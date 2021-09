Notes de la recrue QB de la NFL : évaluer chaque début de la semaine 1

in

Le repêchage de la NFL 2021 allait toujours être défini par les quarts. Cinq QB ont été remportés au premier tour l’année dernière, un nombre qui n’a été dépassé qu’une seule fois (par la célèbre classe de 1983) et égalé deux fois (en 1999 et 2018) dans l’histoire de la NFL. Les quarts-arrières sont allés 1-2-3 au repêchage pour la troisième fois seulement (après 1999 à nouveau et 1971).

Les attentes étaient incroyablement élevées pour cette nouvelle classe de quart-arrière, et pour la plupart, elles ressemblaient à ce à quoi vous vous attendriez lors de la semaine 1: de nombreuses luttes mélangées à des moments éphémères de brillance.

Du côté positif, les cinq quarts recrue ont été sélectionnés au premier tour cette année et ont marqué un touché lors de la semaine 1. Malheureusement, tous, à l’exception du remplaçant des 49ers de San Francisco, Trey Lance, ont commencé leur carrière dans la NFL avec une défaite.

Trevor Lawrence, Zach Wilson et Mac Jones ont chacun commencé leur premier match dans la NFL, tandis que Lance et Justin Fields sont sortis du banc et ont gagné quelques représentants. Ceci est notre examen des QB recrue jusqu’à la semaine 1.

Trevor Laurent

Lawrence semblait avoir un premier match idéal en tant que partant de la semaine 1 pour les Jaguars de Jacksonville contre une équipe des Houston Texans qui devrait être l’une des pires de la ligue sans DeShaun Watson. Cela ne s’est pas passé exactement comme prévu : Houston a provoqué la surprise et Lawrence a connu plus de bas que de hauts.

Vous pouvez regarder toutes les pièces des débuts de Lawrence ici. Il a terminé le match 28 sur 51 pour 332 verges, trois touchés et trois interceptions. Voici la première passe de touché de la NFL de Lawrence :

La bonne nouvelle pour Lawrence : ses 332 verges par la passe sont le quatrième record pour un QB recrue faisant son premier départ, selon ESPN. La mauvaise nouvelle : Lawrence a déclaré que c’était la première fois qu’il lançait trois choix en un match. C’était aussi la première fois qu’il perdait en saison régulière.

Classe: B. Lawrence a montré son talent de bras, et a fait de multiples lancers en profondeur, mais il doit mieux prendre soin du ballon. Les équipes qu’il affronte ne feront que s’améliorer à partir d’ici. Espérons qu’Urban Meyer vous réserve de nouvelles astuces.

Zach Wilson

Wilson, le deuxième choix au classement général de BYU, avait toujours du pain sur la planche pour prendre en charge le nouveau partant d’une équipe des Jets qui avait une fiche de 2-14 la saison dernière. Les Panthers ne l’ont pas pris facilement avec lui. La Caroline a rapidement pris une avance de 16-0 en première mi-temps et a exercé une pression constante sur Wilson tout au long du match. Créditez la recrue pour ne pas s’être repliée derrière une mauvaise ligne d’intersaison contre un assaut de rushers de passes.

Dernière ligne de Wilson pour le match : 20 sur 37, 258 verges, deux touchés et une interception. Les Jets en ont fait un match en deuxième demie, mais ont finalement perdu contre les Panthers, 19-14.

Les chiffres de Wilson en première mi-temps étaient difficiles contre la pression de la Caroline. Il a commencé à trouver son équilibre en seconde période lorsqu’il a tiré le premier de ses deux touchés contre Corey Davis.

Wilson a lancé de bonnes balles qui n’ont pas fonctionné pour de gros jeux. C’est encourageant pour les fans des Jets. Il est entré dans la ligue avec une réputation de tireur d’élite qui n’avait pas peur de prendre des risques au fond du terrain, et cela semble parfait tout au long de la semaine 1.

Maintenant, les Jets doivent faire un meilleur travail pour le protéger. Wilson a été limogé six fois et a couru pour sa vie à peu près tout le match. Vous pouvez regarder toutes les pièces des débuts de Wilson ici.

Classe: La résilience de B. Wilson mérite des éloges contre une ruée vers la passe difficile. Les Jets ont des options intrigantes au niveau du receveur large qui devraient conduire à des moments forts amusants toute la saison, mais cela n’aura pas d’importance si l’équipe ne peut pas protéger son QB recrue.

