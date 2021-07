Notes de mise à jour Fortnite v17.20 – Emplacements d’objets préférés, fin de partie de Bugha, compte à rebours des événements en direct et plus

ESTNN décompose le patch Fortnite v17.20.

Cela ressemble à une éternité depuis la dernière mise à jour de Fortnite, qui a eu lieu il y a un mois. Depuis le patch v17.10, Epic a fait profil bas. Important en soi, les développeurs ont accordé l’accès à l’Alien Mothership dans la dernière mise à jour. Les joueurs s’attendaient à un autre excellent patch dans la perspective du patch v17.20. Epic a taquiné quelques informations au préalable, en particulier avec une nouvelle fonctionnalité dans le jeu, mais tout le reste est resté un mystère.

Après un temps d’arrêt prolongé, les serveurs de Fortnite sont revenus en ligne. Epic Games a encore une fois livré un nouveau contenu intrigant pour garder le jeu à jour dans le chapitre 2 – Saison 7, et nous avons également quelques fuites à espérer.

Le temps d’arrêt de la v17.20 est terminé. Voici les nouveautés ! Bataille royale : https://t.co/JvOXZzPs3O Créatif : https://t.co/C7cwRteKNu Sauver le monde : https://t.co/N6UAZowQHD pic.twitter.com/1uRMfvc9cs – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 20 juillet 2021

Emplacements d’objets préférés

Menu des emplacements d’objets préférés ! pic.twitter.com/oSviw4kfyW – HYPEX (@HYPEX) 20 juillet 2021

Epic a annoncé la sortie d’une fonctionnalité tant attendue dans Fortnite la semaine dernière, et elle est enfin là. Les joueurs peuvent désormais attribuer des objets et des armes spécifiques à leur inventaire en utilisant les emplacements d’objets préférés. Ce mécanicien devrait minimiser les mouvements manuels des objets et rendre l’expérience beaucoup plus agréable.

Vous pouvez trouver ce paramètre dans l’onglet Général. Voici un extrait du billet de blog d’Epic concernant le patch v17.20 :

« La configuration active par défaut pour les emplacements d’objets 1 à 5 est 1) Fusil d’assaut | 2) Fusil de chasse | 3) Non attribué | 4) Non attribué | 5) Consommable, mais vous pouvez le rééquiper pour l’adapter à votre style de jeu. Vous voulez des tireurs d’élite dans l’emplacement 3 ? Appuyez sur le bouton “Configurer” et basculez l’emplacement sur votre type d’arme préféré. La prochaine fois que vous pillerez un objet de type Sniper, il sera affecté à votre troisième espace d’inventaire et à votre raccourci clavier.

Le mode de jeu tardif de Bugha

Le champion de la Coupe du monde de Fortnite, Kyle « Bugha » Giersdorf, a dévoilé hier son skin ICON Series et une réponse chaleureuse et accueillante de la communauté. En plus de ce moment décisif pour sa carrière, Bugha a annoncé un nouveau mode de jeu compétitif dans Fortnite qu’il a aidé à concevoir Epic Games. Surnommé Bugha’s Late Game, les joueurs entreront directement dans un scénario de fin de partie compétitif avec leurs coéquipiers en trio et établiront des inventaires. Le patch v17.20 a marqué le début de ce mode de jeu alors que les joueurs se préparent pour le prochain tournoi de fin de partie de Bugha à 100 000 $.

Peaux d’enveloppement réactives

Nouveaux skins réactifs aux enveloppements ! pic.twitter.com/DM7IeEujON – HYPEX (@HYPEX) 20 juillet 2021

Leakers a dévoilé de nombreux produits cosmétiques à venir dans la saison 7, mais aucun n’est plus intéressant que les skins d’enveloppement réactifs. Ceux-ci permettent aux joueurs de sélectionner une couleur et un emballage de leur choix comme apparence principale. Les enveloppes que vous avez débloquées peuvent désormais devenir une tenue pour votre personnage.

