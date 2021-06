Note VA Tech Wabag – Acheter : le statut de trésorerie nette atténue les inquiétudes des investisseurs

Les résultats de l’exercice 21, à notre avis, démontrent que les préoccupations passées concernant l’exécution et l’augmentation des niveaux d’endettement sont largement dépassées.

Nous considérons VATW comme une combinaison de valeur (~8x BPA FY23F de Rs 36,1) et de forte croissance (le BPA devrait probablement doubler par rapport aux FY21-23F, selon nos prévisions). De plus, nous pensons que VATW, avec ses opérations axées sur la technologie de l’eau propre et ayant un bilan solide et des références technologiques (gouvernance positive), s’intègre bien dans le thème ESG. Les résultats de l’exercice 21, à notre avis, démontrent que les préoccupations passées concernant l’exécution et l’augmentation des niveaux d’endettement sont largement dépassées.

Le carnet de commandes de Rs 84 milliards (hors contrats-cadres) est entièrement exécutable : le commentaire de Mgmt suggère que le carnet de commandes est financé soit par des agences multilatérales, soit par des entités souveraines représentant un risque de collecte/d’exécution faible ou limité. Cela peut conduire à une nouvelle amélioration du fonds de roulement net de 97 jours à la fin de l’EX21. VATW a de solides antécédents d’exécution. Ainsi, nous pensons que son carnet de commandes devrait se traduire par une croissance des revenus.

VATW est devenu une trésorerie nette positive et a développé de solides références technologiques : la préoccupation persistante des investisseurs était sa forte accumulation de dette au cours de l’exercice 16-19 malgré un modèle commercial peu actif. Cela était entièrement dû au blocage des créances sur un projet au niveau de l’État (4,22 milliards de roupies). Bien qu’il y ait une visibilité limitée du recouvrement auprès de ces débiteurs, mgmt a effectué un fort redressement des flux de trésorerie qui a conduit VATW à passer de Rs 4,3 milliards de dette nette au cours de l’exercice 19 à la trésorerie nette au cours de l’exercice 21.

TP jusqu’à Rs 546, ce qui implique une hausse de 83 % : nous augmentons le BPA de l’exercice 22/23F de 4 %/8% pour refléter le coût financier inférieur de VATW (niveau de trésorerie net). Nous évaluons VATW à 15x (au lieu de 13,2x) FY23F EPS de Rs 36,1 et ajoutons Rs 4/part de la valeur nette des projets de modèle de rente hybride pour arriver à notre Rs 546 TP, et nous réaffirmons Acheter. Notre multiple plus élevé reflète la baisse du coût des capitaux propres à 10,3 % (contre 11,3 %) grâce à la baisse du coût de la dette.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.