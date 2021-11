Notes de mise à jour Animal Crossing: New Horizons Update 2.0.2 – Plus de correctifs pour le jeu principal et Happy Home Paradise

Image : Nintendo

Vendredi dernier, Nintendo a sorti la version 2.0.1 de Traversée d’animaux : nouveaux horizons, et maintenant cette semaine, la version 2.0.2.

Cette mise à jour inclut des correctifs liés à la fois au jeu principal et au nouveau DLC publié, Paradis de la maison heureuse. Voici les notes de mise à jour complètes, avec l’aimable autorisation de la page d’assistance officielle de Nintendo :

Ver. 2.0.2 (Publié le 18 novembre 2021)

Problèmes résolus

Les problèmes suivants ont été résolus.

Pendant l’une des excursions en bateau de Kapp’n, Brewster pourrait chevaucher le joueur et empêcher le joueur de bouger. La chanson de Kapp’n pourrait arrêter de jouer et empêcher le jeu de continuer. En sélectionnant « Comment cela fonctionne-t-il ? » option lors du démarrage d’une session d’étirement de groupe pendant une session multijoueur pourrait empêcher le jeu de continuer. L’affiche d’Orville serait disponible via Nook Shopping après avoir invité Wilbur à Photopia. L’affiche de Wilbur serait disponible via Nook Shopping après avoir invité Orville à Photopia. Placer certains meubles sur la jetée pourrait empêcher le joueur de parler avec Kapp’n. La fonction de chaîne de l’article de tuyau cesserait de fonctionner après que le joueur ait discuté d’acheter des meubles à un résident à l’intérieur de la maison du résident. La musique pour les étirements en groupe ne serait parfois pas jouée si un appareil audio près de la place jouait de la musique. L’activité Nook Miles + « Visitez le perchoir pour une pause-café » pourrait apparaître plusieurs fois dans la même journée.

Problèmes résolus liés au DLC

Les problèmes suivants liés au DLC payant Animal Crossing : New Horizons – Happy Home Paradise ont été corrigés.

Le logiciel se fermait lorsque le joueur essayait de conduire Leif à l'école et que le placement des meubles dans l'école répondait à certaines exigences. L'utilisation répétée d'amiibo pour modifier les membres utilisés dans une installation peut entraîner la fermeture du logiciel. Le logiciel pouvait se fermer lorsque le joueur utilisait à plusieurs reprises des amiibo dans une maison de vacances terminée pour ajouter ou supprimer des invités. Le bouton Y pouvait arrêter de supprimer des invités lorsque le joueur utilisait à plusieurs reprises un amiibo pour ajouter un invité, puis supprimer l'invité à l'aide du bouton Y. Pendant le travail, une photo de portfolio de conception pourrait continuer à s'afficher dans le coin supérieur gauche de l'écran après avoir parlé à un client sur la plage nord. Les cloches seraient dépensées en plus de Poki lorsque le joueur commandait un cadeau pour un autre résident via Wardell. La carte de message concernant le remboursement des miles pour la licence de décoration professionnelle peut être envoyée plusieurs fois. Les colocataires n'apparaîtraient pas dans une scène de suivi si leur situation de maison de vacances partagée se terminait alors qu'ils se trouvaient dans la cour de leur maison de vacances.

Le DLC Happy Home Designer peut être acheté séparément pour 24,99 $ USD / 24,99 € / 22,49 £ et est également disponible dans le cadre du niveau « Pack d’extension » de Switch Online. Vous pouvez en savoir plus sur la dernière mise à jour majeure du jeu dans notre article précédent.

