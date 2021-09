Notes de mise à jour de la mise à jour 3.3.0.2 de Destiny 2 : les machines à danser radieuses et la caresse de Wormgod sont de retour

Le dernier correctif de Destiny 2, le patch 3.3.0.2, est maintenant en ligne, corrigeant un certain nombre de problèmes dans le jeu et réactivant les objets exotiques Wormgod Caress et Radiant Dance Machines. Les notes de mise à jour ont été détaillées dans un article de blog, le correctif a résolu un problème où Precious Scars ne restaurait pas la quantité correcte de boucliers lors des éliminations d’armes correspondantes, ce qui faisait que les joueurs ne guérissaient pas autant que prévu.

Les problèmes persistants avec les gantelets exotiques Wormgod Caress Titan et l’armure de jambe exotique Hunter Radiant Dance Machines ont été résolus. Bungie a réactivé les deux éléments dans tous les modes après avoir désactivé les éléments en raison de leur surpuissance involontaire. Dans les matchs PvP, les Radiant Dance Machines pourraient être utilisées en combinaison avec d’autres objets pour permettre aux chasseurs de construire leur super compteur extrêmement rapidement, permettant aux chasseurs d’utiliser leurs supers bien plus souvent que les autres classes en un seul match. L’exotique Wormgod Caress a été désactivé car il permettait involontairement aux Titans d’infliger une grande quantité de dégâts avec des marteaux de lancer.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : les joueurs de Destiny 2 DEVRAIENT jouer à Trials of Osiris

Il a également résolu un bug où Prometheus Spurs n’engendrait pas systématiquement des failles combinées alors que l’énergie de la faille est pleine. Parmi les autres changements, citons Explosive Light augmentant les dégâts des lance-roquettes de 25% pour l’impact et la détonation, augmentant le temps de recharge de Tirer pour piller à quatre secondes et corrigeant un problème où Danger Zone ne fonctionnait pas correctement sur les lance-roquettes.

Tous ces correctifs et changements interviennent peu de temps après le lancement des Essais d’Osiris remaniés de Destiny 2, qui ont été modifiés pour être plus gratifiants pour les joueurs à tous les niveaux. Bungie a déjà annoncé qu’il apporterait un certain nombre de modifications à Trials of Osiris, notamment en créant un pool de matchmaking exclusivement pour les joueurs qui ont remporté au moins sept matchs d’affilée, puisque Bungie assistait à un nombre élevé de matchs éclatés.

Vous pouvez lire les notes complètes du patch 3.3.0.2 de Destiny 2 sur le site Web de Bungie ou ci-dessous :

CORRECTIF DESTINÉ 2 3.3.0.2

GAMEPLAY ET INVESTISSEMENT

ARMORCorrection d’un problème où Precious Scars ne restaurait pas correctement les boucliers des joueurs lors des éliminations d’armes correspondantes.Correction d’un problème où Prometheum Spurs ne générait pas systématiquement de failles combinées lors des éliminations alors que l’énergie de la faille était pleine.ARMESAugmentation de l’effet de l’impact et de la détonation de la lumière explosive sur Les lance-roquettes augmentent désormais les dégâts de 25 %. Correction d’un problème où Danger Zone ne fonctionnait pas correctement sur les lance-roquettes. Augmente le temps de recharge de Tirer pour piller à quatre secondes. Il s’agit d’une mesure temporaire pour empêcher de tirer sur une brique qui ne peut pas être ramassé pour déclencher le rechargement automatique.Correction d’un problème où les munitions ramassées par les joueurs pouvaient être rapidement tirées avec Shoot to Loot pour obtenir des munitions supplémentaires.Correction d’un problème où une interaction entre Hawkmoon et Hand Cannon Holster permettait des tirs paracausaux répétés.Correction un problème avec le sceptre d’Ager où le Super d’un joueur ne s’épuiserait pas en mode renforcé. TITRE SEAL Correction d’un problème où un triomphe doré pouvait être terminé avant le titre de base Seal a été revendiqué. Correction d’un problème où l’objectif de destruction de précision Wyvern ne progressait pas comme prévu.

PLATEFORMES ET SYSTÈMES

Correction d’un problème où la sélection de la mise à niveau Beyond Light Deluxe Edition à partir de la chronologie emmenait les joueurs vers la page complète de l’édition Deluxe au lieu de la page de mise à niveau sur le magasin Steam. Correction d’un problème où les utilisateurs de Windows 7 ne pouvaient pas lancer le jeu en raison de certaines incompatibles * fichiers .dll.

LOCALISATION

Correction d’un problème avec les traductions japonaises de quelques entrées de légende. Correction d’un problème où plusieurs langues n’avaient pas de description pour l’artefact saisonnier.

GÉNÉRAL

Correction d’un problème où l’offre Xunyou ne récompensait pas les bons objets.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.