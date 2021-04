Note V-Mart – Achat: les perspectives sont prometteuses pour l’entreprise

V-Mart a maintenu des flux de trésorerie d’exploitation sains, des ratios de rotation des actifs et des marges Ebitda au fil des ans, ce qui en fait une entreprise rentable.

Par Axis Securities

Nous commençons la couverture sur V-Mart Retail Limited (V-MART) avec une recommandation d’achat et un TP de Rs 3.400, ce qui implique une hausse de 24% par rapport aux niveaux actuels. V-Mart est bien placé, soutenu par ses fortes perspectives de croissance dans la vente au détail de mode de valeur et son réseau de magasins bien établi dans les villes de niveau inférieur. La société a intensifié son ajout de magasins au fil des ans et a construit un modèle commercial réussi et hautement rentable. Cependant, à court terme, l’ajout de magasins sera modéré et l’accent sera davantage mis sur la préservation de la trésorerie, le maintien de la position de liquidité et l’optimisation du fonds de roulement.

Nous nous attendons à ce que la société continue de générer une croissance saine au cours des FY20-23e à un TCAC d’environ 15% / 15% / 33% en chiffre d’affaires / Ebitda / PAT, respectivement. Cela sera mené par (i) son vaste réseau de distribution avec une expansion agressive des magasins après FY21e; (ii) une génération de revenus stable compte tenu de la tendance croissante de la vente au détail de mode de valeur; (iii) bilan sain sans contrainte de liquidité; et (iv) un modèle économique basé sur les actifs pour obtenir un ROE et un ROCE élevés. Chez CMP, l’action se négocie à 15x les bénéfices de l’exercice 23e, ce qui, à notre avis, est attrayant compte tenu de la forte croissance des revenus sur les exercices 20 à 23e.

Modèle léger pour les actifs pour fournir des ratios de rendement sains: V-Mart a maintenu des flux de trésorerie d’exploitation, des ratios de rotation des actifs et des marges Ebitda sains au fil des ans, ce qui en fait une entreprise efficace en termes de capital. Il a entrepris un capex moyen de ~ Rs 430 crore au cours des cinq dernières années, largement financé par des régularisations internes. Il a maintenu un ROE et un ROCE moyens de 16% + et 23%, respectivement, et compte tenu de sa performance, les ratios de rendement devraient maintenir des niveaux élevés à l’avenir.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.