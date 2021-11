Note Titan Company : acheter : Un show scintillant au deuxième trimestre

Les ventes de mariages pour le T2FY22 étaient plus élevées que les périodes correspondantes des FY20 et FY21. Les ventes de pièces se sont normalisées à ~5%.

Titan Company (Titan) a enregistré un trimestre exceptionnel avec une forte croissance (joaillerie en hausse de 77% en glissement annuel, lunettes/montres de retour à pré-Covid) complétée par une marge battue dans les trois segments (Ebitda 16% au-dessus du consensus). Titan a également souligné que les performances dans la préparation de la saison des fêtes ont été très encourageantes.

En tenant compte de la surperformance, nous augmentons l’Ebitda FY22/23e de 7%/11%.

Nous augmentons également l’objectif de 55x EV/Ebitda à 65x pour refléter la trajectoire de croissance structurellement plus élevée que son activité de joaillerie a atteint et peut encore aller plus loin. Malgré sa taille, Titan représente à peine environ 15 %/6 % du marché de la joaillerie organisé/total. Conservez « Acheter » avec un TP révisé de 2 867 Rs (2 071 Rs plus tôt).

Le segment du mariage stimule la croissance ; performance de marge solide La division Bijouterie de Titan a connu une forte reprise avec un chiffre d’affaires en hausse de 77% en glissement annuel (hors lingots). Dans le mix global, le plaine a enregistré une croissance plus élevée que le clouté grâce à la demande de bijoux de mariage (+91 % en glissement annuel). Les ventes de mariages pour le T2FY22 étaient plus élevées que les périodes correspondantes des FY20 et FY21. Les ventes de pièces se sont normalisées à ~5%.

Bien que les clous aient également augmenté, ils n’ont pas encore atteint les niveaux d’avant la pandémie. Alors que la marge brute est restée inférieure au niveau pandémique (mix commercial et part cloutée plus faible), la marge d’Ebit à 13% a enregistré une forte reprise, tirée par le levier d’exploitation, et est la plus élevée depuis FY18 pour le deuxième trimestre. Lunettes et montres : rentabilité élevée sur plusieurs trimestres

La division Montres & Wearables/Lunettes affiche un taux de récupération de 96 %/104%. La division Watches & Wearables a vu ses ventes s’accélérer dans toutes les marques de produits et la part du commerce électronique a atteint plus de 25 % (~ 18 % avant la pandémie à la même période). La société a souligné que cela avait un avantage d’activation partielle. La reprise des ventes des canaux de vente au détail/LFS était de 90 % +/ 70 %. Pour la division lunettes, le point culminant est la meilleure performance de marge jamais enregistrée (23 %).

Perspectives : croissance structurelle plus élevée

En tenant compte du beat, nous augmentons l’Ebitda FY22/23e de 7%/11%. Nous augmentons également l’objectif de 55x EV/Ebitda à 65x pour refléter la trajectoire de croissance structurellement plus élevée que son activité de joaillerie a atteint et peut encore aller plus loin. Nous maintenons ‘BUY/SO’ avec un TP révisé de Rs 2 867.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.