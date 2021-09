Notes de mise à jour COD Mobile Saison 8 – 2e anniversaire : nouvelles cartes, armes, véhicules et plus

La mise à jour Call of Duty: Mobile Saison 8 aura des événements célébrant leur 2e anniversaire.

Activision a publié la nouvelle mise à jour Call of Duty : Saison 8, qui est basée sur le thème du 2e anniversaire du jeu. Il comprend une nouvelle carte Blackout battle royale, une carte Crash multijoueur remaniée, de nouvelles armes, des séries de scores et plus encore. Les joueurs peuvent télécharger le correctif COD Mobile Season 8 depuis Google Play Store et Apple App Store.

En plus de cela, la taille de la mise à jour a également été réduite jusqu’à 61%, et cela vous permettra également de choisir le contenu que vous souhaitez télécharger, comme les ressources HD, les cartes et les armes. Le mode bataille royale a également subi une tonne de changements, notamment des classes BR, un gameplay (nouveau système de santé), des véhicules et bien plus encore.

En dehors de cela, COD Mobile Season 8 Battle Pass sera disponible le 22 septembre à 17 h 00 (PST), y compris une tonne de récompenses gratuites et premium. Les joueurs peuvent monter de niveau dans le Battle Pass en gagnant Battle Pass XP pour débloquer toutes les récompenses. Voici les notes de mise à jour complètes de Call of Duty: Mobile Season 8.

COD Mobile Saison 8 : Notes de mise à jour du 2e anniversaire

Mode multijoueur

Mises à jour de la carte

Crash a reçu une refonte visuelle comprenant diverses optimisations des graphismes et des performances.

Nouvelle série de scores

Coup de foudre – Appelle des frappes aériennes à trois emplacements cibles sur la carte. Ce Scorestreak met en évidence tous les joueurs amis et ennemis afin de vous donner une précision extrême.

Nouvel avantage

Poumons de fer – Prolongez le temps pendant lequel un joueur peut stabiliser la portée d’un fusil de sniper lorsqu’il vise vers le bas.

Mode bataille royale

Nouvelle carte – Blackout

Blackout est arrivé (bientôt). La carte BR classique originale de Black Ops 4 est maintenant disponible sur COD: Mobile ! Il est maintenant disponible dès le lancement de la mise à jour, mais sera disponible parallèlement à la saison 8.

Véhicule neuf – Voiture de rallye

Légèrement plus lent que la Muscle Car, mais peut accueillir quatre personnes et permet une plus grande stabilité avec l’utilisation de modifications.

Mises à jour de la classe BR

Esprit frappeur

Atténuation des avertissements visuels à l’écran lorsqu’un poltergeist est à proximité.

Filou

Suppression des effets holographiques des leurres Trickster et Trickster (du point de vue de l’ennemi)

Maître des pièges

Toujours quelque part entre surpuissant et non, ce qui nous semble bien. Nous verrons quelles nouvelles discussions émergent et à quelle fréquence cette classe est utilisée. Ajout d’un effet électrique mineur aux fils de déclenchement électriques actifs

Observateur

Augmentation considérable de la distance des ennemis ailés montrée par Fly Swatter Augmentation du rayon de la zone de frappe en grappe de 14 m à 18 m

Médical

Il y a eu divers retours sur l’utilité de cette classe et cette nouvelle mise à jour vise à aider Medic à redevenir une classe Battle Royale viable. Medic est désormais en mesure d’augmenter l’armure jusqu’à 200 pour les joueurs avec 150 d’armure ou plus.

Mises à jour du gameplay

Lorsque le joueur est proche de l’ennemi dans l’état de wingsuit, l’ennemi peut recevoir un avertissement de direction afin de lui donner un avertissement. Les joueurs reçoivent désormais un avertissement de direction lorsqu’un ennemi utilisant le Wingsuit est à proximité. Durée de l’écran de fumée de la grenade fumigène de 12s à 16,5s Ajustement du temps nécessaire pour faire revivre les coéquipiers à 7s

Mise à jour du système de santé

Le système de santé a été retravaillé et dispose désormais d’Armure pour fournir des HP supplémentaires. Les PV se régénèrent désormais au fil du temps. L’armure équipée fournit des PV supplémentaires. Contrairement à la santé, l’armure ne se régénère pas.

