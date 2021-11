Note VRL Logistics – Acheter : des chiffres impressionnants au deuxième trimestre

La société a signalé un PAT global de Rs 495 m, 4% au-dessus de nos attentes et nettement au-dessus des attentes de Street.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 45 % en glissement annuel par rapport à une base favorable l’année dernière (TCAC sur deux ans de 10 %) et s’est établi à 7 % au-dessus de nos attentes. Le transport de marchandises (GT), le segment le plus important, a affiché une croissance de 40 % des revenus (TCAC sur deux ans de 15 %), dont ~ 7 % étaient dus à une réalisation accrue et le reste (~ 33 %) à un tonnage plus élevé. L’activité d’exploitation de bus a triplé sur une base favorable l’année dernière, mais l’activité est toujours inférieure d’environ 30 % au niveau d’avant la pandémie.

L’augmentation des tarifs de fret et le levier d’exploitation bénéficiant d’une solide performance du chiffre d’affaires ont, dans une large mesure, contribué à atténuer l’inflation des coûts du carburant, la société affichant une marge Ebitda de 17,8 % (HSBCe : 18,6 %). La société a signalé un PAT global de Rs 495 m, 4% au-dessus de nos attentes et nettement au-dessus des attentes de Street.

Relever les estimations de bénéfices : après la solide performance du deuxième trimestre, nous augmentons nos prévisions de revenus de 3 à 7 % sur les FY22e-24e. Nous avons augmenté nos hypothèses de marge dans l’activité de transport de passagers, ce qui conduit à une augmentation d’environ 10 pb de la marge Ebitda FY23e et FY24e. Globalement, nous relevons nos prévisions de BPA de 3 à 11 % sur les FY22e-24e. Nos prévisions de bénéfices sont nettement supérieures au consensus.

Note Conserver l’achat : Nous continuons de valoriser VRL Logistics selon une méthodologie DCF avec un coût du capital de 10,5 % (inchangé). Nous reconduisons notre valorisation de septembre 2021 à mars 2022. La reconduction de la valorisation et l’augmentation des estimations de bénéfices conduisent à une augmentation de 14% de notre TP à Rs 485, contre Rs 425. Les actions se négocient actuellement à un FY24e PE de 14x, tandis que notre objectif de cours implique un PE de 17x.

Principaux risques à la baisse : récupération de volume plus lente et plus longue ; une forte augmentation des coûts de carburant.

