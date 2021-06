Notes de mise à jour de Valorant 3.0 : nouvel agent, changements de prix des armes et plus

Un nouvel épisode apporte toujours des fonctionnalités méta-changeantes et la mise à jour Valorant 3.0 n’est pas différente.

Le patch 3.0 de Valorant marquera le début de l’épisode 3 et sera l’une des plus grandes mises à jour que le jeu ait jamais reçues. La prochaine mise à jour apportera des changements de prix des armes, des ajustements aux exigences de crédit et un tout nouvel agent KAY/O. En plus de cela, Riot instituera une réinitialisation majeure du classement pour rendre le jeu plus juste pour tous les joueurs. Voici un aperçu des changements à venir connus dans le Valorant Episode 3 Act 1 “Reflection”.

Nouvel agent : KAY/O

KAY/O est le nouvel agent qui sort dans le jeu et introduit de nouvelles mécaniques. C’est un agent robotique initiateur qui a la capacité de désactiver les capacités de l’équipe ennemie en utilisant son ultime, et s’il est renversé, il peut être réanimé par n’importe quel agent. Il est le premier agent à utiliser un mécanisme de suppression, ce qui empêche les ennemis affectés d’utiliser leurs propres capacités. Entre la réanimation et la suppression, il apporte vraiment beaucoup et repousse les limites du jeu.

Changements de prix des armes

Les prix de presque toutes les armes seront modifiés après la mise à jour de Valorant 3.0, et la plupart d’entre elles verront leur prix baisser. Cela inclut l’Opérateur, qui coûtera désormais 300 crédits de moins qu’avant, ce qui signifie que vous pourrez désormais l’acheter beaucoup plus tôt qu’avant si vous gérez judicieusement votre économie.

Cependant, d’un autre côté, les joueurs qui aiment dominer avec le juge ont de mauvaises nouvelles à venir, car son coût sera augmenté de 250 crédits. Ces changements de prix des armes vont changer la donne, voici donc la liste complète des nouveaux prix des armes :

Ares : 1600 Crédits à 1550 Crédits Bucky : 900 Crédits à 850 Crédits Bulldog : 2100 Crédits à 2050 Crédits Frenzy : 500 Crédits à 450 Crédits Guardian : 2400 Crédits à 2250 Crédits Juge : 1600 Crédits à 1850 Crédits Marshal : 1000 Crédits à 950 Crédits Opérateur : 5000 Crédits à 4700 Crédits Shorty : 200 Crédits à 150 Crédits Stinger : 1100 Crédits à 950 Crédits

Modifications du solde des agents

Parallèlement aux changements dans les prix des armes, Riot apportera des ajustements à presque tous les agents, y compris les coûts de leurs capacités et/ou des points ultimes pour les équilibrer. En plus de cela, presque tous les agents ont été nerfés, et Raze, qui a été le favori parmi les joueurs, obtient un gros succès en raison de sa nature surpuissante en raison du prix nettement inférieur de l’utilitaire Boombot. Voici la liste complète des changements à venir :

Astra Astral Stars Coût : 200 crédits à 150 crédits Une seule étoile gratuite sera disponible Brèche Coût de la réplique : 100 crédits à 200 crédits Au lieu d’une grande explosion, Aftershock aura désormais trois petites explosions de 60 dégâts. Coût de la zone litigieuse : 200 crédits à 250 crédits Charges de la zone litigieuse : 3 charges à 2 charges Brimstone Incendiary : 200 crédits à 250 crédits Cypher Vous aurez besoin de sept points Ult au lieu de six pour acquérir Neural Theft KAY/O Coût Frag : 200 crédits Coût Flash : 250 Point zéro de crédits : capacité de signature gratuite Vous aurez besoin de sept points Ult pour acquérir NULL/cmd Jett Cloudburst Coût : 100 crédits à 200 crédits Coût du courant ascendant : 100 crédits à 150 crédits Vous aurez besoin de sept points Ult au lieu de six pour acquérir Blade Storm Omen Shrouded Coût par étape : 100 crédits à 150 crédits Coût paranoïa : 400 crédits à 300 crédits Coût de la Curveball Phoenix : 100 crédits à 150 crédits Coût Reyna Leer : 200 crédits à 250 crédits Coût Raze Boombot : 200 crédits à 400 crédits Vous aurez besoin de huit points Ult à la place de sept pour acquérir Showstopper Sage Slow Orb Coût : 100 crédits à 200 crédits Vous aurez besoin de huit points Ult au lieu de sept pour acquérir Resurrection Skye Trailblazer Coût : 200 crédits à 250 crédits Coût de la lumière de guidage : 100 crédits à 150 crédits Chargeurs de lumière de guidage : 3 charges à 2 charges Toutes les 40s Les flashs de la lumière de guidage se régénèrent désormais Sova Owl Drone Coût : 300 crédits à 400 crédits Coût de l’éclair de choc : 100 crédits à 150 crédits Vous aurez besoin de huit points Ult au lieu de sept pour acquérir Hunter’s Fury Viper Snake Bites Coût : 100 Crédits à 200 Crédits Yoru Blindside Coût : 200 Crédits à 250 Crédits

