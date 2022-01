Notes de mise à jour de PUBG: New State janvier 2022: prendre Battle Royale à l’extrême

Le dernier patch pour l’autre champ de bataille de PlayerUnknown, PUBG: New State, sera bientôt disponible, apportant avec lui un nouveau moyen plus rapide d’entrer dans le monde de Troi.

Le plus gros ajout au jeu de cette mise à jour est le mode BR Extreme, qui apporte quelques modifications au format Battle Royale : le nombre de joueurs passe de 100 à 64, ces 64 joueurs tomberont sur une petite section aléatoire de la carte comme contrairement à la zone complète, les joueurs descendront d’une altitude inférieure afin de toucher le sol plus rapidement, et chaque match a une limite de temps de 20 minutes.

BR Extreme est une nouvelle façon de participer à une bataille royale.

Un tout nouveau pistolet est également disponible dans le patch de janvier : le P90. Le nouveau pistolet apparaîtra dans des colis de soins qui tomberont à travers l’île et utilisera des munitions de 5,7 mm que l’on peut trouver sur le champ de bataille et dans le magasin de drones.

Le patch de janvier 2022 pour PUBG: New State sera mis en ligne cette semaine, bien que le calendrier précis n’ait pas été annoncé. La liste complète des notes de mise à jour reçues du site Web de PUBG: New State est disponible ci-dessous.

Notes de mise à jour de PUBG : Nouvel État de janvier 2022

Nouveau Mode : BR : Extrême

BR : Extreme (64) est un nouveau mode défini à Troi. Bien que l’expérience de base de ce mode soit fermement ancrée dans le genre Battle Royale, chaque tour ne durera que 20 minutes et ne comportera que 64 survivants. Dans ce mode, le champ de bataille est limité à une zone jouable plus petite au sein de Troi. La zone jouable sera choisie au hasard et changera à chaque match.Tous les survivants commenceront avec : une arme de poing P19111 grenade fumigène300 crédits de drones compteurs boost complètement chargésLorsque le match commence, 2 packs de soins seront déposés à des endroits aléatoires, permettant aux joueurs de s’approvisionner sur des équipements haut de gamme plus tôt dans un match. Certaines fonctionnalités supplémentaires qui différencient BR: Extreme (64) de PUBG: le mode standard de NEW STATE, incluent les suivantes : Augmentation de la quantité de véhicules et d’objets dans Troi, permettant aux joueurs de cultiver plus rapidement Les survivants sauteront de l’avion à une altitude plus basse afin qu’ils puissent atterrir sur la carte le plus rapidement possible. Les drones de livraison arriveront plus rapidement, permettant aux joueurs de mettre la main sur des objets plus rapidement. Le temps d’attente avant qu’un coéquipier puisse être redéployé a été réduit à 60 secondes .

Nouvelle arme : P90

Le P90 peut désormais apparaître dans les packs de soins sur les champs de bataille ! Ce SMG sera livré avec une portée de transformation standard de niveau 2 et un suppresseur attaché, mais il ne peut pas être modifié avec d’autres pièces jointes. Il utilisera des munitions de 5,7 mm, qui seront également ajoutées au magasin de drones.

Nouvelles personnalisations d’armes à feu

DP-28 [C2] Accès à la fente de la bouche Avec cette personnalisation, les joueurs pourront attacher un Flash Hider (AR/DMR) ou un compensateur (AR/DMR) au DP-28. Cependant, les dégâts des armes à feu seront légèrement réduits lors de l’utilisation de ces pièces jointes. Beryl M762 [C2] Crosse légère La crosse légère réduira la propagation des balles lors du tir depuis la hanche ou l’épaule tout en augmentant la vitesse de l’ADS. Cependant, cette personnalisation réduira la stabilité de l’arme.

Modifications de l’équilibrage des armes

Armes La propagation des balles de tous les fusils de chasse et pistolets lorsqu’ils sont tirés en l’air sera réduite. L85A3 : Le temps de rechargement sera considérablement réduit. Personnalisations d’armes M416 [C1]: La propagation des balles lors du tir depuis la hanche et l’épaule sera réduite.Beryl M762 [C1]: Cette personnalisation ne diminuera plus la vitesse des balles.M16A4 [C1]: Cette personnalisation ne diminuera plus le contrôle du recul.DSR-1 [C1]: Cette personnalisation ne diminuera plus la vitesse des balles. Au lieu de cela, cela augmentera le recul vertical.

Nouvelles actions et améliorations de l’animation

Parkour Roll Vous pourrez effectuer une roulade pour amortir votre chute lorsque vous tombez en appuyant sur le bouton Roll juste avant de toucher le sol. Effectuer une roulade pour amortir votre chute minimisera les dégâts de chute que vous subissez. Ce roulis peut également être effectué pendant en sortant des véhicules en mouvement. Lorsque vous êtes couché et que vous vous levez pour sprinter vers l’avant, votre personnage pourra s’élancer dans un sprint tout en se levant pour une transition de mouvement plus fluide et plus rapide. Améliorations de l’animation du personnage Le délai de mouvement qui se produit lorsque l’alternance répétée entre la position assise et la position debout sera diminuée. Le temps de retard du mouvement qui se produit lors de l’atterrissage après le saut sera diminué.

Changements d’équilibre de mode

BR : Original (100) – Global La vitesse globale de la zone bleue sera augmentée. (Durée totale : 90 secondes) Les dégâts de la zone bleue au début et au milieu du jeu seront augmentés. Le temps d’attente pendant la phase finale sera prolongé de 20 secondes. Le bouclier déployable (normal) sera supprimé. Seul le Bouclier déployable : Wide Type sera disponible sur les Champs de bataille. Le nombre de Kits de personnalisation pouvant être trouvés sur les Champs de bataille sera considérablement augmenté. BR : Original (100) – Troi Le nombre de crédits de drones pouvant être trouvés dans le Vermont sera légèrement diminué. On trouvera des novas sur les routes principales.

La saison 1 commence

Les niveaux de pré-saison seront réinitialisés ! Les niveaux seront réinitialisés pour toutes les régions et tous les modes en fonction du niveau le plus élevé de survivants atteint pendant la pré-saison. Les récompenses finales pour avoir atteint le prétendant, le maître et le conquérant seront améliorées. Les scores de match et les normes d’évaluation de niveau seront remaniés. Une petite quantité de niveau les points seront récompensés lors de la sélection de plusieurs cartes (Aléatoire 2).

