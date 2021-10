Note TCS : neutre — La croissance au T2 a atteint l’estimation en termes de cc

Nous restons positifs sur la société, compte tenu de ses fortes perspectives de croissance.

TCS a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires en ligne de 4% qoq CC au T2FY22. Cependant, la croissance des revenus en USD (2,9% en glissement trimestriel) a manqué notre estimation de 3,7% en glissement trimestriel. La marge d’Ebit a augmenté de 10 pb en glissement trimestriel à 25,6%, mais était inférieure à notre estimation de 26,2%, en raison de problèmes d’offre. Le PAT s’est établi à Rs 97 milliards, en hausse de 6,9% en glissement trimestriel, aidé par la hausse des autres revenus et un ETR stable. La société a fait état d’un OCF/PAT de 103 % et d’un FCF/PAT de 97 % pour une bonne gestion du fonds de roulement, ce qui indique sa capacité à générer de solides flux de trésorerie. S1FY22 USD Chiffre d’affaires/Ebit/PAT a augmenté de 19,1%/20,6%/28,4% en glissement annuel.

Les transactions sont stables : les transactions conclues au deuxième trimestre de l’exercice 22 se sont élevées à 7,6 milliards de dollars (-6% en glissement trimestriel), ce qui implique un ratio commandes/facturations de 1,2x. TCS a vu un autre quart d’un mélange sain d’accords de toutes tailles. Globalement, le TCV a augmenté de 25% en glissement annuel après avoir exclu un méga accord de la base Q2FY21. La stabilité des accords conclus, malgré l’absence de méga-accords, est encourageante pour l’entreprise.

Environnement de la demande solide : Les commentaires sur l’environnement global de la demande restent optimistes. Il constate une intensité technologique accrue de la part des entreprises clientes et s’attend à ce que la dynamique de la demande se poursuive à moyen terme. L’adoption du cloud n’en est qu’à ses débuts, car seules 20 à 30 % des charges de travail ont migré vers le cloud.

Défis du côté de l’offre : l’attrition LTM pour le TCS a augmenté de 330 pb en glissement trimestriel à 11,9 %, indiquant un net resserrement du côté de l’offre dans l’industrie. Dans le même temps, elle a enregistré une forte addition nette de 19 700 employés par trimestre. La direction a déclaré que les défis du côté de l’offre continueront de rester élevés au cours des 2-3 prochains trimestres avant de se normaliser. Nous nous attendons à ce que les défis actuels du côté de l’offre se normalisent à moyen terme.

Marge devant rester faible à court terme : le S2FY22 est saisonnièrement fort pour les marges, compte tenu de l’absorption des hausses de salaires et du levier d’exploitation. Cependant, la direction a indiqué que la marge à court terme peut être faible, en raison des défis persistants du côté de l’offre.

Estimations et valorisation : Nous restons positifs sur la société compte tenu de ses perspectives de forte croissance. Mais les valorisations élevées laissent peu de place à la déception. Un manque d’estimations au T2FY22, associé à des perspectives de marge faibles, peut entraîner une pression à court terme sur le titre. Nous avons réduit nos estimations de BPA de 2%/4% pour FY22E/FY23E. Nous prévoyons un chiffre d’affaires de 14,3%/18,4% USD/EPS CAGR au cours des FY21-23E. Notre TP de Rs 3 770 par action, implique 31x FY23E EPS. Nous maintenons notre note neutre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.