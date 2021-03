Notes d’avant-course du Grand Prix de Bahreïn

Bienvenue dans les notes d’avant-course du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn 2021. Trois jours d’essais il y a deux semaines sur le circuit international de Bahreïn ont établi une commande préliminaire, voyant un solide peloton de voitures dirigé par un Red Bull Racing, certes sceptique.

F1 2021 est là, placez vos paris et laissez les jeux commencer.

Informations sur la course

Grand Prix de Bahreïn 2021, Circuit International de Bahreïn

Date: 26-28 mars 2021 Longueur du circuit: 5,412 km Distance de course: 308,238 km Nombre de tours: 57 Record du tour officiel: 1: 31,447 – Pedro de la Rosa, McLaren, 2005 Zones DRS: 3

Meilleures histoires

Les équipes de F1 ont réussi un test de 3 jours à Bahreïn. Mercedes affiche la forme de test la plus médiocre de l’ère du turbo-hybride. Les détails du circuit de rue du GP d’Arabie saoudite, le plus rapide jamais dévoilé Drive to Survive saison 3 sortie le 19 mars Stefano Domenicali révèle une longue liste de choses à faire et la saison à venir. L’initiative #WeRaceAsOne de la Formule 1 se poursuit en 2021. Fernando Alonso revient sur la grille de la F1 2021. Sabine Schmitz décède à 51 ans, Murray Walker décède à 97 ans et Johnny Dumfries décède à 62 ans.

Meilleures citations

Toto Wolff [Mercedes]: «Je m’inquiète toujours, parfois pour les bonnes raisons, parfois pour les mauvaises raisons, mais les tests de pré-saison sont toujours excitants parce que vous trouvez toujours les cheveux dans la soupe, des choses qui ne sont pas bonnes et nous avons eu beaucoup de mal dans le premier quelques jours. » Toyoharu Tanabe [Honda]: «Je pense que nous avons dépassé la Mercedes de l’année dernière.» Christian Horner [Red Bull]: «Nous ne nous faisons aucune illusion: Mercedes est la favorite.» Mattia Binotto [Ferrari]: «Nous savons que ce n’est pas seulement la puissance, c’est aussi la traînée de la voiture – comme nous l’avons souvent dit l’année dernière – mais permettez-moi de dire que tous les deux ont contribué à améliorer notre vitesse dans les lignes droites et aujourd’hui nous pensons que ce n’est plus un désavantage. »

Moments mémorables du Grand Prix de Bahreïn

Le miracle de Grosjean | 2020 à l’envers – Esteban Gutierrez | 2014 et Lance Stroll | Pôle de Robert Kubica 2020 | 2008, et la pole de Charles Leclerc | Le chagrin de Charles Leclerc 2019 | Renault 2019 double désastre | Red Bull double désastre 2019 | 2018 «Il est un connard» Lewis Hamilton | 2018 Duel dans le désert, partie II – Hamilton vs Rosberg | 2014 Duel dans le désert, The Original – Button vs Perez | 2013 «Il faut tout le temps laisser un espace» Fernando Alonso | Première victoire de Fernando Alonso en Ferrari sur le «Circuit d’Endurance» | Verrouillage de la première rangée de Toyota 2010 | 2009 Lewis Hamilton monte Fernando Alonso | 2008 La campagne de récupération épique de Kimi Räikkönen | 2006

Commissaires de course 2021

Tim Mayer Richard Norbury Emanuele Pirro Mazen Al-Hilli

Résultats du Grand Prix de Bahreïn 2020

Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1: 59: 47.515 Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 1,254s Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | + 8.005s Lando Norris | Équipe McLaren F1 | + 11.337s Carlos Sainz | Équipe McLaren F1 | + 11.787s Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | + 19.368s Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | + 19.368s Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 19.680s Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | + 22.803s Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +1 tour Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | +1 tour George Russell | Williams Racing | +1 tour Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | +1 tour Nicholas Latifi | Williams Racing | +1 tour Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN | +1 tour Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | +1 tour Kevin Magnussen | Équipe Haas F1 | +1 tour Sergio Perez | Équipe BWT Racing Point F1 | DNF Lance Stroll | Équipe BWT Racing Point F1 | DNF Romain Grosjean | Équipe Haas F1 | DNF

Les cinq vainqueurs précédents du Grand Prix de Bahreïn

2020 Lewis Hamilton 2019 Lewis Hamilton 2018 Sebastian Vettel 2017 Sebastian Vettel 2016 Nico Rosberg

Essais de pré-saison F1 2021, 12-14.03.21 Circuit international de Bahreïn

Top cinq

Max Verstappen | Red Bull Racing Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN Lewis Hamilton | Équipe Mercedes-AMG Petronas F1

Meilleur pilote

Meilleure équipe

« UH-OH » s

Lewis Hamilton Carlos Sainz Nicholas Latifi

«Way to go» s

Max Verstappen Yuki Tsunoda Fernando Alonso