Notes de bas de page du procès Chauvin (3) | Ligne électrique ⋆ 10z virale

J’ai publié deux éditions précédentes de notes de bas de page sur notre couverture du procès de Derek Chauvin pour la mort de George Floyd. Mon but ici est de fournir un contexte sur les questions juridiques de l’affaire pour ceux qui cherchent à les comprendre. Si vous êtes certain que les problèmes ne constituent rien de plus qu’un écran de fumée pour un résultat prédéterminé, ces notes de bas de page ne sont pas pour vous.

Je poste ces notes de bas de page sous forme de puces. Les éditions précédentes sont incluses ci-dessous sous Le 2 mai et 25 avril. Aujourd’hui, je souhaite ajouter quelques notes de bas de page sous la même forme:

• Hier après-midi, l’avocat de la défense de Chauvin, Eric Nelson, a déposé une requête pour un nouveau procès et une requête connexe pour une audition pour interroger le jury afin de mettre en accusation le verdict (une soi-disant audience de Schwartz). Nelson a également demandé un délai supplémentaire pour déposer un mémoire de droit à l’appui des requêtes «compte tenu du temps nécessaire pour la préparation de transcriptions partielles des procédures». Le tribunal a affiché les requêtes ici.

• À une ou deux exceptions près, la nouvelle requête de Nelson en première instance semble être pro forma. Deux exceptions de ce type sont soulevées par le rejet par le tribunal de la requête de Chauvin pour un changement de lieu et le problème sous-jacent de la publicité préalable au procès, questions abordées à maintes reprises sur ce site.

• Nelson cite le cas de la Cour suprême dans l’affaire de l’ostéopathe de Cleveland, Sam Sheppard, à l’appui de sa nouvelle requête sur ces questions. Sheppard a bien sûr été l’inspiration de la série télévisée et du film The Fugitive.

• La nouvelle requête de Nelson en première instance mène avec ces deux questions. Ce sont ses plus forts. C’est en descente à partir de là. Je retiendrai plus de commentaires sur eux jusqu’à ce que Nelson dépose son mémoire de droit à l’appui de la nouvelle requête de procès.

• L’attention des médias s’est concentrée sur Brandon Mitchell, juré numéro 52.

Mitchell a assisté à l’événement en observant l’anniversaire de la marche de Martin Luther King sur Washington à DC le 28 août dernier portant un t-shirt arborant le slogan Obtenez votre genou de notre cou et déclarant BLM.

• Cela porte sur la requête de Nelson pour une audience Schwartz fondée sur l’inconduite d’un juré. L’inconduite serait le défaut allégué de Mitchell de fournir des réponses véridiques sur le questionnaire du jury ou lors de la sélection du jury.

• En droit, je pense que c’est beaucoup de bruit pour à peu près rien. Mes notes sur les réponses de Mitchell à Nelson lors de la sélection du jury reflétaient une certaine connaissance de l’affaire qui était hostile à Chauvin: il se demandait pourquoi les officiers n’avaient pas interrompu la conduite de Chauvin avant la mort de Floyd. Je pense que c’était une question juste qui reflétait la bataille difficile que Chauvin a affrontée sur le fond au procès. Comme je l’ai commenté pendant le procès sur la base des témoignages des témoins, tout le monde sur les lieux semblait savoir ce qui se passait sauf Chauvin.

• Mes notes reflètent en outre le «point de vue très favorable» de Mitchell sur BLM et sa déclaration soutenant l’opinion selon laquelle l’inconduite racialement discriminatoire a lieu «bien au-delà de ce que les médias peuvent rapporter».

• Mes notes reflètent également que Mitchell a déclaré lors de la sélection du jury qu’il voulait faire partie du jury parce qu’il «aimerait faire partie de cette affaire historique».

• Si les déclarations précédentes de Mitchell n’ont pas soulevé un drapeau rouge pour Nelson, j’ai pensé que la dernière déclaration aurait dû l’être. Chacune de ces déclarations est cohérente avec le t-shirt de Mitchell. À mon avis, Nelson avait plus que suffisamment d’informations pour exiger l’exercice d’une frappe péremptoire contre Mitchell.

• Chao Xiong cite Mitchell sur sa participation à la marche anniversaire à Washington dans son histoire Star Tribune. Chao cite deux questions sur le questionnaire du juré:

La première question demandait: «Est-ce que vous ou un de vos proches avez participé à l’une des manifestations ou marches contre la brutalité policière qui ont eu lieu à Minneapolis après la mort de George Floyd?» Le deuxième a demandé: «À part ce que vous avez déjà décrit ci-dessus, avez-vous, ou un de vos proches, participé à des manifestations contre l’usage de la force par la police ou la brutalité policière?»

Mitchell a répondu «non» à ces deux questions dans le questionnaire du juré.

