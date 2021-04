Notes aléatoires sur l’essai Chauvin ⋆ .

Ayant regardé le procès de Derek Chauvin à partir de la sélection du jury tout au long des affaires des parties, je veux offrir mes notes et mes impressions de ce que j’ai vu. Dans l’espoir de fournir des informations générales et des points d’intérêt éventuel, je compenserai les limites de mes notes en les gardant brèves et concluantes (bien que cet article ne soit pas court). Je ne peux que dire en leur nom que c’est ainsi que je vois le cas.

Lundi, les avocats présenteront leurs plaidoiries et le juge Cahill instruira le jury sur la loi. Le jury sera séquestré lors de ses délibérations. Ils entameront les délibérations par l’élection d’un contremaître. Je suppose que le jury reviendra avec un verdict d’ici mercredi.

Chauvin a reposé sa défense jeudi avec l’invocation de son privilège du cinquième amendement contre l’auto-incrimination. Je ne suis pas juré dans l’affaire et je suis libre de tirer mes propres conclusions du silence de Chauvin. J’infère toujours la culpabilité du silence.

J’ai été surpris de voir à quel point le cas s’écartait de ma compréhension antérieure. Je pense que l’État a présenté un dossier solide et que la défense de Chauvin était mince et faible. La question de la toxicomanie m’a semblé perdre de son importance en tant que cause de la mort de Chauvin, même dans le témoignage de l’expert médical de la défense David Fowler. En effet, l’avocat de la défense Eric Nelson a choisi de ne pas appeler le toxicologue qu’il aurait désigné comme son dernier témoin dans l’affaire.

Le procureur pro bono Steve Schleicher a massacré l’expert en recours à la force par la défense Barry Brodd lors d’un contre-interrogatoire. Fowler – un médecin légiste, ancien médecin légiste en chef du Maryland – a fait du bon travail en attribuant la mort de George Floyd à des causes autres que l’asphyxie de Chauvin, mais je n’ai pas trouvé ses opinions finales crédibles face au témoignage d’expert présenté par le État.

Si j’étais membre du jury, je serais obligé de ne tirer aucune conclusion défavorable de l’affirmation de Chauvin quant à son droit au cinquième amendement de garder le silence. Cependant, sur la base de la preuve, sous réserve de délibérations avec d’autres jurés, je voterais pour le condamner pour homicide involontaire coupable au deuxième degré. Je voterais non coupable des accusations de meurtre au deuxième et au troisième degré.

L’accusation de meurtre au troisième degré est problématique en droit. Nous ne saurons pas s’il peut survivre dans l’affaire Chauvin même si Chauvin en est reconnu coupable jusqu’à plus tard cette année lorsque la Cour suprême du Minnesota se prononce sur l’appel de Mohamed Noor sur sa condamnation de l’accusation dans l’affaire découlant du décès de Justine Damond.

Lou Raguse de KARE 11 a interviewé l’un des jurés de Noor après le verdict dans cette affaire. L’interview de Lou donne une bonne idée de la façon dont le jury pourrait vaquer à ses occupations dans cette affaire.

J’ai exprimé à plusieurs reprises mon inquiétude quant aux questions d’équité des procès qui imprègnent l’affaire. Ils sont revenus à plusieurs reprises lors de la sélection du jury. Comment le jury peut-il écarter d’éventuelles préoccupations concernant les conséquences secondaires d’un verdict de non-culpabilité dans cette affaire? La manifestation visible de ces préoccupations est présente dans la sécurité martiale protégeant le palais de justice, qui est essentiellement fermé sauf pour ce procès.

Le tribunal a mis en place une page avec les dépôts publics dans l’affaire ici. C’est une ressource précieuse. À la lumière de la publicité préalable au procès dans l’affaire, Eric Nelson a demandé un changement de lieu en dehors du comté de Hennepin l’année dernière le 28 août.

Le juge Cahill a rejeté la requête par ordonnance préliminaire le 4 novembre. Nelson a renouvelé sa requête et déposé des pièces justificatives le 18 mars. Je ne trouve aucune autre décision sur la question du lieu.

À la suite de la décision du juge Cahill contre un changement de lieu, je pense qu’il incombait à Nelson de démontrer que le problème de la publicité avant le procès aurait été atténué en tenant le procès hors de l’État. Je ne pense pas qu’il l’ait fait, mais je ne suis néanmoins pas clair sur la façon dont cette question a disparu de la vue. C’est une question importante.

