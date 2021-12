Notes de mise à jour de Super Smash Bros. Ultimate Version 13.0.1 : l’ajustement final de Fighter

Après avoir annoncé le correctif plus tôt cette semaine, Nintendo a publié la mise à jour 13.0.1 de Super Smash Bros. Ultimate, le correctif comprenant les derniers ajustements de la liste jouable.

La société a confirmé qu’il s’agirait de la dernière mise à jour de Smash Ultimate qui aura un impact sur la liste des joueurs jouables, bien que le Tweet annonçant le lancement du correctif indiquait que « d’autres mises à jour pour corriger des bugs potentiels pourraient être publiées à l’avenir ».

Au total, 24 des 86 combattants de la liste ont subi une sorte de changement, y compris le dernier ajout : Sora de Kingdom Hearts. Ryu de Street Fighter est l’un des plus grands bénéficiaires de cette mise à jour finale, qui ajoute de la puissance à son spécial neutre Hadoken tout en diminuant sa vulnérabilité lors de son côté spécial Tatsumaki Senpuukyaku. Piranha Plant, Meta Knight et Mega Man ont également reçu quelques ajustements positifs.

Un seul personnage semble avoir été affecté négativement par le patch : le tandem Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2. Le côté spécial de Pyra Blazing End a vu ses cadres de vulnérabilité augmentés, tandis que l’attaque Smash latérale de Mythra ne lancera pas les adversaires aussi loin qu’elle l’a fait. précédemment.

Les packs de contenu téléchargeables de Super Smash Bros. Ultimate ont pris fin le 18 octobre, lorsque le Sora susmentionné a été officiellement publié dans le cadre du précédent patch 13.0. L’ajout de Sora a marqué la fin d’un voyage de trois ans pour le jeu, qui a commencé en mars 2018 lors d’un Nintendo Direct.

Notes de mise à jour de la version 13.0.1 de Super Smash Bros. Ultimate

Donkey KongNeutral Attack 2 Augmentation de la durée de détection des coups. Vulnérabilité réduite. Attaque d’inclinaison vers le bas Augmentation de la durée pendant laquelle les adversaires seront dans l’animation des dégâts. Spécial neutre Augmentation de la vitesse d’activation de la super armure. LinkNeutral Attack 1 Attaque d’inclinaison vers le bas Smash Attaque Distance de lancement prolongée pour l’attaque finale.PeachSide Special Facilite la saisie des bords.DaisySide Special Facilite la saisie des bords.Ice ClimbersDash Attack Down Smash Attack Distance de lancement prolongée.Up Special Augmentation de la vitesse d’attaque.Augmentation de la vitesse du bord- Détection de la portée de saisie. Attaque FalcoDash Augmentation de la puissance d’attaque tout en maintenant la distance de lancement. Attaque latérale par écrasement Augmentation de la portée d’attaque à l’avant pour correspondre au visuel. Ajusté pour que les adversaires ne tombent pas lorsqu’ils sont touchés avec le premier ou le deuxième coup. Attaque aérienne avant Attaque aérienne arrière Lancer vers le haut Ext distance de lancement terminée.WarioNeutral Attack 1 Augmentation de la puissance.Réduction de la vulnérabilité.Neutral Attack 2 Augmentation de la puissance d’attaque tout en maintenant la distance de lancement.Réduction de la vulnérabilité.IkeNeutral Attack 3 Augmentation de la puissance.Distance de lancement étendue.Up Smash Attack Distance de lancement étendue pour la plage de dégâts élevés. Side Special Augmentation de la puissance lorsque vous commencez à charger vers l’avant au sol. Distance de lancement étendue lorsque vous commencez à charger vers l’avant au sol. Mega ManDash Attack Distance de lancement étendue pour l’attaque finale. Vitesse d’attaque accrue. Mouvements spéciaux de Rosalina & LumaBasic Raccourcir la distance de lancement lorsque Luma est lancé.Down Smash Attack Extension de la portée des dégâts de Rosalina vers l’intérieur.RobinFlurry Attack Portée d’attaque augmentée.Puissance accrue.Attaque Flurry to KO Bowser Jr.Dash Attack Facilite les frappes multiples.Augmentation power.Down Tilt Attack Facilite les frappes multiples.Angle de lancement ajusté pour l’attaque finale.Haut Smash Attack Side Special Distance de lancement étendue lors de la rotation.RyuSide Tilt Attack (Fort) Neutral Special Augmentation de la puissance d’attaque tout en maintenant la distance de lancement pour les attaques légères, moyennes, lourdes et d’entrée de commande.Side Special Vulnérabilité réduite pour les attaques légères, moyennes, lourdes et attaques d’entrée de commande lorsqu’il est utilisé au sol.CloudDown Special Augmentation de la vitesse d’attaque pour Finishing Touch.InklingBasic Movements Vulnérabilité réduite lors du rechargement de l’encre.Side Tilt Attack Augmentation de la puissance.Distance de lancement étendue.Up Tilt Attack Facilite l’atteinte des adversaires au sol. Side Smash Attack Facilite l’atteinte de la plage de dégâts élevés.Neutral Special A étendu la distance du tir.RidleyDash Attack Augmentation de la puissance.Agrandissement de la distance de lancement.Piranha PlantSide Tilt Attack Distance de lancement prolongée pour l’attaque finale.Down Tilt Attack Augmentation de la quantité de temps de détection de coup dure. Vulnérabilité réduite. Attaque aérienne vers le bas Augmentation de la durée de l’effet météore pour la fenêtre de dégâts .Down Special Réduction du temps d’utilisation du mouvement.Min MinBasic Movements Réduction de la puissance contre les boucliers pour chaque coup de poing.Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre à d’autres combattants.Neutral Air Attack Augmentation de la vulnérabilité lors de l’atterrissage .Side Smash Attack Réduction de la durée du rayon du Dragon.SteveUp Smash Attack Réduction de la durée de l’animation d’un adversaire lorsqu’il est touché par différentes parties de cette attaque.PyraBasic Movements Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’il est renversé au sol pour match d’autres combattants.Side Special MythraBasic Movements Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour correspondre à d’autres combattants.Side Smash Attack Distance de lancement raccourcie.SoraBasic Movements Ajustement de la durée de certaines des animations lorsqu’elles sont renversées au sol pour égaler d’autres combattants.

