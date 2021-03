Note UltraTech Cement: Achetez-l’entreprise pour tirer le meilleur parti de la reprise de la demande

En tenant compte de volumes plus élevés, nous augmentons notre Ebitda FY22-FY23e de 2-3%, ce qui le prend 12-13% en avance sur le consensus.

Nous prévoyons qu’UltraTech Cement (UTCEM) sera le principal bénéficiaire de la reprise probable de la forte demande au cours des prochaines années, compte tenu de sa faible utilisation du clinker, de son mix de marché diversifié et de sa présence non commerciale significative par rapport à ses pairs. Une expansion annoncée d’environ 20 millions de tonnes entraînerait une forte croissance des volumes et avec une forte génération d’OCF> 110 milliards de roupies par an, la société pourrait encore accélérer ses plans de croissance. Les coûts / te pourraient encore réduire de Rs 100 / te d’ici FY24e (notre estimation) grâce à diverses économies de coûts et le RoCE devrait augmenter d’environ 400 points de base au cours de FY21-23e. En tenant compte de volumes plus élevés, nous augmentons notre Ebitda FY22-FY23e de 2-3%, ce qui le prend 12-13% en avance sur le consensus.

Nous pensons que l’UTCEM pourrait diminuer (la décote de valorisation par rapport au SRCM pourrait se réduire à 10-12% contre une moyenne historique de 20-25%) car elle continue de gagner des parts de marché avec une rentabilité / des RoCE améliorés. Par conséquent, nous élevons notre objectif multiple à 15x FY23E EV / E (auparavant: 13x) et élevons notre prix cible à 8 000 Rs / sh (auparavant: 6 700 Rs). Continuez à acheter. Principaux risques: baisse de la demande / des prix.

La société pourrait afficher une forte croissance Ebitda de 35 à 40% en glissement annuel au T4FY21e (contre une croissance de 25 à 30% en glissement annuel pour l’industrie), portée par une croissance des volumes supérieure à 25% en glissement annuel (contre une croissance de 20% en glissement annuel). Un mix de marché diversifié par rapport à ses pairs permet à l’UTCEM de faire des compromis sur les prix sur un marché (par exemple, gagner des parts de marché dans le Nord / Centre) et de le compenser par de meilleurs prix sur un autre marché (par exemple, Sud / Ouest) tout en améliorant la rentabilité globale.

Les gains de parts de marché devraient se poursuivre pour l’UTCEM étant donné les grandes capacités inutilisées des entités acquises, en particulier dans les régions à forte croissance du Nord et du Centre où bon nombre de ses pairs peuvent être confrontés à des contraintes de capacité. L’UTCEM a également une forte exposition non commerciale (~ 35%) et devrait bénéficier d’une reprise probable des dépenses d’infrastructure et d’une meilleure demande de logements urbains. Les volumes hors commerce ont augmenté de 40% en glissement annuel et de 25% en glissement annuel, et les revenus de RMC ont également augmenté de 43% en glissement annuel et de 24% en glissement annuel au troisième trimestre de l’exercice21. L’UTCEM devrait fonctionner à une utilisation efficace élevée de ~ 83% sur les exercices 22-23e et après un TCAC en volume de 9 à 10% sur les exercices 20 à 23e par rapport à notre estimation d’un TCAC en volume de 6 à 7%.

La croissance des volumes devrait également rester forte au-delà de FY23E: le projet de l’UTCEM d’ajouter ~ 20 millions de capacités (~ 18% des capacités nationales) au cours des 2-3 prochaines années sur les marchés à forte croissance / utilisation de l’Est, du Centre et du Nord assurerait une montée en puissance plus rapide et une croissance des volumes plus élevée. Étant donné que plus de 70% de ces expansions sont des friches industrielles avec un capex moyen de 60 $ / te, ces actifs devraient bénéficier d’un RoCE sain de> 15% (contre 11,5% en FY20).

L’UTCEM se désendettera d’ici la fin de l’exercice 22e et devrait générer un OCF> 110 milliards de roupies par an. Cela pourrait permettre à l’entreprise d’accélérer sa croissance par les deux voies organiques / inorganiques. Historiquement, les acquisitions ont fait partie intégrante de la croissance de l’UTCEM, la société bénéficiant d’une solide expérience en matière de redressement des acquisitions. Nous prévoyons que l’UTCEM affichera des revenus, des TCAC Ebitda et PAT de 12%, 17% et 30% respectivement sur les exercices 20 à 23 e.

