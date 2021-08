Note UPL – Acheter : les vents arrière du secteur agricole augmentent les chiffres du premier trimestre

L’amélioration du mix produits et une meilleure réalisation ont aidé la société à générer une croissance de l’Ebitda de 9 % en glissement annuel avec une marge stable de 22 %.

UPL a livré des chiffres globalement conformes au premier trimestre de l’exercice 22 avec une croissance des revenus de 9 % en glissement annuel (est. 10 %) tirée par un volume de 6 % et une hausse des prix de 2 %. Alors que l’Inde, le Brésil et l’Amérique du Nord enregistrent une forte croissance, des conditions climatiques défavorables ont impacté la croissance de l’Europe et du ROW. L’amélioration du mix produits et une meilleure réalisation ont aidé la société à générer une croissance de l’Ebitda de 9 % en glissement annuel avec une marge stable de 22 %.

Bien qu’il ait maintenu ses prévisions de croissance de l’Ebitda de 12 à 15 % pour l’exercice 22, nous pensons que les prix favorables des matières premières agricoles soutiendront l’élan. Par conséquent, nous avons révisé notre multiple cible à 18x (prime de 20% sur une moyenne de 15x sur 5 ans), ce qui donne un TP révisé de 1 019 Rs. Maintenir Acheter.

La poussée des volumes sur les principaux marchés soutient la croissance des bénéfices : UPL a annoncé une croissance des revenus de 9% en glissement annuel à Rs 85 milliards grâce à un scénario agricole favorable sur les marchés indiens et mondiaux. La croissance des volumes de 6 %, malgré la faiblesse des marchés européens, met en évidence la tendance à la hausse du secteur agricole. UPL a affiché une croissance de 24 % en glissement annuel sur les marchés LATAM. L’Amérique du Nord a enregistré une croissance de 19 % tirée par l’augmentation de la superficie cultivée dans les cultures en rangs. Les marchés indiens ont enregistré une croissance de 24 % en glissement annuel, grâce à une hausse des prix. L’Europe est restée un frein clé avec une baisse des revenus de 11% en glissement annuel, principalement en raison d’un scénario climatique défavorable.

Mgmt maintient ses prévisions : UPL a maintenu ses prévisions pour atteindre une croissance du chiffre d’affaires de 7 à 10 % et une croissance de l’Ebitda de 12 à 15 %. Nous pensons que la dynamique agricole reste favorable grâce à des prix des cultures rémunérateurs. La position de la dette nette de la société en juin 2021 s’élève à Rs 215 milliards. Les jours de fonds de roulement ont augmenté de 7 à 91 jours, principalement en raison de l’augmentation des stocks dans les usines assurant une disponibilité adéquate des matières premières. UPL prévoit de maintenir sa dette nette/Ebitda en dessous de 2x d’ici mars 2022.

Perspectives : vents arrière favorables – UPL a été l’un des principaux acteurs du marché mondial de l’agrochimie. La société est bien placée pour tirer parti des forts vents favorables du secteur, qui entraîneront une croissance de l’Ebitda au-dessus de 10 % au cours de l’EX22. Nous maintenons Buy avec un TP révisé de Rs 1 019 (auparavant Rs 850) à 18x T2FY23e EPS.