Trey Lance

Lance n’a joué qu’un seul match pour l’État du Dakota du Nord en 2020 pendant la pandémie avant de devenir le troisième choix global des 49ers de San Francisco. Les fans des Niners pourraient être impatients de le voir sur le terrain, mais son manque général d’expérience face à des compétitions de haut niveau a signifié que l’entraîneur-chef Kyle Shanahan a donné le feu vert à Jimmy Garoppolo lors de la semaine 1.

C’était une décision intelligente pour San Francisco. Garoppolo était solide (314 verges par la passe, un touché, aucune interception) et les Niners ont remporté une victoire de 41-33 sur les Lions.

Lance est à peine entré sur le terrain, mais il a réussi à faire compter son temps. La première passe NFL de sa carrière est allée pour un touché.

Lance n’a pas lancé une autre passe de tout l’après-midi. Il s’est précipité trois fois pour deux verges, mais a été par ailleurs collé au banc alors que le match se rapprochait au quatrième quart.

Espérons que nous verrons plus de Lance la semaine prochaine alors que les 49ers voyageront pour affronter les Eagles.

Classe: Incomplet.

Justin Champs

Les Bears de Chicago se sont engagés à commencer la saison avec Andy Dalton après lui avoir promis le poste de départ en agence libre. À l’époque, les Bears n’avaient probablement aucune idée qu’ils pourraient échanger contre Fields. Alors que la base de fans réclame la recrue, il aurait été difficile de jouer Fields lors de la semaine 1 derrière une ligne offensive suspecte contre Aaron Donald et la redoutable ruée vers la passe des Rams.

Les champs se sont enregistrés à plusieurs reprises. Il a réussi une réalisation de zone rouge lors de sa première passe dans la NFL et est entré dans la zone des buts lors d’un jeu précipité au début de la seconde mi-temps.

Fields a terminé le match 2 sur 2 pour 10 verges par la passe. Sa seule course a été la course de touché de trois verges. Les Rams ont battu les Bears, 34-14, dans un match qui a révélé bon nombre des défauts de l’alignement créé par le directeur général Ryan Pace.

On a vraiment l’impression que les Bears n’ont pas grand-chose d’autre pour eux cette saison à part Fields. En espérant que nous verrons la recrue sur le terrain le plus tôt possible.

Classe: Incomplet

Mac Jones

Les Patriots étaient heureux de ramasser Mac Jones avec le choix n ° 15 au repêchage, mais il était toujours choquant de voir Bill Belichick couper Cam Newton pour accompagner la recrue du saut de la semaine 1. Les attentes sont toujours élevées pour le Patriots même après une saison 7-9 qui a vu la franchise échouer à remporter des matchs à deux chiffres pour la première fois depuis 2002, mais la semaine 1 a montré que l’offensive a encore un long chemin à parcourir avec Jones sous le centre.

Les Dolphins ont battu les Patriots, 17-16. La Nouvelle-Angleterre n’a réussi à marquer qu’un seul touché. Même si cela ne va pas le couper, Jones a semblé prêt tout au long de ses débuts. Les fans des Patriots devraient se sentir encouragés par sa performance.

Vous pouvez regarder chaque lancer des débuts de Jones ici. Il a terminé le match 29 sur 39 pour 281 verges, un touché et aucune interception. Sa note QB de 102,6 était la plus élevée de toutes les recrues de la semaine 1.

Jones s’est inscrit au tableau avec un court lancer de touché au deuxième quart.

Il a complété 74% de ses tentatives de passes à ses débuts, ce qui est un nouveau record pour un QB avec au moins 30 tentatives. Jones était définitivement précis sur les passes courtes à intermédiaires, mais la Nouvelle-Angleterre aura besoin de frappes plus profondes sur le terrain.

Jones ne voulait pas garder le ballon après avoir lancé son premier touché, affirmant que son équipe devait marquer plus de touchés. Il a raison à ce sujet, mais c’était quand même un début positif.

Classe: B+. Jones avait l’air confiant pour ses débuts, mais les Pats doivent marquer plus de points. Cela ressemble au genre de performance qui peut jeter les bases de meilleures choses à venir dans le futur.