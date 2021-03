Note Voltas «Acheter»; Le cabinet est le meilleur jeu sur l’industrie de la climatisation

Avec une forte reprise des ventes secondaires au cours des derniers mois, un début précoce de la saison estivale et compte tenu de la composition de la demande de climatisation dans les chambres, nous prévoyons une croissance de l’industrie de la climatisation des chambres d’environ 53% à CY21e (TCAC sur 2 ans = ~ 7%) .

Après une baisse de volume d’environ 25% dans le CY20 perturbé par COVID-19, nous pensons que l’industrie indienne de la climatisation des chambres est entrée dans le CY21e avec une demande refoulée importante (près de 2 millions d’unités). Avec une forte reprise des ventes secondaires au cours des derniers mois, un début précoce de la saison estivale et compte tenu de la composition de la demande de climatisation dans les chambres, nous prévoyons une croissance de l’industrie de la climatisation des chambres d’environ 53% à CY21e (TCAC sur 2 ans = ~ 7%) .

Voltas devrait continuer à gagner des parts de marché: Nous voyons Voltas gagner des parts de marché sur: (i) l’environnement inflationniste actuel des prix des matières premières aidant les grands acteurs; (ii) consolidation attendue du marché en faveur des plus grands acteurs en raison de l’interdiction d’importer des AC; (iii) une adoption accélérée du commerce électronique par les clients (Voltas détient une part de marché plus élevée dans le canal du commerce électronique). Nous pensons également que la gamme de produits beaucoup plus large de Voltas (par rapport à ses concurrents) fournira une part de marché favorable compte tenu de nos attentes en matière de baisse des prix de la part des clients en raison de la hausse des coûts des produits.

Upgrade to Buy: Nous valorisons Voltas et sa joint-venture VoltBek en utilisant une méthodologie d’actualisation des flux de trésorerie (WACC: 9,5%). Nous réduisons nos estimations de bénéfices de 1 à 4% au cours de l’exercice 22-23e en raison de l’augmentation des coûts des produits de base, ce qui entraîne une réduction de 1% de notre TP à 1 185 roupies. Notre TP implique une hausse de 20% par rapport au cours actuel de l’action et nous améliorons notre notation à Buy car nous avons un degré élevé de confiance dans les perspectives de croissance de la société. Nous pensons que Voltas est la meilleure façon de jouer la croissance à long terme, structurelle et élevée de l’industrie indienne de la climatisation des chambres. Voltas se négocie actuellement à un PE FY23e de 38x alors que notre Rs 1.185 TP implique 46x. Notre TP implique également un segment AC de pièce FY23e PE de 50x.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.