• Voici la partie pertinente de l’histoire:

L’événement n’était «pas à 100%» une marche pour Floyd, a déclaré Mitchell, ajoutant: «Il était directement lié à la marche de la MLK sur Washington dans les années 60… La date de la marche sur Washington est la date.» L’événement comprenait la promotion de la justice raciale, l’augmentation de l’inscription des électeurs, la promotion d’une nouvelle version de la loi sur les droits de vote de 1965 et la participation au recensement de 2020. Il s’est également concentré sur le recours à la force par la police. Le frère et la sœur de Floyd, Philonise et Bridgett Floyd, et les membres de la famille d’autres personnes qui ont été abattues par la police se sont adressés à la foule. Il a servi de point de ralliement à la George Floyd Justice in Policing Act, un projet de loi de réforme de la police fédérale.

• Si le juge Cahill fait droit à la requête de Nelson de convoquer Mitchell pour une audience Schwartz, je pense qu’il est extrêmement improbable qu’il déclare Mitchell coupable de faute d’un juré. Je veux en savoir plus, mais je pense que je serais d’accord avec lui.

LE 2 MAI

• Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et de deux infractions moins graves. La loi du Minnesota (c.-à-d. Minn. Stat. § 609.035) suit une règle relative à un «incident de comportement unique» excluant une sanction supplémentaire pour le même «comportement». Voir, par exemple, la décision de la Cour suprême du Minnesota dans State V. Branch (2020).

• Ici, les trois infractions reposaient incontestablement sur le même comportement. Au moins, l’État ne conteste pas ce point. Par conséquent, je crois que la règle s’applique en l’espèce. Chauvin doit être condamné sur l’accusation de meurtre au deuxième degré, mais pas sur les infractions moins graves incluses.

• L’applicabilité de l’accusation de meurtre au troisième degré aux faits de l’affaire soulève une question de droit. Estimant que l’accusation de meurtre au troisième degré ne s’appliquait pas aux faits de l’affaire, le juge Cahill l’a initialement rejetée. Il l’a rétabli sur ordonnance expresse de la Cour d’appel du Minnesota sur la base de sa décision du 1er février dans State v. Noor.

• La Cour suprême du Minnesota a accepté le cas Noor pour examen. Il doit être discuté le mois prochain. Nous n’aurons de décision dans cette affaire que plus tard cette année. L’accusation de meurtre au troisième degré contre Chauvin devrait tenir ou tomber avec cette décision. Pour les raisons exposées ci-dessus, cependant, cela n’aura aucune importance à moins que l’accusation de meurtre au deuxième degré contre Chauvin ne soit infirmée en appel.

• Comme je l’ai noté à plusieurs reprises dans ma propre couverture de procès, le district du comté de Hennepin a mis en place une page avec accès à tous les dépôts publics dans l’affaire. C’est ici. Cela comprend toutes les querelles sur l’accusation de meurtre au troisième degré.

• La détermination de la peine de Chauvin est prévue pour le 25 juin. La détermination de la peine est généralement régie par les Lignes directrices sur la détermination de la peine du Minnesota. La peine présumée dans l’affaire Chauvin est d’environ 12 ans et demi.

• L’État a proposé un départ à la hausse des peines. Le mémorandum de l’État est ici. L’État a déposé séparément plusieurs affaires en appel du Minnesota à l’appui de sa requête pour un départ à la hausse de la peine. Le mémorandum de Chauvin s’opposant à la motion de l’État est ici. Tous ces documents sont accessibles sous les dépôts du 30 avril.

• Je crois que les lignes directrices du Minnesota sur la détermination de la peine ont été adoptées à l’origine en 1980 en partie pour éviter les disparités dans la détermination de la peine fondées sur la race ou d’autres facteurs inappropriés. Si jamais ils ont été nécessaires à cette fin, je pense qu’ils ont très bien réussi. Cependant, ce n’est pas l’impression que l’on aurait du rapport farfelu de 1993 du groupe de travail de la Cour suprême du Minnesota sur les préjugés raciaux dans le système judiciaire. (Le rapport traite de la détermination de la peine aux pages 49-58.) Voir mes remarques de 2013 de la Federalist Society «Biais dans l’air».

• Brandon Mitchell était le juré numéro 52. Il a participé aux délibérations sur le verdict et est le premier juré à en avoir parlé à la presse. Lou Raguse de KARE 11 a interviewé Mitchell et a publié la transcription ici avec une vidéo de 30 minutes de l’interview.

• Mitchell s’est également entretenu avec l’Associated Press (Amy Forliti et Doug Glass), le Star Tribune (Chao Xiong) et le Wall Street Journal (Joe Barrett et Deena Winter). Lou Raguse, Joe Barrett et Chao Xiong ont assisté au procès au Media Business Center en face du palais de justice.

