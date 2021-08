Note Tech Mahindra : Acheter – Une solide performance de la société au T1FY22

Nous augmentons nos estimations de revenus de 3 à 4 %, les marges d’Ebit de 10 à 30 pb et les estimations de BPA de 6 % par rapport aux FY22-23F, en raison de la forte progression du premier trimestre.

TechM a enregistré un trimestre solide avec (i) une croissance du chiffre d’affaires de 3,9% en glissement trimestriel en CC, en avance sur nos attentes de 2,5%, tirée par la montée en puissance des contrats remportés au cours du trimestre précédent, la force du BPO (croissance d’environ 11% en glissement trimestriel) et acquisitions; (ii) La marge d’Ebit de 15,2%, en avance sur nos attentes de 14,5%, est en baisse de 130 pb qq en raison de l’impact des hausses de salaires (~ 160 pb), des frais de visa (~ 40-50 pb), de la saisonnalité et des coûts de sous-traitance plus élevés (~ 100 pb) , compensée par des efficacités opérationnelles et une SGA inférieure ; (iii) d’importants gains nets de 815 millions de dollars (sur le dos de 1 milliard de dollars de gains au quatrième trimestre), ont augmenté de 2,8 fois en glissement annuel, grâce à un important accord de soins de santé et à un important accord de BPO.

La direction continue de viser une croissance organique du chiffre d’affaires à deux chiffres au cours de l’EX22F ; cependant, nous voyons un potentiel de croissance d’environ 13% yy étant donné que cela implique un CQGR de 3% réalisable sur Q2-Q4FY22F. Cela s’explique par : (i) d’importants contrats remportés au cours des deux derniers trimestres – qui s’intensifieront au deuxième trimestre – et un pipeline solide ; et (ii) bénéficie de la saisonnalité des BPO de détail au troisième trimestre. De même, alors que TechM continue de viser une marge d’Ebit d’environ 15 % au cours de l’EX22F, nous voyons le potentiel de TechM de surperformer, en raison des vents favorables résultant de l’amélioration de la croissance des revenus, de la délocalisation et de l’efficacité des sociétés du portefeuille.

Nous générons des marges d’Ebit d’environ 15,1 %/14,9 % pour les exercices 22F/23F. Dans l’ensemble, nous nous attendons à un CAGR CA/BPA en USD de 11,4%/14,5 % sur les FY21-23F. Cela se compare à 14,3%/15,7% pour INFO, 12,3%/15,0% pour TCS et 10,8%/9,3% pour HCLT, sur nos estimations. Nous réitérons notre note d’achat étant donné : (i) les catalyseurs potentiels des dépenses liées à la 5G chez les clients ; (ii) l’amélioration du positionnement dans le Digital grâce aux investissements organiques et aux M&A ; (iii) une meilleure capacité à défendre les marges ; et (iv) un ratio de distribution amélioré (environ 90 % du PAT au cours de l’exercice 21).

Le premier trimestre a été supérieur aux estimations : positifs – (i) Croissance globale du qoq dans tous les secteurs verticaux ; (ii) les accords conclus ont été solides et le pipeline est solide, mené par la 5G ; (iii) les 10 premiers clients ont mené la croissance à 4,6% en glissement trimestriel et TechM a ajouté 1 client dans chaque tranche de 50 millions de dollars+, 20 millions de dollars+ et 10 millions de dollars+. Points négatifs : (i) La qualité de la croissance est faible grâce au BPO (~11% qoq) ; (ii) l’attrition a augmenté jusqu’à 17% contre 13% au T4.

BPA en hausse d’environ 6 % ; TP augmenté à Rs 1 350

Nous augmentons nos estimations de revenus de 3 à 4 %, les marges d’Ebit de 10 à 30 pb et les estimations de BPA de 6 % par rapport aux FY22-23F, en raison de la forte progression du premier trimestre. Nous évaluons TechM sur un multiple plus élevé de 19x (contre 17x auparavant) un BPA à 1 an de Rs 71,2 pour arriver à notre TP. Le multiple plus élevé est dû à (i) le confort sur la croissance et (ii) une meilleure capacité à défendre les marges d’Ebit. Risques à la baisse : incapacité à participer de manière agressive aux opportunités 5G ou à maintenir les niveaux de marge Ebit.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.