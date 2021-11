Note Voltas – Acheter : l’entreprise a mieux géré la volatilité que ses pairs

Voltas a été en mesure de gérer l’intensité concurrentielle accrue des multinationales et le coût des intrants bien mieux que d’autres dans l’industrie, à notre avis. Conservez « Acheter ».

Malgré les problèmes de coût des intrants et une période de soudure, Voltas a réussi à atteindre un consensus sur la croissance globale/OPM. UCP (produits de refroidissement) a enregistré une faible croissance à un chiffre pour le premier semestre par rapport à la moyenne des 2 ans, tandis que les marges, bien que nettement meilleures que celles de leurs pairs, reflètent une certaine pression de GM. Les commentaires de Mgmt sur les attentes de la demande et le positionnement concurrentiel de Voltas restent optimistes, ce qui corrobore nos commentaires sur le marché. La montée en puissance de Voltbek semble être sur la bonne voie avec une gamme de références en expansion. Voltas a été en mesure de gérer l’intensité concurrentielle accrue des multinationales et le coût des intrants bien mieux que d’autres dans l’industrie, à notre avis. Conservez « Acheter ».

Les résultats du premier semestre reflètent l’avantage du marché : Voltas a enregistré une croissance saine de 26 % en glissement annuel dans les UCP (produits de refroidissement), qui, sur une base 2 ans (base haute FY20), est légèrement en hausse. Dans l’ensemble, malgré les réactions du marché concernant certains gains de parts de marché au cours des derniers mois dans RAC, Voltas a été en mesure de mieux livrer sur OPM que ses pairs (Lloyd, BlueStar). La croissance des volumes de RAC au deuxième trimestre s’est avérée solide à 19 % en glissement annuel, les refroidisseurs d’air étaient clairement en avance à 78 % en glissement annuel. La perte de la JV semble s’être produite qoq ; globalement pour le premier semestre, il était plus élevé à Rs 495 mn (vs Rs 187 mn en glissement annuel). L’activité EPC est stable avec une croissance du chiffre d’affaires de 6% au premier semestre.

Perspectives : mieux gérer la volatilité– Voltas semble bien mieux gérer la volatilité de l’industrie (cuivre, PVC, concurrence MNC) à notre avis. La stratégie à moyen et long terme sur RAC et Voltbek semble en bonne voie. Conservez « BUY/SO » avec un TP révisé de Rs 1 436 (contre Rs 1 250) sur un roulement à Mar-23E, entraînant une augmentation des bénéfices de l’EX23e de 10 % en raison d’une meilleure croissance.

