Notes d’avant-course du Grand Prix du Portugal

La saison des montagnes russes de la Formule 1 se dirige vers l’Autódromo Internacional do Algarve pour la troisième manche, le Grand Prix du Portugal.

Voici ce qui se passe à l’approche de la troisième course au Portugal.

Informations sur la course

Grand Prix du Portugal 2021, Autódromo Internacional do Algarve

Date: 30 avril – 2 mai 2021 Longueur du circuit: 4,653 km Distance de course: 306,826 km Nombre de tours: 66 Tour le plus rapide: 1: 16,652 – Lewis Hamilton, Mercedes, Record du tour officiel 2020: 1: 18,750 – Lewis Hamilton, Mercedes, 2020 Virages: 15 (6 à gauche, 9 à droite) Zones DRS: 2 (seulement 1 l’année dernière) Composés de pneus: C1-Hard | C2-Medium | C3-Doux

Meilleures histoires

Meilleures citations

Max Verstappen [Red Bull] | «Chaque week-end de course jusqu’à présent, nous avons vraiment senti qu’il y avait une chance de gagner, cela ressemble à un état d’esprit différent maintenant quand vous savez que vous pouvez vous battre pour la pole. Nous avons certainement beaucoup appris au fil des ans, je suis très excité de voir ce qui nous attend. Ce ne sera pas facile mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour rester dans le combat cette saison. Toto Wolff [Mercedes] | «Revenir en tête des deux championnats ressemblait presque à une carte de sortie de prison, car nos rivaux n’ont pas maximisé l’opportunité que nous leur avons donnée. Christian Horner [Red Bull] | «Nous allons essayer de mettre autant de pression que possible sur Lewis dans sa défense de titre.» Fernando Alonso [Alpine] | «Je pense que chacun de nous a une histoire différente et un thème ou une difficulté différent. J’ai changé d’équipe plusieurs fois – j’ai même changé plusieurs fois de catégorie ou de série – et il y a toujours une période d’adaptation. Mais cela n’a jamais été une excuse, et ce n’est plus une excuse maintenant. Je devrais être meilleur. Je n’étais pas au bon niveau ce week-end, mais je serai à Portimao. Guenther Steiner [Haas] | «C’est ce que je veux toujours, que nous fassions les tours et que les gars apprennent. Je veux qu’ils continuent à s’améliorer et surtout pour Nikita, c’était bien aujourd’hui qu’il ait terminé la course après avoir raté Bahreïn. Il a maintenant une course complète à son actif. Mick a bien fait de se remettre de la première partie de sa course. Autant ce n’est pas le résultat qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureux, c’est que nous avons progressé. C’était notre plan, et si nous pouvons continuer à travailler comme ça – avec moins d’erreurs et plus de performances, c’est pour cela que nous sommes ici cette année.

Moments mémorables du Grand Prix du Portugal

92e victoire record en carrière – Lewis Hamilton | L’ambassadeur de Mongolie 2020 dépose une plainte officielle contre l’insulte de Verstappen | Commissaire FIA ​​2020 Vitaly Petrov | 2020 Jacques Villeneuve fait le tour de l’extérieur | 1996 Première victoire de David Coulthard | 1995 Gerhard Berger pépin de suspension | 1993 Patrese prend son envol | 1992 Mansell c. Senna | 1989 Une légende est née | 1985 victoire de Niki Lauda au championnat d’un demi-point | 1984

Commissaires de course

Dr Gerd Ennser | Commissaire FIA ​​F1 Dennis Dean | Commissaire F2 FIA Tom Kristensen | Nine Times Vainqueur du Mans Paulo Magalhães | Coordinateur sportif de la Fédération portugaise du sport automobile

Résultats du Grand Prix du Portugal 2020

Lewis Hamilton | Mercedes | 1: 29: 56.828 Valtteri Bottas | Mercedes | +25.592 Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +34,508 Charles Leclerc | Ferrari | +65.312 Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1 tour Carlos Sainz | McLaren Renault | +1 tour Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +1 tour Esteban Ocon | Renault | +1 tour Daniel Ricciardo | Renault | +1 tour Sebastian Vettel | Ferrari | +1 tour Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | +1 tour Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +1 tour Lando Norris | McLaren Renault | +1 tour George Russell | Williams Mercedes | +1 tour Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +1 tour Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +1 tour Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 tour Nicholas Latifi | Williams Mercedes | +2 tours Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | +2 tours de balade à la lance | Racing Point Mercedes | + DNF

Grand Prix du Portugal Cinq vainqueurs précédents

2020 Lewis Hamilton | Mercedes 1996 Jacques Villeneuve | Williams Renault 1995 David Coulthard | Williams Renault 1994 Damon Hill | Williams Renault 1993 Michael Schumacher | Benetton Ford

Précédemment en F1: Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021

Top cinq

Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 2: 02: 34.598 Lewis Hamilton | Mercedes | +22 000 Lando Norris | McLaren Mercedes | +23.702 Charles Leclerc | Ferrari | +25.579 Carlos Sainz | Ferrari | +27,036

Meilleur pilote

Meilleure équipe

“Uh oh” s

Lewis Hamilton George Russell, Valtteri Bottas et le directeur Sergio Perez

«Way to go» s

Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc

Classement du Championnat des Pilotes 2021

44 | Lewis Hamilton 43 | Max Verstappen 27 | Lando Norris 20 | Charles Leclerc 16 | Valtteri Bottas 14 | Carlos Sainz 14 | Daniel Ricciardo 10 | Sergio Perez 6 | Pierre Gasly 5 | Lance Stroll 2 | Yuki Tsunoda 2 | Esteban Ocon 1 | Fernando Alonso 0 | Kimi Raikkonen 0 | Antonio Giovinazzi 0 | George Russell 0 | Sebastian Vettel 0 | Mick Schumacher 0 | Nikita Mazepin 0 | Nicolas Latifi

Classement du championnat des constructeurs 2021

60 | Mercedes 53 | Red Bull Racing Honda 41 | McLaren Mercedes 34 | Ferrari 8 | AlphaTauri Honda 5 | Aston Martin Mercedes 3 | Alpine Renault 0 | Alfa Romeo Ferrari 0 | Williams Mercedes 0 | Haas Ferrari