Note Tech Mahindra: achat: l’exécution a été forte au dernier trimestre

La direction se concentre sur les transactions de transformation des clients. L’action se négocie à 17,4x FY22e PE. Dans l’ensemble, nous maintenons «BUY / SN».

Tech Mahindra a enregistré une croissance des revenus de 1,6% t / t (USD) et de 0,7% (CC) au T4FY21 à 1330 millions de dollars, inférieure à nos estimations et à celles de Street de 1,5% (USD) et 1,9% (tcc), respectivement. La marge d’Ebit a augmenté de 60 points de base par trimestre à 16,5%, dépassant nos estimations et celles de Street de 16% et 15,8%, respectivement. Le bénéfice a reculé de 18,5% t / t à 10 814 millions de roupies par rapport à notre estimation de 12 179 millions de roupies. Les nouveaux contrats remportés au cours du trimestre se sont chiffrés à 1 043 millions de dollars, en hausse de 129% par trimestre.

Nous prévoyons que la dynamique de l’accord restera forte au cours des prochains trimestres, sous l’impulsion des segments de la fabrication et des BFSI. Pour FY22, la direction prévoit de générer une croissance des revenus à deux chiffres et une marge Ebit de 15% et plus. Dans l’ensemble, nous maintenons Acheter avec un TP inchangé de Rs 1 450 (25x Q2FY23e).

Changement structurel vers le numérique: tous les secteurs verticaux (à l’exception du commerce de détail, du transport et de la logistique) ont progressé par trimestre au quatrième trimestre de l’exercice21. BFSI, Fabrication et Communications ont connu la plus forte croissance, en hausse de 4,9%, 1,9% et 1,4% t / t, respectivement. La technologie, les médias et le divertissement sont restés stables. Par région, l’Europe et le reste du monde ont enregistré une croissance saine de 2% t / t et 6,2% t / t, respectivement, tandis que les Amériques ont reculé de 1,3% t / t. Les nouveaux contrats gagnés nets ont été répartis à parts égales entre l’entreprise et la communication, et répartis entre les États-Unis et l’UE.

La marge opérationnelle a été robuste: la marge Ebitda, en hausse de 40 points de base par trimestre à 20%, est son plus haut depuis six ans, et a augmenté grâce à l’efficacité opérationnelle, à la transformation des livraisons, à davantage de délocalisations et à une utilisation plus élevée, qui n’ont été que partiellement compensées par l’augmentation des frais de vente et d’administration (en raison de la location). Le FCF s’est élevé à 187 millions de dollars au T4FY21; FCF à PAT s’établit à 127%. Un flux de trésorerie solide a profité de la baisse du DSO, qui a diminué de trois jours à 92. L’utilisation à 87% est forte et, par conséquent, susceptible de se modérer à l’avenir. La provision fiscale est plus élevée en raison de prélèvements ponctuels dans deux filiales, qui ont affecté PAT.

Perspectives: Upcycle to Sustain – TECHM dispose d’un solide pipeline d’accords pour FY22, principalement motivé par des accords transformationnels et son implication étroite avec les quatre hyperscalers. La direction se concentre sur les transactions de transformation des clients. L’action se négocie à 17,4x FY22e PE. Dans l’ensemble, nous maintenons «BUY / SN».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.