Note Voltas – Acheter : Spectacle en sourdine au premier trimestre de l’EX22

L’avantage concurrentiel de RAC a encore augmenté grâce aux commentaires de la direction. Avec la gamme JV évoluant vers une innovation plus élevée/cohérente, VOLT est prêt pour la croissance. Conserver Acheter.

Un amortissement d’une saison a conduit à une baisse de la croissance des ventes UCP au même niveau que celle de ses pairs, tandis que la baisse de marge globale était plus marquée en raison de la baisse des marges UCP/EPC. Cela dit, Voltas a généré des marges UCP meilleures que ses pairs. Dans l’ensemble, les résultats de l’UCP reflètent un solide avantage concurrentiel avec des OPM sains, tandis que Voltbek JV a connu une montée en puissance des deux points de partage/facturation. VOLT est bien préparé avec un inventaire RM plus élevé, 22 000 points de contact et une vaste gamme de produits JV pour exploiter n’importe quel ramassage sur le marché des CD. L’avantage concurrentiel de RAC a encore augmenté grâce aux commentaires de la direction. Avec la gamme JV évoluant vers une innovation plus élevée/cohérente, VOLT est prêt pour la croissance. Conserver Acheter.

Échec du premier trimestre mené par les deux UPC/EPC : Voltas (VOLT) a raté le premier trimestre en termes de chiffre d’affaires tandis que l’échec d’Ebitda était plus marqué même si les directeurs généraux sont restés stables (meilleur qoq). Dans l’ensemble, les OPM ont également souffert de frais généraux plus élevés. VOLT a augmenté les prix de 8 à 10 % en général sur les RAC pour répercuter le coût des intrants. Après une baisse à deux chiffres au cours de l’exercice 21 au niveau de l’industrie, mgmt s’attend à ce que l’exercice 22e soit bien meilleur, mais a également laissé entendre qu’atteindre le niveau de l’exercice 20 sera un défi.

Dynamique concurrentielle solide pour VOLT : Mgmt a mentionné de solides performances opérationnelles pour VOLT par rapport à la plupart des grands pairs, y compris les multinationales au premier trimestre. Alors que nous nous attendons à ce que l’avantage concurrentiel de VOLT dans RAC fournisse une meilleure croissance/OPM à mesure que le marché s’ouvre, la mise à l’échelle de Voltbek JV est essentielle étant donné la part actuelle de 3,1/2,1% dans les réfrigérateurs/machines à laver. Le franchissement d’un seuil critique de 4 à 5 % reste la clé de la réévaluation de VOLT, ce qui aiderait les investisseurs à clarifier les délais de rentabilité.

Perspectives : tous prêts à tirer parti de la croissance – VOLT a toujours enregistré une croissance et des rendements de premier plan dans le secteur dans RAC. Alors que les consommateurs reviennent pour de bon, nous nous attendons à ce que l’élan de RAC reprenne. Pendant ce temps, la gamme JV devrait également augmenter. Conservez ‘BUY/SO’ avec un TP révisé de Rs 1 250 (contre ‘1 200) alors que nous avançons jusqu’au 22 décembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.