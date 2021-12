Notes de code binaire FNAF Security Breach traduites

FNAF Security Breach est sorti depuis quelques jours et la communauté Five Nights At Freddy’s a dévoilé tous ses secrets, y compris les codes binaires des notes autocollantes du jeu.

Le dernier épisode de Five Nights At Freddy a reçu des réactions mitigées de la part des fans en ligne. Certaines personnes aiment le départ du gameplay et de l’animatronique emblématiques de l’original, tandis que d’autres estiment que l’histoire est incomplète et qu’elle ne répond pas à suffisamment de questions.

Bien qu’il reste de nombreuses questions importantes non résolues à la fin du jeu, il existe également de nombreux secrets que les fans s’efforcent de découvrir.

Cinq nuits chez Freddy : violation de la sécurité | État des lieux d'octobre 2021 Bande-annonce

Five Nights At Freddy’s Security Breach Codes binaires

Vous trouverez ci-dessous les codes binaires connus dans FNAF Security Breach avec traductions :

« Pourquoi est-ce que je » :

01110111 01101000

01111001 0010000

01101001 01110011

0010000

01101001

« Cacher »:

01101000

01101001

01100100

01100101

Ces deux sont une gracieuseté de l’utilisateur de Reddit NikIsHere. Il y en a aussi un partiellement couvert dans les égouts mais une traduction définitive n’a pas encore été trouvée.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Les fans de Five Nights At Freddy’s Security Breach ne savent pas ce que signifient les codes binaires en dehors de leurs traductions.

Beaucoup pensent que ce sont les STAFF Bots qui remettent en question leur objectif et leur rôle. L’utilisateur de Reddit Blue-Burgundy a émis l’hypothèse que « pourquoi suis-je » pourrait être une référence à la connexion à la cafétéria où les employés se font dire « ne demandez pas pourquoi ».

Quant à « cacher », c’est moins clair pour qui cela pourrait provenir. Nous mettrons à jour cet article si d’autres codes binaires apparaissent.

