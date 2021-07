Notes d’avant course du Grand Prix de Grande-Bretagne

Une nouvelle ère s’ouvre pour la Formule 1 avec l’arrivée des qualifications Sprint, alors que le stress de ce qui devient un scénario incontournable s’intensifie chez Mercedes.

Voici ce qui se passe avant le Round 10 à Silverstone.

Informations sur la course

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021, circuit de Silverstone

Date : 16 – 18 juillet 2021 Longueur du circuit : 5,891 km Distance de course : 306,198 m Nombre de tours : 52 Record officiel du tour : 1:27,097 | Max Verstappen | Red Bull Honda | Virages 2020 : 18 (8 à gauche, 10 à droite) Zones DRS : 2 Composés de pneus : C1-Hard | C2-Moyen | C3-Soft [Hardest-Range]

Meilleures histoires

Du soleil et 27⁰C, un temps fantastique en réserve pour le GP de Grande-Bretagne de ce week-end. La course Sprint du samedi, le nouveau format de week-end de course de F1, arrive à Silverstone. Lando Norris est sorti indemne mais secoué après avoir été agressé lors de la finale de l’Euro 2020. Alfa Romeo et Sauber signent un accord pluriannuel. Mark White devient directeur des opérations d’Aston Martin F1 Team. La Commission Hamilton fait 10 recommandations dans son premier rapport sur la représentation des Noirs dans le sport automobile. La F1 définit trois engagements en matière de diversité et d’inclusion. Roger Penske ne verra pas la F1 à Indy dans un avenir prévisible. L’ancien pilote de F1 Carlos Reutemann décède à l’âge de 79 ans. Le GP d’Australie a été annulé.

Meilleures citations

Laurent Balade [Aston Martin] « Avec les meilleurs outils et les meilleures personnes, vous avez besoin des meilleurs processus dans n’importe quelle entreprise pour gagner, et c’est la discipline, la gestion, la culture gagnante – quelque chose que j’ai été en mesure d’inculquer très bien dans mes organisations précédentes ; Et enfin, vous avez besoin de la force et de la puissance financières pour pouvoir financer les points 1, 2 et 3. » Andreas Seidl [McLaren] « Un grand défi est également de n’avoir évidemment qu’une seule séance d’essais libres d’une heure avant que la voiture ne soit pratiquement gelée en parc fermé, donc je suppose que plus que jamais l’accent est mis sur la préparation la plus possible, en veillant à ce que vous ayez un Séance de 60 minutes où vous essayez de ne pas aller trop loin parce que vous n’avez tout simplement pas le temps de faire de gros tests, etc. Max Verstappen [Red Bull] “J’espère bien sûr sortir de cette course avec 29 points.” Toto Wolff [Mercedes] “Je pense que nous allons à Silverstone, épater tout le monde, finir à une et deux et à 30 secondes de tout le monde.” Christian Horner [Red Bull] “C’est super de les voir enfin sous pression et c’est super de voir que c’est nous qui sommes en mesure de mener le combat contre Mercedes.”

Moments mémorables du Grand Prix de Grande-Bretagne

Hamilton termine le dernier tour en colère et gagne avec un pneu avant gauche crevé | 2020 « Pubegate », Norris perd le contrôle d’une blague de Riccardo lors d’une conférence de presse | 2019 Charles Leclerc contre Max Verstappen – Le GP d’Autriche est remboursé | Double problème Ferrari 2019, deux défaillances du pneu avant gauche en quelques secondes | 2017 Mark Webber c. Sebastian Vettel – verre qui claque sur la table | 2010 Première victoire à domicile d’Hamilton et masterclass par temps humide | 2008 « Nous avons un fou sur la piste de la ligne droite du Hanger » | 2003 Michael Schumacher se casse une jambe | 1999 Michael Schumacher gagne dans la voie des stands alors que Ferrari déjoue les règles | 1998 Victoire populaire de Nigel Mansell à domicile | 1992

Commissaires de course

Nish Shetty | F1 Steward Dennis Dean | Membre FIA ​​WMSC, F2, Commissaire de Formule E Loïc Bacquelaine | Intendant de Formule 3 Emanuele Pirro | Ancien pilote de F1 Eric Cowcill | Commissaire national

Résultats du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020

Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.01.283 Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +5.856 Charles Leclerc | Ferrari | +18.474 Daniel Ricciardo | Renault | +19.650 Lando Norris | McLaren Renault | +22.277 Esteban Ocon | Renault | +26.937 Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +31.188 Alexandre Albon | Red Bull Racing Honda | +32.670 Lance Balade | Point de course Mercedes | +37.311 Sebastian Vettel | Ferrari | +41.857 Valtteri Bottas | Mercedes | +42.167 George Russell | Williams Mercedes | +52.004 Carlos Sainz | McLaren Renault | +53.370 Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +54.205 Nicolas Latifi | Williams Mercedes | +54.549 Romain Grosjean | Haas Ferrari | +55.050 Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | +1 TOUR Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | DNF Kevin Magnussen | Haas Ferrari | DNF Nico Hülkenberg | Point de course Mercedes | DNS

Les cinq précédents vainqueurs du Grand Prix de Grande-Bretagne

2020 Lewis Hamilton | Mercedes 2019 Lewis Hamilton | Mercedes 2018 Sebastian Vettel | Ferrari 2017 Lewis Hamilton | Mercedes 2016 Lewis Hamilton | Mercedes

Précédemment en F1 : Grand Prix d’Autriche 2021

Top cinq

Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:23:54.543 Valtteri Bottas | Mercedes | +17.973 Lando Norris | McLaren Mercedes | +20.019 Lewis Hamilton | Mercedes | +46,452 Carlos Sainz | Ferrari | +57,144

Meilleur pilote

Meilleure équipe

“UH-OH”

La FIA Kimi Raikkonen Lewis Hamilton

“Chemin à parcourir”

Max Verstappen George Russell Lando Norris

Classement du championnat des pilotes 2021

182 | Max Verstappen 150 | Lewis Hamilton | -32 104 | Sergio Pérez | -78 101 | Lando Norris | -81 92 | Valtteri Bottas | -90 62 | Charles Leclerc | -120 60 | Carlos Sainz | -122 40 | Daniel Ricciardo | -142 39 | Pierre Gasly | -143 30 | Sébastien Vettel | -152 20 | Fernando Alonso | -162 14 | Balade de Lance | -168 12 | Esteban Ocon | -170 9 | Yuki Tsunoda | -173 1 | Kimi Räikkönen | -181 1 | Antonio Giovinazzi | -181 0 | George Russell | -182 0 | Mick Schumacher | -182 0 | Nikita Mazepin | -182 0 | Nicolas Latifi | -182

Classement du championnat des constructeurs 2021

286 | Red Bull Honda 242 | Mercedes | -44 142 | McLaren Mercedes | -144 122 | Ferrari | -164 48 | AlphaTauri Honda | -238 44 | Aston Martin Mercedes | -242 32 | Alpin | -254 2 | Alfa Romeo Ferrari | -284 0 | Williams Mercedes | -286 0 | Haas Ferrari | -286