En effet, il a refait surface à sa manière au lendemain de la mort de Daunte Wright dimanche dernier. Les jurés dans l’affaire Chauvin sont rentrés du tribunal lundi sous le couvre-feu de Minneapolis. Nelson a soulevé la question par une requête en séquestration qui a été refusée. Le problème persiste sous une myriade de formes.

Le gouverneur Tim a «démoli cela» Walz a assigné le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, à la poursuite de cette affaire l’année dernière en réponse à la demande de la foule. J’ai écrit sur la contribution d’Ellison à l’étrange monde des villes jumelles dans “Who is Keith Ellison?”

Bien que le bureau d’Ellison emploie plus d’une centaine d’avocats, Ellison a cherché des avocats à l’extérieur de son bureau pour juger l’affaire. Il a recruté les avocats Steve Schleicher, Jerry Blackwell et Neal Katyal (et plusieurs associés de Katyal) pour faire don de leurs services au parquet. Seuls Matthew Frank et Erin Eldridge ont comparu devant le tribunal du bureau du procureur général, et ils ont fait preuve du moins d’habileté dans la salle d’audience. Ellison lui-même n’a fait guère plus que de traîner dans la salle d’audience à l’occasion. Il n’a joué aucun rôle.

Le parquet a également bénéficié de la contribution des services des experts médicaux Martin Tobin et Jonathan Rich. C’étaient des témoins impressionnants, mais il n’y a aucun aspect de l’accusation qui n’ait pas été exagéré – des spectateurs, des vidéos des spectateurs, d’autres vidéos, des témoins du département de police de Minneapolis, des experts en recours à la force et des experts médicaux. Les témoignages cumulatifs étaient à l’ordre du jour. L’accusation porte le fardeau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, mais il devrait néanmoins y avoir une certaine limite aux preuves répétitives, comme le juge Cahill lui-même l’a observé à l’occasion sans aucune application apparente.

Quelques-uns des moments les plus forts de Nelson provenaient de l’exploitation des différences ou des incohérences entre les témoins à charge, mais qu’allait-il faire avec le pneumologue accompli, le Dr Tobin? Invité par l’accusation, le témoignage du Dr Tobin nous a donné un avant-goût de ce que serait la vie au tribunal sans règles de preuve. On lui a donné une large portée pour ses opinions, c’est le moins qu’on puisse dire.

L’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a jugé l’affaire par lui-même. Il s’est épuisé de manière visible et audible au cours du procès. Je ne peux pas imaginer l’épuisement qu’il a dû ressentir ces dernières semaines.

Les services de Nelson ont été fournis à Chauvin par la Minnesota Police and Peace Officers Association, l’organisation faîtière des syndicats de police du Minnesota (ma description, pas la leur). Les avocats sont fournis aux agents couverts à tour de rôle par le MPPOA LegalDefense Fund. Les conditions de l’avantage de la défense sont énoncées ici. . a couvert cet aspect de l’affaire ici.

J’ai commenté l’affaire tous les matins pendant le segment de 7 h 55 de Justice & Drew sur Twin Cities News Talk KTLK 11 h 30. Jon Justice et Drew Lee ont fait quelque chose du segment. Pendant la phase de preuve du procès, Jason DeRusha de WCCO TV a rejoint le segment en haut pour faire les gros titres et me permettre de me limiter aux commentaires et à l’analyse. L’ajout de Jason a rendu le segment plus fort.

J’ai entendu beaucoup de vieux amis et connaissances. L’émission a une portée formidable et une couverture indispensable des nouvelles locales. Les épisodes sont disponibles sous forme de podcast ici. Mon objectif a été d’aider les auditeurs à comprendre l’issue de l’affaire, quelle qu’elle soit.

J’ai rejoint le podcast Americano du Spectator avec Freddy Gray pour parler de l’affaire Chauvin vendredi matin. J’ai intégré le podcast ci-dessous. Dans le podcast, je fais la plupart des points que je fais valoir ci-dessus. J’adore le Spectator dans ses incarnations britannique et américaine et ce fut un grand plaisir de parler de l’affaire avec Freddy.

