Notes de la fenêtre de transfert de l’AC Milan

L’AC Milan a été assez occupé cette fenêtre de transfert, obtenant 11 signatures. L’argent a été dépensé judicieusement, en acquérant des vétérans à faible coût et en obtenant différents accords de prêts structurés. Milan manque encore de fonds en raison des années précédentes, ils ont donc travaillé avec certaines limites, mais ont globalement amélioré la qualité de l’équipe.

Notes du marché des transferts de l’AC Milan

Défense – La meilleure note pour l’AC Milan

Le plus gros départ de l’équipe est intervenu en défense, avec le départ de Gianluigi Donnarumma pour le Paris Saint-Germain. C’est un gardien fantastique, pour le présent et l’avenir, donc cette décision a fait mal à Milan.

Les Rossoneri ont agi rapidement, cependant, et ont acheté Mike Maignan de Lille. Il a mené tous les gardiens européens dans les draps propres la saison dernière et a déjà très bien joué pour ouvrir sa carrière milanaise. Tous les signes indiquent que Maignan est le présent et le futur.

L’achat permanent de Fikayo Tomori était également une priorité majeure. Tomori a percé la saison dernière en prêt de Chelsea, ressemblant souvent au défenseur de Milan. Il est extrêmement dur, intelligent, agile et athlétique, ce qui en fait le défenseur central parfait aux côtés du vétéran Simon Kjaer.

Alessandro Florenzi a également été prêté. Il apporte beaucoup à la table. Tout d’abord, Florenzi a beaucoup d’expérience en Ligue des champions, dont Milan a besoin. Deuxièmement, il est très polyvalent. L’Italien peut jouer à l’arrière droit, au milieu de terrain et à l’aile droite. Il sera certainement utilisé dans une multitude de postes puisque Davide Calabria est le premier arrière droit. L’achat de Florenzi était également crucial car Diogo Dalot n’a pas été retenu de Manchester United.

Enfin, Fode Ballo-Toure a rejoint en tant qu’option arrière gauche de sauvegarde. Il est arrivé pour un prix modique et devrait s’avérer être une option de profondeur solide.

Note : 8/10

Milieu de terrain

Les acquisitions au milieu de terrain incluent Tiemoue Bakayoko, Sandro Tonali et Yacine Adli.

Bakayoko est accueilli à bras ouverts. Il a brillé pour Milan lors de son premier passage avec l’équipe et a maintenu son expérience en Serie A en jouant pour Napoli par la suite. Il est expérimenté et un milieu de terrain défensif dur. Bakayoko présente l’option de sauvegarde idéale. Franck Kessie et Ismael Bennacer sont les titulaires. Le duo sera cependant absent tout le mois de janvier pour la Coupe d’Afrique des nations. C’est là que Bakayoko brillera.

Tonali a joué pour Milan la saison dernière, mais son transfert est devenu permanent. La starlette italienne a un potentiel illimité. Il est créatif, énergique, dur et joue avec le cœur sur sa manche. Sécuriser Tonali est une décision fantastique pour le présent, mais surtout pour l’avenir. Il a également marqué son premier but milanais le week-end dernier sur un excellent coup franc.

Adli est une option pour l’avenir. Il passe cette saison en prêt à Bordeaux, où il a également joué la saison dernière. Le Français est à la fois polyvalent et créatif. Milan suivra de près son évolution.

Note : 7/10

Attaque

Milan a fait venir Olivier Giroud, Brahim Diaz, Pietro Pellegri et Junior Messias en attaque.

Giroud est aussi expérimenté que possible, remportant la Coupe du monde et la Ligue des champions. Il est un finisseur exceptionnel et excelle dans le jeu de hold-up. Il a même marqué un doublé le week-end dernier. Giroud sera crucial sur toute la ligne à la fois pour ses capacités et pour soutenir un Zlatan Ibrahimovic sujet aux blessures.

Diaz a brillé en prêt du Real Madrid la saison dernière, il a donc été ramené. Il occupe désormais le poste de milieu de terrain offensif titulaire. Cela, bien sûr, est dû au départ de Hakan Calhanoglu pour l’Inter Milan. Diaz est très créatif et sur le point d’éclater.

Pellegri est un autre mouvement pour l’avenir. Le jeune Italien arrive en troisième option chez l’attaquant. Il n’a pas réussi à impressionner à Monaco, mais Milan lui donne une relance de carrière ici. Apprendre d’Ibrahimovic et de Giroud devrait lui donner des huées importantes.

Enfin, Messias reste un mystère, du moins pour les fans de Milan. Il a bien joué la saison dernière et a un profil décent, mais à 30 ans, c’est une option de profondeur palliative. Il est cependant le jour de la date limite de signature.

Les fans de Milan s’attendaient à plus d’un coup de pouce dans le département offensif, à la recherche d’un “nom de famille” sur l’aile. Cela ne s’est pas produit, les laissant s’arranger avec les joueurs susmentionnés

Note : 5.5/10

Photo principale

Intégrer à partir de .