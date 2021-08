Notes de mise à jour sur les nouvelles armes et les changements d’armes de la saison 5 de Warzone

in

Call of Duty Warzone et Black Ops Cold War Saison 5 est enfin là et il est livré avec un tas de nouvelles armes ainsi que des changements d’armes.

Même si la saison 5 a été retardée de 24 heures, les joueurs peuvent enfin enfiler le cache-œil de Kitsune et utiliser ses prouesses de piratage pour provoquer un véritable carnage. Vous pouvez également jouer au nouveau mode de Cold War, Double Agent, qui demande aux joueurs de découvrir qui est vraiment un ami et qui est un ennemi.

Le pass de combat d’Activision propose de nombreuses offres, mais les fans seront plus que ravis des nouveaux objets à tuer.

Quelles sont les nouvelles armes de la saison 5 de Warzone ?

Les nouvelles armes de la saison cinq de Warzone incluent le très attendu fusil d’assaut EM2 ainsi que la mitraillette Tec-9.

Les deux éléments ci-dessus sont disponibles au lancement, ce qui signifie que vous pouvez les obtenir immédiatement. L’EM2 est un fusil britannique lourd avec une cadence de tir lente mais une puissance élevée, tandis que le Tec-9 est une mitraillette semi-automatique avec de bons dégâts et une portée modérée.

Bien que ces deux nouvelles armes soient disponibles dès maintenant, deux autres nouvelles armes seront débloquées plus tard dans la saison. Ce sont le Marshal Handgun ainsi que le Crane pour la mêlée.

Le Marshal est un pistolet à double canon extrêmement mortel à courte portée, tandis que le Crane est un outil élégant pour frapper à mort vos adversaires.

Changements d’armes de la saison 5 de Warzone

Il y a une certaine confusion sur les changements d’armes dans la saison cinq de Warzone.

Les notes de mise à jour sur le site Web de Raven Software n’en mentionnent aucune, tandis que les notes de mise à jour du jeu ont une liste mais toutes les modifications n’ont pas été mises en œuvre.

Certaines personnes pensent que les modifications d’armes répertoriées concernent la prochaine passe de réglage, mais certaines semblent déjà être actives. Modern Warzone a montré une capture d’écran de certaines des notes de mise à jour du jeu que tout le monde n’a pas reçues.

En fait, le mien dans le jeu est différent de certains que d’autres ont. Le mien ne mentionne pas les changements d’équilibrage des armes, mais d’autres le font. Voir l’image ci-dessous. @RavenSoftware pouvez-vous commenter cela? pic.twitter.com/UkpbwnN9qT – ModernWarzone – FPS Gaming News (@ModernWarzone) 13 août 2021

