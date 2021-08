Note Tata Steel : neutre – La tarification a fait grimper l’Ebitda à un niveau record

Tata Steel BSL avait précédemment annoncé un Ebitda de Rs 30,9 milliards, en hausse de 21% en glissement trimestriel, grâce à une réalisation plus élevée (+14% en glissement trimestriel) à Rs 70 226/t. L’Ebitda s’est établi à Rs 27 648/t, en hausse de 28% en glissement trimestriel.

TATA a été l’un des principaux bénéficiaires de la hausse des prix de l’acier. Alors que la marge en Inde a été forte au cours des derniers trimestres, l’Europe devrait connaître un net bond, avec un Ebitda/t qui devrait franchir 250 $/t d’ici le T3FY22. Le cycle de désendettement devrait se poursuivre, avec une dette nette consolidée attendue en baisse de 32% en glissement annuel à Rs 565 milliards (0,8x Ebitda) au cours de l’EX22. L’Ebitda consolidé a augmenté de 14% en glissement trimestriel pour atteindre 161,1 milliards de roupies (le plus haut jamais enregistré) au premier trimestre de l’exercice22. PAT Rs 82,7 milliards).

Nous augmentons notre estimation d’Ebitda FY22e/FY23e de 16% chacun pour tenir compte d’une amélioration des perspectives pour l’Europe. Cependant, nous évaluons l’action Neutre car elle se négocie à un VE/capacité de 1 064 $/t, une prime d’environ 50 % par rapport à sa moyenne des cinq dernières années.

La tarification porte l’Ebitda à un niveau record

Le chiffre d’affaires consolidé/Ebitda/PAT ajusté a augmenté de 7 %/14%/19 % en glissement trimestriel à Rs 533,7/161,1/90,9 milliards et était inférieur de 2 %/6 %/7 % à notre estimation au premier trimestre de l’exercice 22.

Autonome : l’Ebitda a augmenté de 11% en glissement trimestriel à Rs 102,5 milliards, malgré une baisse de 13% en volume (2,87 millions de tonnes). Cela s’explique par une amélioration de 13 % en glissement trimestriel de la réalisation à Rs 72 468/t, ce qui a fait grimper l’Ebitda de Rs 7 750/t à Rs 35 558/t.

Tata Steel Europe (TSE) a déçu avec un Ebitda 42% inférieur à notre estimation à Rs 15,3 milliards (bien qu’en hausse de 28% en glissement trimestriel). L’Ebitda/t s’est amélioré de seulement 22 $/t qoq à 88 $/t, malgré une augmentation de 155 $/t de la réalisation et une baisse des coûts des crédits carbone. Cela était dû au coût plus élevé des matières premières et des employés, ainsi qu’à des coûts de réparation et d’entretien ponctuels de 2,5 milliards de roupies.

Le renversement du fonds de roulement, en raison de l’augmentation des stocks de produits finis et du paiement de crédits carbone, a conduit à une faible génération de FCF de Rs 35,5 milliards. Le fonds de roulement a augmenté de Rs 82,7 milliards en glissement trimestriel. En conséquence, la dette nette déclarée a diminué de 14,2 milliards de roupies en glissement trimestriel à 739,7 milliards de roupies.

Évaluation et vue

Avec une disponibilité captive de minerai de fer, les opérations indiennes de TATA jouent sur les prix de l’acier. Compte tenu des prix élevés qui prévalent, nous nous attendons à ce que la marge reste forte. Nous estimons l’Ebitda Q2FY22 à Rs 200 milliards (+23% qoq), avec un Ebitda/t autonome de Rs 36,574/t (record record). Alors que l’Ebitda de TSE devrait être solide au cours de l’EX22, la subsistance serait essentielle pour répondre à ses besoins de sorties de trésorerie. Le désendettement devrait rester soutenu, malgré la reprise des investissements de croissance. Nous prévoyons une baisse de la dette nette de ~ Rs 260 milliards au cours de l’EX22e à Rs 565 milliards.

Nous arrivons à notre TP de Rs 1 565/action, basé sur FY23e EV/Ebitda de 5x/4x pour ses opérations Inde/Europe. Notre TP implique un VE/capacité de 1 064 $/t, une prime de ~50 % par rapport à sa moyenne des cinq dernières années de ~700 $/t, ce qui tient compte du désendettement du cycle haussier. Nous le qualifions donc de Neutre.