• L’histoire du WSJ de Barrett comprend cette information révélatrice: «Chaque matin, tous les jurés se rendaient à des lieux de ramassage en banlieue, puis étaient conduits au palais de justice par des députés dans des voitures banalisées, a-t-il déclaré. Ensuite, ils partaient de plusieurs bâtiments différents, parfois à un pâté de maisons ou deux du palais de justice.

• Barrett cite également Mitchell selon lequel il se rendrait chez sa mère dans la banlieue de Minneapolis à Brooklyn Park «pour ressentir de l’amour» après des jours de procès difficiles. Brooklyn Park est immédiatement au nord de Brooklyn Center, lieu de la mort de Daunte Wright et des événements connexes donnant lieu au couvre-feu imposé lors du procès de Chauvin.

• Il a été rapporté la semaine dernière – via une fuite à Andy Mannix du Star Tribune – que le ministère de la Justice prévoyait d’inculper Chauvin et les trois autres officiers devant être jugés sur des accusations de l’État en août sur des accusations de droits civils au pénal fédéral.

• L’histoire de Mannix provient d’une imprécision parfaite. Le projet fédéral doit avoir été initié dans le cadre d’un plan de «sauvegarde» au cas où Chauvin aurait été acquitté. Les «sources» bavardes de Mannix n’ont apparemment pas expliqué à quoi serviraient les accusations fédérales pour les droits civils en cas de condamnation pour les charges de l’État, ou Mannix ne le demandait pas.

• Toutes les organisations de gauche aux États-Unis, y compris les collèges, les universités et les sectes religieuses, ont pris les verdicts comme une occasion de se prononcer sur ce qui doit être fait. Ces déclarations ont pris la forme de réflexions, de lettres ou de messages aux anciens et aux membres. Peter Berkowitz répond aux «réflexions» de la présidente du Swarthmore College, Valerie Smith, dans sa propre lettre ouverte. Mon goût va à quelque chose de plus dur, mais au moins Berkowitz répond et illustre une façon de le faire. Je viens de supprimer les messages avec dégoût.

25 AVRIL

• Les treizième et quatorzième jurés assis ont agi comme suppléants et ont été libérés à la fin du procès. La jurée numéro 96 – Lisa Christensen – était la treizième jurée assise. Elle a fait le tour des médias la semaine dernière à la suite du verdict.

Lou Raguse de KARE 11 a interviewé Christensen dans «Je souhaite que cela ne se produise pas»: un autre juré réfléchit au procès de Derek Chauvin. » Christensen vit au Brooklyn Center et a dû rentrer chez elle à travers la foule bloquant les intersections pour protester contre la mort de Daunte Wright.

Devis de devis:

Raguse: Vouliez-vous être juré? Christensen: J’avais des sentiments mitigés. Il y avait une question sur le questionnaire à ce sujet et j’ai mis je ne savais pas. La raison, à ce moment-là, était que je ne savais pas quel serait le résultat, alors j’avais l’impression que dans un cas comme dans l’autre, vous allez décevoir un groupe ou l’autre. Je ne voulais pas subir à nouveau des émeutes et des destructions et j’étais préoccupé par le fait que des gens venaient chez moi s’ils n’étaient pas satisfaits du verdict.

• Le ministère de la Justice de Biden-Harris a annoncé une enquête sur le département de police de Minneapolis le lendemain du verdict. Ils sont du gouvernement fédéral et ils sont là pour nous aider. Andrew McCarthy de NR explique dans le post Corner «Obama Encore: Biden Justice Department annonce une enquête sur le département de police de Minneapolis.»

• Heather Mac Donald, du Manhattan Institute, a dit tout ce que j’aurais dit si j’avais eu «le nécessaire» dans «Un état de droit troublé». La chronique de Heather est la meilleure chose que j’ai lue depuis que le jury a rendu les verdicts du procès Chauvin.

• Alan Dershowitz reprend un thème qui m’a préoccupé dans mes propres commentaires sur l’affaire dans la colonne Gatestone «Une longue et sordide histoire de foules menaçant la violence en cas d’acquittement du jury.»

• Comme je l’ai noté la semaine dernière, j’ai parlé avec le rédacteur en chef de Spectator Freddy Gray le vendredi avant que le jury n’entende les plaidoiries finales et ne se retire pour délibérer (podcast ci-dessous). Le spectateur a également publié la chronique que j’ai écrite immédiatement après le retour des verdicts par le jury mardi sous le titre «Dans quelle mesure le procès de Derek Chauvin était-il juste?» Le spectateur a corrigé les erreurs de relecture qui reflétaient ma hâte de terminer la chronique l’après-midi où les verdicts ont été rendus.

• Travailler sur la chronique m’a fait penser au beau poème de Robert Bly «Conduire vers la rivière Lac Qui Parle». Lisez-le et vous verrez pourquoi.

• Des amis m’ont envoyé les clips de la BBC ci-dessous.

