Notes des joueurs : AC Milan 0 – 0 Real Madrid ; Amical pré-saison 2021

Le Real Madrid et l’AC Milan se sont rendus en Autriche pour un match amical de pré-saison devant 30 000 fans au stade de Worthersee. Carlo Ancelotti a accueilli des internationaux comme Luka Modric, Casemiro, Eder Militao, Vinicius JR, Gareth Bale, Thibaut Courtois et David Alaba. Non seulement c’était une chance pour les fans du Real Madrid de voir de nouveaux visages, mais c’était aussi l’occasion pour Brahim Diaz, prêté à l’AC Milan, d’affronter son club parent. Sans surprise, Ancelotti a opté pour une formation en 4-3-3. Peut-être que la surprise est venue du personnel car Marcelo, Isco et Bale ont tous eu des naissances. Ces deux derniers noms, Isco et Bale, figuraient parmi les plus performants de la journée. Le Gallois raterait un penalty, mais c’est sa première touche et sa course puissante qui lui ont valu le coup de pied. En fin de compte, le match s’est terminé sans but, mais la première mi-temps a été riche en divertissements. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—7 : Malgré quelques occasions dangereuses pour l’AC Milan en début de match, dont un tir de Theo Hernandez sur le poteau, Courtois a fait face à 0 tirs cadrés de Milan. Bien sorti de sa ligne pour intercepter les centres, ce qui a valu les applaudissements de David Alaba.

Lucas Vazquez—6 : A joué à l’arrière droit avec Carvajal dans sa dernière phase de récupération et Odriozola avec COVID. A lutté avec le rythme et la capacité de Rafael Leao lorsqu’il était isolé 1 contre 1 sur l’aile, mais a astucieusement utilisé des fautes tactiques pour ralentir les Portugais en transition. A utilisé la sous-couche à bon escient, offrant souvent une option de dépassement pour un coéquipier sous pression.

Nacho—7 : A joué au centre droit aux côtés de David Alaba à sa gauche. Composé en possession et fort dans le tacle. A montré une vitesse de récupération incroyable pour retrouver un Davide Calabria en course libre, puis a produit un tacle glissé au bon moment, remportant le ballon avec son talon.

David Alaba—8,5 : Quels débuts – l’Autrichien n’a montré aucun nerf et a été le leader de la ligne de fond dès la première minute. Joué avec une intensité que peu d’autres égalent. A commencé le match avec un coup de pied de dernière minute pour priver l’AC Milan d’une opportunité de but qui a également épargné les rougissements de Marcelo. Sera sans aucun doute l’un des premiers sur la feuille de match de Carlo Ancelotti.

Marcelo—5 : Quelques passes bâclées entre lui et Rodrygo pour commencer le match, mais peu à peu l’arrière gauche s’est développé dans le match.

Casemire—6,5 : Le milieu de terrain défensif s’est bien débrouillé sous la presse de l’AC Milan avec des passes rapides ou un changement de jeu pour soulager l’équipe. Il sera intéressant de voir comment Ancelotti utilise le Brésilien lorsque le Real Madrid se construit à l’arrière contre des équipes défensives à bloc bas.

Luka Modric—7 : La classe que dégage le Croate à près de 36 ans est un spectacle à voir à chaque match de passe.

Isco—7,5 : A joué le plus de minutes de tous les milieux de terrain, sortant vers la 80e minute, et a travaillé sans relâche tout au long du match. L’ancien Malagasy est revenu dans sa meilleure forme depuis des années. Les premiers signes indiquent qu’Isco est à nouveau un acteur important sous Carlo Ancelotti. Isco, Bale et Alaba se sont distingués face à l’AC Milan.

Rodrygo—6,5 : Un autre départ sur l’aile gauche, Rodrygo était une nuisance pour Davide Calabria à gérer en bas de l’aile. Le Brésilien a constamment attaqué l’arrière droit italien, parfois avec un grand succès et d’autres fois en se faisant prendre au ballon. A eu un mauvais contact avec le Real Madrid lors d’une contre-attaque; s’il avait fait tomber le ballon ou joué une première passe précise, l’un de Bale, Isco ou Jovic aurait été au but.

Gareth Bale—7 : C’était une bataille amusante de regarder le duel de Theo et Bale. Le Gallois a montré des nuances de son ancien moi et a été glissé par Luka Jovic sur un 1 contre 1 avec le gardien de l’AC Milan, Mike Maignan. Le GK français a fait tomber Bale et un penalty a été récompensé. Bale s’est avancé jusqu’au coup de pied ponctuel, mais c’était un penalty à oublier – un coup bien trop faible.

Luka Jovic—6,5 : Une performance bien plus encourageante de la part du Serbe. A produit de bonnes compétences dans des espaces restreints, a changé le terrain de jeu en tant que pivot pour le Real Madrid et a coupé les voies de passe à Sandro Tonali dans le milieu de terrain de l’AC Milan. Son meilleur moment est survenu vers la fin de la mi-temps lorsque ses talents de meneur de jeu ont été mis en valeur. Jovic a transformé Romangoli et a glissé une balle enfilée à Gareth Bale en fuite, qui a été abattu par Mike Maignan pour le penalty.

Remplacements :

Antonio Blanco—6 : A remplacé Casemiro après la première mi-temps et s’est inscrit sans aucun problème. Il reste simple et au milieu de terrain avec des passes courtes et rapides aux joueurs les plus créatifs devant lui. Le milieu de terrain des pistes fonctionne bien et ferme les angles avec une intelligence tactique au-delà de ses années.

Miguel Gutierrez—6 : A eu un impact immédiat sur la gauche avec Vinicius JR. A simulé deux adversaires en un seul jeu et a apporté une énergie positive sur le flanc. A dribbler dans des ennuis pour le deuxième match consécutif, menant à un moment proche du but de Brahim Diaz. Plus tard dans le match, il a joué en tant que milieu de terrain central intérieur et a présenté une belle première touche dans les zones centrales. N’a pas été phasé par le changement de position.

Vinicius JR—5.5 : A montré une vitesse époustouflante pour atteindre une passe avec laquelle il n’avait pas le droit de se connecter, mais n’a pas réussi à vraiment laisser sa marque dans une seconde mi-temps terne.

Eder Militao—6 : A eu quelques passes capricieuses jouées dans le dos sous pression, mais pour la plupart, il y a eu peu d’action défensive en plus d’éponger quelques contre-attaques.

Mariano—4 : A couru et couru, l’éthique de travail et la motivation ne sont jamais remises en question avec Mariano, mais n’a pas réussi à bien se lier avec ses coéquipiers ou à créer des opportunités dangereuses.

Martin Odegaard—4 : Mauvaise performance d’un joueur qui doit faire en sorte que chaque minute compte.

Sergio Arribas—5.5 : J’aurais aimé le voir plus sur le ballon, mais comme toujours, il avait l’air d’un technicien efficace lorsqu’il était sur le ballon. À son meilleur lorsqu’il se déplace entre les lignes et se faufile parmi les joueurs en transition.

Marvin Park – 4,5 : avait l’air mal à l’aise à l’arrière à chaque fois que la pression était exercée. Mettez Militao dans des endroits difficiles avec des passes arrière lobées.

Victor Chust—N/A : Entré pour les dernières minutes du match.