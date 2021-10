Note Tech Mahindra – Acheter : Croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires au cours du trimestre

Nous augmentons la FV à Rs 1 800, valorisant l’action à 22X septembre 2023e EPS. ACHETER.

Tech Mahindra (TM) a annoncé une croissance globale exceptionnelle de ses revenus de 7,2% en glissement trimestriel en c/c, soutenue par des marges stables, de fortes embauches et un bon TCV. Les communications verticales se portent bien grâce à une contribution croissante à la 5G et à de bonnes affaires. BPO tire et peut maintenir l’élan pour les 2-3 prochaines années. Nous augmentons les estimations de croissance des revenus pour l’exercice 2022-24e de 1 à 2 % et le BPA de 0 à 1 %. La cohérence dans l’exécution, soutenue par une bonne allocation du capital, est de bon augure. Nous augmentons la FV à Rs 1 800, valorisant l’action à 22X septembre 2023e EPS. ACHETER.

La croissance des revenus s’accélère ; Marge Ebit stable : TM a enregistré une croissance des revenus c/c de 7,2% en glissement trimestriel et de 15,5% en glissement annuel. En termes publiés, les revenus ont augmenté de 6,4% en glissement trimestriel à 1,48 milliard de dollars, ce qui inclut une contribution de 1% de la consolidation trimestrielle des acquisitions de DigitalOnUS et Eventus. La croissance a été généralisée avec une croissance des communications à 7,7 % en glissement trimestriel et des entreprises à 7 % en glissement trimestriel. La marge opérationnelle est restée stable à 15,2 %, avec des effets négatifs de coûts de sous-traitance plus élevés et d’attrition compensés par des facteurs opérationnels tels que le transfert à l’étranger et l’effet de levier de la croissance. Le bénéfice net de Rs 13,4 milliards, a augmenté de 25,8% en glissement annuel et était de 4,7% inférieur à notre estimation en raison d’un ETR plus élevé que prévu. Le DSO était stable à 92.

Embauches record, TCV solide : Les embauches nettes s’élèvent à 14 930, un nombre record et une augmentation trimestrielle de 11,8%. Les coûts de sous-traitance ont augmenté à 15,3 % du chiffre d’affaires malgré de fortes embauches. Le TCV des transactions (> 5 millions de dollars) était solide à 750 millions de dollars, après un solide 815 millions de dollars en juin 2021 et 1,04 milliard de dollars en mars 2021. croissance.

Communications – à une croissance à deux chiffres : la verticale des communications, qui représente 40 % des revenus, a enregistré une excellente croissance de 15 % en glissement annuel et de 7 % en glissement trimestriel. La croissance a été une légère augmentation des offres de réseau, des offres de réseau 5G et une modernisation/préparation pour les offres 5G. L’activité 5G reprend parmi les entreprises de télécommunications ainsi que pour TM. Nous prévoyons une bonne croissance des revenus dans les communications pour les 3 prochaines années.

Augmentez le FV à Rs 1 800 contre Rs 1 580 auparavant : le moteur de croissance a plusieurs moteurs : BPO, expérience client et 5G. Nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires de 16,8 % pour l’exercice 2022e et de 12,3 % pour l’exercice 2023e. L’exécution améliorée de TM se manifeste dans plusieurs dimensions : TCV de la transaction, stabilité des marges, embauche et allocation du capital. L’action se négocie à 21X FY2023E et offre toujours une hausse considérable. ACHETER.

