 19 décembre 2019, Mumbai, Maharashtra.

L’accord Tata Motors et TPG est surprenant et positif pour TTMT car : (i) TPG attribue une valeur de 6,7 à 9 milliards de dollars à l’activité VE de passagers de TTMT en Inde, soit seulement 1 000 ventes d’unités au 21 septembre ; (ii) il répond aux besoins de trésorerie de l’activité VE (> Rs 160 milliards) pour les cinq prochaines années ; et (iii) l’activité photovoltaïque traditionnelle peut se concentrer sur son objectif de part de marché à deux chiffres, de marges élevées à un chiffre et d’être positif au FCF.

Nous avions fait valoir plus tôt que les OEM de l’ancienne gamme ont parcouru un long chemin dans le renforcement des capacités tandis que les évaluations sont bloquées sur la voie lente, ce qui implique une valeur d’option énorme. L’activité PV de TTMT en Inde l’a démontré, alors que tous les regards étaient tournés vers JLR. Conservez « BUY/SO » avec un TP révisé basé sur SoTP de Rs 539 (auparavant Rs 397).

Points saillants

Détails de l’accord : TPG Rise Climate avec le co-investisseur ADQ investira 1 milliard de dollars en tranches sur une période de 18 mois sous forme de CCPS pour une participation de 11 à 15 % (selon certains seuils) dans TTMT (S) EVCo [new passenger EV company as a subsidiary of TTMT (S)]. TTMT (S) EVCo sera léger et utilisera l’écosystème TMP existant pour la fabrication, l’image de marque, le support back-office, etc.

Capex : Jusqu’à présent, TTMT (S) a investi environ 150 milliards de roupies dans le secteur des véhicules électriques. En outre, il s’attend à un investissement de plus de 2 milliards de dollars sur cinq ans pour lancer 10 véhicules électriques (à tous les niveaux de prix). Et il créera une infrastructure EV en Inde, si nécessaire, en association avec Tata Power.

Seuil de rentabilité et rentabilité de l’activité VE : étant un modèle d’actifs légers, ce sera le seuil de rentabilité de l’Ebitda au cours de l’EX23 à mesure que les volumes augmenteront. Les marges brutes sont similaires à ICE. Au cours des 5 prochaines années, on s’attend à ce que la pénétration des véhicules électriques soit d’environ 10 % et la part de marché de TTMT d’environ 20 %.

Catalyseurs clés pour l’adoption des VE : (i) Augmentation du coût des VE en raison des exigences réglementaires, augmentation du coût du carburant et réduction des prix des VE pour amener le TCO des VE à parité avec les moteurs ICE. (ii) Plus de lancements de modèles par l’industrie pour sensibiliser. (iii) Extension du réseau – distribution, tarification. (iv) Introduction de produits à longue portée. (v) Le gouvernement fait pression pour l’adoption des véhicules électriques.

Perspective et valorisation : EV surprise

L’Inde et JLR sont à l’aube d’une forte demande et de vents favorables dans le cycle des produits. Cela devrait faciliter l’amélioration du bilan, moteur clé de notre appel Braveheart. L’accord TPG offre un confort supplémentaire sur les capacités TTMT India EV. Cela s’appliquera également à d’autres OEM de l’ancienne gamme. Comme dommages collatéraux seront les questions sur les affaires traditionnelles d’ICEPV. Cela se reflète déjà dans la valorisation des équipementiers mondiaux d’ancienne génération.

Nous augmentons le TP basé sur SoTP à Rs 539 (à partir de Rs 397) alors que nous passons au 23 mars, incorporant Rs 105 comme valeur pour l’activité EV (hypothèse d’une remise de 20% à la valeur médiane de la transaction à 7,7 milliards de dollars) et réduire l’EV/Ebitda pour les activités photovoltaïques traditionnelles à 5x contre 15x plus tôt pour reconnaître le risque de cannibalisation. L’événement clé à surveiller sera la montée en puissance de l’activité VE. Maintenez ‘BUY/SO’.