Ajout des éléments d’armure suivants :

Réparation d’armure : augmente l’armure de 50 Réparation d’armure avancée : augmente l’armure de 150 Surcharge d’armure cinétique : augmente l’armure de 150, puis fournit 50 armures supplémentaires

Mises à jour des armes

La qualité du code couleur a été supprimée des armes Les armes ont désormais trois emplacements de mod Mise à jour des mods d’armes existants et ajout de nouveaux mods Augmentation du taux de drop d’armes

Mises à jour du largage

Des largages d’Arsenal ont été ajoutés en plus des largages ordinaires Deux largages d’Arsenal sont garantis pour fournir des armes personnalisées Amélioration du rendement des largages ordinaires

Mises à jour du sac à dos

La capacité de base du sac à dos a été modifiée pour passer à 4 emplacements, qui peuvent être mis à niveau à 6 emplacements et 8 emplacements )

Mises à jour du véhicule

Le terrain global de Blackout est relativement lisse. Pour améliorer l’équilibre général des véhicules sur cette carte, nous avons réduit la vitesse maximale des motos, des véhicules tout-terrain et des coupés. La durabilité de certains véhicules a également été réduite

Mises à jour sur la mobilité des véhicules

Hélicoptère – La mini-carte affiche les emplacements des hélicoptères en temps réel, permettant aux joueurs de déterminer les positions des hélicoptères mieux et plus rapidement. Nous espérons que ce changement aidera à contrôler le nombre d’hélicoptères actifs. Wingsuit – Nous avons réduit la vitesse horizontale et la flottabilité de la Wingsuit pour obtenir une sensation plus réaliste lors de la glisse

Mises à jour des diapositives

Optimisation de la caméra lors du glissement La distance de glissement changera désormais en fonction de la pente et de la vitesse de déplacement

Autres améliorations

Un nouveau menu d’échange rapide est désormais accessible en appuyant longuement sur les boutons consommables/jetables du HUD. L’expérience de ramasser et de jeter des objets a été améliorée. Le HUD a été optimisé lors de la conduite de véhicules. Le bouton pour basculer entre le mode de tir automatique et simple a été supprimé. Pour améliorer l’expérience de drop-in, les parachutes n’auront plus besoin d’être ouverts manuellement.

Nouvelles armes de base

M13

C’est un fusil d’assaut avec une cadence de tir extrêmement élevée et un puissant multiplicateur de tirs à la tête.

R9-0

C’est un fusil de chasse d’une grande capacité qui peut tirer deux canons en succession rapide avant d’être pompé.

Classé

Multijoueur et Battle Royale

Le niveau Grandmaster a été ajouté à la liste des niveaux. Le Grand Maître est au-dessus du Maître et au-dessous du Légendaire. Le taux de points de rang gagnés avant d’atteindre le Grand Maître a été augmenté. Le classement légendaire inclura les 5000 meilleurs. Les visuels des joueurs classés dans les 5000 meilleurs ont été améliorés. Des modes plus limités dans le temps seront également disponibles.

Changements de solde

Mises à jour des armes multijoueurs

Ajustements généraux sur les fusils d’assaut

La portée des dégâts et les dégâts aux armes ont été réduits. Activision a déclaré que cela avait été fait pour favoriser une plus grande précision lors de l’utilisation de ces armes. AS VAL (avec 15 Round FMJ) La portée a été ajustée de 15/50/75 à 25/38/75 mètres. Les dégâts ont été ajustés de 46/45/39/34 à 48/44/35/30. La cadence de tir a été réduite de 300 à 200 %. Le recul vertical a été légèrement augmenté. Le tressaillement du coup a été légèrement augmenté. L’animation de tir a été légèrement augmentée. Activision a déclaré que les performances à courte portée ont été considérablement améliorées, tandis que les performances à moyenne et longue portée ont été légèrement diminuées. Après cet ajustement, la plage d’élimination à deux coups est plus longue que celle du Cr56 AMAX mais sera plus difficile à contrôler.

Fusils de tireur d’élite et de tireur d’élite

La portée des tirs en un coup a été ajustée. Le tressaillement des coups a été réduit. Activision a déclaré que ces deux classes d’armes avaient une portée plus longue pour compenser l’influence de l’ADS par rapport aux fusils d’assaut.

SKS

Les dégâts aux armes ont été augmentés de 48 à 54. Le recul vertical a été légèrement diminué. La propagation des balles a été légèrement réduite. Le tressaillement des coups a été réduit. La plage de mouvement pendant l’animation a été réduite. Activision a déclaré que ces changements ont été apportés pour améliorer le contrôle des armes.

M21 EBR

Portée augmentée de 62 à 65 mètres. Dégâts augmentés de 60/55 à 91/71. Le recul vertical a été diminué. Le tressaillement des coups a été réduit. Il a maintenant la capacité de tuer en deux coups à travers les murs.