Fuite d’arme Grab-Itron

Gameplay d’arme Grab-Itron à venir ! (via @MakksFN) N’oubliez pas que plus l’objet est gros, plus il inflige de dégâts + dépend également des matériaux de l’objet ! pic.twitter.com/67hjlwuyMy – HYPEX (@HYPEX) 20 juillet 2021

Une nouvelle arme Grab-Itron rejoindra probablement la saison 7 de Fortnite bientôt. Comme les soucoupes volantes, le Grab-Itron maintient les objets dans son attraction gravitationnelle et les lance lorsqu’ils sont prêts. La vidéo ci-dessus de HYPEX présente cette arme inédite. Il n’y a pas de date de sortie prévue pour le moment.

Compte à rebours de l’événement en direct

Regardez tôt le compte à rebours de l’événement !! 🔥 Il y aura bien sûr une minuterie à l’avant, mais c’est à peu près à quoi cela devrait ressembler en jeu ! (Un grand bravo à @gameshed_ qui a fait cette superbe image dans Blender !) pic.twitter.com/CAWyNPBBxC – Shiina (@ShiinaBR) 20 juillet 2021

Cela fait un moment depuis le dernier événement en jeu massif de Fortnite. Des fichiers spécifiques du patch v17.20 pointent vers une sorte de compte à rebours, ce qui pourrait signifier une fin cinématographique au chapitre 2 – Saison 7. Nous devrons garder un œil sur toute fuite supplémentaire à cet effet.

Des sillages à retourner ?

Les Slip Streams ont été ajustés aujourd’hui, ils ont maintenant ces propriétés : – Si Slip Stream doit être à sens unique ou non

– Réduction maximale de l’aimant (traction) de la direction

– Seuil de vitesse J’espère qu’ils feront un retour de quelque manière que ce soit car ils étaient si bons! pic.twitter.com/txVtla3spk – HYPEX (@HYPEX) 20 juillet 2021

HYPEX a remarqué dans les fichiers du jeu qu’Epic a ajusté Slip Streams, un tunnel de transport aérien préféré des fans de la saison X. Ces changements semblent indiquer le retour de Slip Streams dans le futur. Pourtant, il n’y a pas encore de confirmation de cela. Si cela est vrai, ce serait un changement important par rapport à la saison 7 et la communauté serait la bienvenue.

Loot Lama & Cosmic Cheat Ajustements

Voici quelques ajustements mineurs apportés aux lamas de butin et aux coffres cosmiques par HYPEX :

Les lamas laissent désormais tomber les tapis trop lentement lorsque vous leur tirez dessus Les coffres cosmiques lâchent désormais moins de munitions, d’armes rares et de fusils à pompe peu communs/épiques Les coffres cosmiques ne lâchent plus de canons à main

Corrections de bugs

Voici une liste complète des bugs corrigés dans le patch v17.20 :

Général

Nouveaux objets automatiquement équipés après avoir été ramassés. La réactivité de la tenue Grimey ne fonctionne pas. Difficulté à faire défiler la liste des joueurs dans l’onglet Voice Chat sur le contrôleur.

Bataille royale

Tyroliennes temporairement désactivées. (RÉACTIVÉ) Les coffres épiques peuvent parfois ne fournir aucune arme dans l’arène. Le bouton pour les détails du tournoi de la division arène ne répond actuellement pas sur le contrôleur. Maintenir le raccourci du bouton d’inventaire pour accéder au menu de fabrication ne fonctionne pas.

Créatif

Problèmes d’éclairage survenant en mode de relecture. Un réticule incorrect apparaît lors de l’utilisation du Rail Gun pendant le jeu en mode créatif. Le joueur peut rencontrer un écran de chargement infini lorsqu’il quitte l’île.

Sauver le monde

Le Banner Gadget inflige 89 dégâts fixes contre 89 dégâts de base. Vérifiez que la carte semble visuellement correcte (que tout ce qui doit être en gras est en gras, que les sauts de ligne sont présents, etc.)

Cela couvre tout ce qui est nouveau dans le patch v17.20. Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Image vedette : Jeux épiques

