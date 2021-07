Noter chaque choix au premier tour

in

Le repêchage de la LNH 2021 est à nos portes! À peine 48 heures après avoir pris connaissance de l’alignement initial de la 32e équipe de la LNH, le Seattle Kraken, le calendrier du hockey continue jusqu’en juillet avec deux jours de repêchage.

Vendredi, une poignée d’échanges majeurs ont déjà été conclus entre les équipes de la LNH qui cherchaient une position pour le repêchage de la soirée, des Flyers de Philadelphie acquérant le défenseur Rasmus Ristolainen de Buffalo aux Coyotes de l’Arizona échangeant Oliver Ekman-Larsson à Vancouver. Oh, et Seth Jones se dirige vers Chicago avec une extension AAV de 9,5 millions de dollars sur huit ans !

Même après tout cela, il y aura sûrement plus de métiers de hockey à venir au cours de la soirée. Jack Eichel quittera-t-il également Buffalo? Qu’en est-il de Vladimir Tarasenko et de sa situation avec les Blues de Saint-Louis ?

La toile de fond de tout ce chaos est le repêchage de la LNH, avec une première soirée mettant en vedette plus de 30 choix à travers la ligue pour les espoirs de hockey prometteurs. C’est une soirée de célébration, d’intrigue et d’espoir pour les joueurs de hockey et les partisans.

Gardez un œil sur cette page pendant que nous mettons à jour ce tracker avec des analyses et des notes tout au long de la soirée pendant que vous appréciez le repêchage de la LNH !

Classement des choix de repêchage d’expansion de la LNH 2021 du Kraken de Seattle

Voir 31 articles

Le choix général du consensus n ° 1 se dirige vers Buffalo! Bien qu’il ne soit pas un joueur qui change de franchise, Owen Power apporte des compétences en mobilité et en déplacement de rondelles à une organisation des Sabres à la recherche d’une autre pièce maîtresse. Power était le choix évident et Buffalo ne l’a pas raté.

Noter: A+

Le Kraken a fait son premier choix de repêchage en tant que franchise ! Et quel joueur ils obtiennent aussi. Matthew Beniers, coéquipier de Power au Michigan, est présenté à la fois comme un buteur et un meneur de jeu et ravira de nombreux fans de Seattle avec son sens offensif.

Noter: UNE

12 photos de l’impressionnant défilé de bateaux de la Coupe Stanley du Lightning à Tampa

Voir 12 photos