XPR-50

La portée des dégâts a été ajustée de 62 à 50 mètres. Le recul vertical a été diminué. Le tressaillement des coups a été réduit. Il sera désormais capable de tuer en deux coups frappant n’importe quelle partie du corps. Il sera capable de tuer d’un coup à la tête ou à la poitrine avec OWC Stopping Power Reload équipé.

Ajustements des armes de Battle Royale

Rytec AMR

Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 2 à 3,75. Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 5,25 à 6,5 (25 × 59 mm Thermite Mag). Capacité du chargeur de base augmentée de 15 à 25. Capacité du chargeur augmentée de 10 à 20 (mag explosif/thermite). Le temps ADS a diminué de 25 à 15 pour cent (Explosif/Thermite Mag). Vitesse de déplacement légèrement augmentée. Temps de changement d’arme légèrement réduit de 1 à 0,8 seconde.

DLQ33

Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,8 à 2,3.

Lieu

Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 1,5 à 2,2.

MK2

Multiplicateur de tir à la tête augmenté de 2 à 2,6

SP-R 208

Le multiplicateur de tirs dans la tête a été réduit de 5 à 4,3 (0,338 rechargement de 5 rounds). Activision a ajusté les multiplicateurs de tirs à la tête de diverses armes et pièces jointes pour combler l’écart entre le niveau de puissance des fusils de sniper dans BR.

HG40

Augmentation des dégâts aux bras de 26 à 28. Augmentation des dégâts aux jambes de : 23 à 24. Les dégâts aux bras et aux jambes ont été augmentés pour améliorer la cohérence globale, a déclaré Activision. Après l’ajustement, tant que le joueur touche le haut du corps d’un seul coup, la cible peut être éliminée en quatre coups.

PDW57

Augmentation des dégâts à la tête de 29 à 32. Augmentation des dégâts à la poitrine de 27 à 29. Les dégâts à la tête et à la poitrine ont été augmentés pour amener le PDW57 à la vitesse de la méta actuelle.

Autres ajustements

Augmentation de la vitesse de déplacement lors de l’utilisation du Thermite ou du Cocktail Molotov (Létal). Diminution du bonus de vitesse de sprint de Lightweight (Perk). Le score d’élimination de Cluster Strike est passé de 15 à 25. Le score d’élimination des systèmes EMP est passé de 15 à 25. Augmentation du score d’élimination de Napalm de 10 à 40. Augmentation du score d’élimination de Hawk X3 de 20 à 25.

Autres optimisations

Les camouflages d’armes premium ne s’amélioreront plus au fil du temps. Les armes avec des changements de modèle peuvent désormais être équipées de camouflages Or, Platine, Damas et Diamant. Cluster Strike a été retravaillé. Les missiles tomberont désormais un par un au lieu de trois à la fois. Le nombre total et la durée des missiles restent inchangés. Deux nouveaux paramètres ont été ajoutés : Rappel de coup de fusil de chasse. Lorsqu’il est allumé, il indique quelles parties du corps ont été touchées. Paramètre d’affichage des dommages. Lorsqu’il est allumé, il affiche les valeurs de dégâts en multijoueur et en Battle Royale.

Distance de glissement

La distance de glissement d’une arme est désormais liée à la vitesse de déplacement de l’arme. Plus la vitesse de déplacement est rapide, plus la distance de glissement est longue. Par exemple, la distance de glissement lors de l’utilisation de l’AMR (le plus lent) a été réduite de 4,37 à 4,17 mètres, tandis que la distance de glissement lors de l’utilisation du couteau (le plus rapide) est passée de 4,37 à 5,9 mètres. Toutes les autres armes se situent dans cette plage. Activision espère que ce changement améliorera la diversité des armes tout en augmentant la valeur de l’attribut de vitesse de déplacement. Certains ajustements visant à améliorer le glissement des armes à feu lentes ont été mis en œuvre. Par rapport à la version précédente, la distance moyenne du deuxième toboggan sera désormais plus longue. Les joueurs peuvent désormais interrompre l’escalade en tirant le joystick vers le bas pendant l’escalade.

Optimisations des correspondances de classement

Matchmaking amélioré basé sur les compétences lorsque vous faites équipe avec quatre à cinq joueurs. Les icônes de rang ont été mises à jour et les visuels lors de la promotion au nouveau rang ont été améliorés. La pénalité de départ pour avoir quitté les matchs classés a été augmentée à 80 points et a doublé la compensation reçue par les autres joueurs.

Corrections de bugs

Un problème où les joueurs ne pouvaient pas participer à un match classé en raison d’erreurs système et étaient traités comme s’ils quittaient un match a été corrigé. Un problème où le Hawk X3 ralentissait lorsqu’il visait vers le bas a été corrigé.

